«Енисейская Сибирь»: регионы ждут «тектонического сдвига» в экономике

Красноярск, , 15:21 — REGNUM Как известно, визит президента РФ Владимира Путина в Красноярск, состоявшийся 7 февраля, не ограничился совещаниями по подготовке к Универсиаде-2019 и по экологической тематике. Врио губернатора края Александр Усс, подводя итоги важного для региона визита, рассказал, что удалось также затронуть вопросы строительства метрополитена в Красноярске и воплощения в жизнь проекта «Енисейская Сибирь».

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Дорога к мегапроекту

Проект Енисейской экономической зоны, продвигаемый Александром Уссом, предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. Озвученная Уссом цель проекта «Енисейская Сибирь» — стимулирование взаимодействия крупных межрегиональных предприятий для повышения экономической активности регионов Сибири.

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7 февраля 2018 года Усс в ходе личной встречи с Владимиром Путиным рассказал президенту о своём проекте.

«Визит (президента — прим. ИА REGNUM ) вышел далеко за рамки обсуждения экологических проблем и вопросов подготовки города к Универсиаде (зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года — прим. ИА REGNUM ). Удалось также затронуть реализацию других важных проектов, среди них — строительство метрополитена в Красноярске и воплощение в жизнь проекта «Енисейская Сибирь». Моя личная встреча с президентом длилась около часа», — прокомментировал врио губернатора края 13 февраля.

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По его словам, президент «проявил заинтересованность в реализации этого масштабного проекта».

«Енисейская Сибирь» как новый красноярский мегапроект поддержан Владимиром Путиным. Сегодня у нас на руках есть документы с резолюцией главы государства, которые подтверждают это позитивное решение. Мы готовили письмо с предложением Владимиру Путину о присвоении проекту «Енисейская Сибирь» статуса приоритетного. И Владимир Путин подписал документ с резолюцией Дмитрию Медведеву о его дальнейшей проработке и поддержке. Также нужно будет представить предложения о будущем развитии проекта», — подчеркнул Александр Усс, добавив, что теме развития приенисейской территории будет посвящён Красноярский экономический форум, который состоится в апреле текущего года.

На пути к «растущим рынкам стран Азии»

Решение президента о поддержке проекта Енисейской экономической зоны прокомментировал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По его словам, уже есть «несколько крупных взаимовыгодных проектов, которые находятся в высокой степени готовности». А основой проекта глава республики назвал транспортную инфраструктуру, в частности, строительство железной дороги Кызыл — Курагино.

«Это и есть та самая инфраструктура, с появлением которой должен произойти тектонический сдвиг в экономике не только Тувы, Хакасии или Красноярского края, но и всего Сибирского мегарегиона», — сказал Кара-оол в интервью газете «Гудок».

Развивая тему, он отметил, что эта магистраль, если вывести её на транспортные сети Монголии и Китая, станет для Западной и Центральной Сибири «самым коротким путём на растущие рынки стран Азии». «Плечо сокращается на 2,5 тыс. км», — уточнил он.

«Именно с этого момента у проекта Кызыл — Курагино началась собственная жизнь. Теперь его поддерживают не только Тува и президент России, подключился и крупный бизнес. О заинтересованности официально заявили сибирские регионы, в первую очередь наши соседи — Красноярский край и Хакасия. Более того, проект превращается из регионального в международный. Прорабатываются возможности продолжения линии Кызыл — Курагино в Монголию и Китай, интеграции в транспортную сеть стран АТР. Китайская сторона рассматривает Кызыл — Курагино, в частности, как один из вариантов европейского направления Нового шёлкового пути в рамках проекта «Один пояс — один путь». Монголы, также участвующие в этом проекте, в партнёрстве с австралийскими инвесторами уже приступили к строительству железной дороги от Улан-Батора до Эрдэнэта. До границы с Россией, с Тувой, — всего 700 км», — подчёркивает Шолбан Кара-оол, называя этот процесс «встречным движением из Азии».

