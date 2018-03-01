Новосибирские власти намерены сделать регион центром Сибирской конурбации

Новосибирск, , 13:05 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, выступая на форуме «Социально-экономическое партнерство-2018», предложил объединить Новосибирск со столицами соседних регионов.

«Нашей долгосрочной стратегической целью является превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации. Проект объединит в общую экономическую зону несколько крупных городов Сибири — Новосибирск, Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул. Каждый из этих городов имеет высокий промышленный, образовательный и туристический потенциал», — цитирует РБК Травникова.

По мнению Андрея Травникова, конурбация поможет охватить более пяти миллионов человек и стать хорошим стимулом развития экономики Западной Сибири, что позволит сибирским регионам отойти от соперничества и перейти к стратегии развития и кооперации. Новосибирцы очень активно комментируют озвученную Травниковым «цель» в социальных сетях.

«Ну что, всё последовательно: агломерацию создали, Аэрополис возвели, Наукополис отгрохали, реиндустриализацию завершили. Пора браться за конурбацию. Молодец, Травников! Дальше по плану, я думаю, будет создание в Новосибирской области Центра межгалактических сообщений. Так держать», — написал на своей странице в Facebook новосибирец Олег Носков.

«Это Новосибирск, господин Травников. Мы много чего видели и слышали. Будьте аккуратны в выражениях, иначе — обсмеют напрочь», — отметил управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Председатель новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина считает, что идея, высказанная Андреем Травниковым, неплоха, но при условии, что и между регионами Сибири будет «зарождаться жизнь».

«Главное, чтобы выстроились связи между этими городами. Электрички, дороги, придорожная инфраструктура, малая авиация и т.д. Будут дороги — будут возле них коттеджные посёлки появляться, начнётся строительство, движение и т.д. Нормальная идея, но только, если между крупными городами тоже начнёт зарождаться жизнь», — сказала ИА REGNUM Каверзина.

Отметим, что «конурбация» — это агломерация, объединяющая несколько крупных и примерно равнозначных городов в радиусе 300 километров друг от друга. О том, что такое объединение возможно на территории Сибирского федерального округа (Сибирская (вокруг Новосибирска), ещё в 2016 году говорил руководитель Российского института градостроительства и инвестиционного развития Михаил Грудинин. По его словам, возможны также следующие территориальные объединения: Уральская (вокруг Екатеринбурга), Южная (Краснодар — Ростов-на-Дону), конурбация Самара — Тольятти.