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Тувы, железная дорога Кызыл — Курагино имеет протяжённость 411,7 км. Власти Тувы подчёркивают, что это одобренный правительством РФ проект. Линия должна связать Туву с Красноярским краем и сетью ОАО «РЖД».

Первую железную дорогу в Туве планировали начать строить в 2011 году, но старту строительства помешал экономический кризис. В прошлом году было решено, что работы возобновятся в 2018 году. Также власти Тувы заявили о планах продлить магистраль до границы с Монголией, чтобы связать её с железнодорожной сетью Монголии и Китая.

Чтобы проект состоялся, к нему должен быть готов бизнес, прежде всего российский, отметил Шолбан Кара-оола, добавив, что работа в этом направлении идёт. По информации главы Тувы, республика увеличила экспорт угля до 1,1 млн тонн. Сейчас уголь приходится возить автотранспортом до ближайшей железнодорожной станции Минусинск, за 450 км. Затем его поездами доставляют до морских терминалов Приморья. По дороге Кызыл — Курагино планируют вывозить не менее 15 млн тонн угля в год.

Без федерального центра — никак

Красноярский политолог, гендиректор «Центра стратегического проектирования» Виктор Потуремский считает, что в проекте «Енисейская Сибирь», несомненно, есть своя логика.

«Напомню, что Хакасия когда-то была частью Красноярского края (Хакасская автономная область в 1991 году вышла из состава края и образовала самостоятельный субъект РФ — Республику Хакасию — прим. ИА REGNUM ). И инфраструктурные проекты появлялись без предположения о том, что когда-то это будут два отдельных субъекта Российской Федерации. Разговоры про то, что Хакасия рано или поздно вернется в состав Красноярского края, ведутся уже очень давно. В 2005 году эти разговоры отошли на второй план (именно в этом году президент подписал закон о создании нового субъекта Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии — прим. ИА REGNUM ). Но мнение о том, что это делать нужно, до сих пор достаточно распространено, в том числе на уровне управляющих структур», — пояснил политолог.

Собеседник ИА REGNUM обратил внимание на то, что проект Усса получил одобрение Путина:

«Если говорить в целом про «регионы одной реки», то логика в этом, безусловно, есть. Существует необходимость развития общей инфраструктуры, есть месторождения и так далее. Тем более в соседях — Китай, который рассматривается как стратегический партнёр. То, что проект получил одобрение со стороны президента РФ, конечно же, добавит импульсов для его развития. И в ближайшее время этот проект может стать одним из магистральных».

При этом, по мнению политолога, необходимо рассматривать отдельно стремление Усса к осуществлению данного проекта и его амбиции на губернаторство. Выборы губернатора Красноярского края пройдут в сентябре 2018 года.

«То, что Александр Усс показывает желание заниматься развитием Енисейской экономической зоны, считает необходимым это делать, это очевидно. Но что будет в сентябре, сейчас мы можем только гадать», — сказал Виктор Потуремский.

Он также подчеркнул, что регионы этот проект самостоятельно, без федерального центра «не вытянут»:

«Если проводить параллели, то происходящее во многом напоминает историю 2005 года, когда для того, чтобы добраться до северных газа и нефти, нужно было решить вопросы объединения автономных округов и Красноярского края. И этот проект не мог быть реализован без федерального центра, без специальных решений».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2017 года Александр Усс заявил, что развитие проекта Енисейской экономической зоны является его сверхзадачей, связанной с новым этапом развития Сибири. По его словам, у Красноярского края, Тувы и Хакасии есть много общего.

Критике эту идею подверг политолог Анатолий Савостин. Он подчеркнул, что Енисейская экономическая зона де-факто уже существует «без всяких инициатив нового красноярского руководителя, и за его словами содержания не очень много». Скорее, это некий предвыборный слоган, который может понравиться красноярским избирателям, резюмировал политолог.

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Напомним, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края 29 сентября 2017 года, после того как ушёл в отставку Виктор Толоконский, руководивший регионом с 2014 года. Усс до нового назначения в течение долгого времени, с 1998 года, возглавлял краевое Заксобрание, в регионе он считается влиятельным политиком.