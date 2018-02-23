Новые санкции США против России будут объявлены в течение ближайшего месяца, заявил в ходе выступления в Калифорнийском университете министр финансов США Стивен Мнучин. Ранее глава Минфина США пояснял, что санкции последуют по так называемому «кремлевскому докладу», подготовленному министерством в рамках раздела 241 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

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Этот доклад от 29 января 2018 года, в который вошли 210 человек — российские чиновники и бизнесмены, в частности, почти весь состав правительства России и администрации президента, имеет две части — секретную и открытую. Что конкретно содержится в закрытой части, неизвестно, однако, там могут быть конкретизированы запретительные меры и список фигурантов.

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Доклад был выпущен в рамках принятого конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Ни заблокировать санкционные меры по этому закону, ни уклониться от его исполнения Трамп не может

Сам закон, как и другие, например, подписанный предыдущим президентом Бараком Обамой закон о противодействии «российской агрессии» на Украине, представляет собой развернутую программу выстраивания и накопления санкций в разных сферах. Прямо в законе не заявляется, что он ориентирован именно на Россию, — в нем также упоминаются Иран и КНДР, однако в первую очередь речь идет о санкциях против России.

По закону, подписанному Обамой, санкции применяются против российского оборонного сектора и связанных с ним компаний. И следующий документ по этому закону должен быть представлен в конце февраля. Однако, минфин США и госдеп готовят и иные документы.

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Так, вскоре должен быть представлен ежегодный отчет минфина о незаконных финансовых операциях, осуществляемых гражданами РФ и связанными с ними лицами в России и за рубежом. В нем речь пойдет о коррупции и доказательствах фактов коррупции (или о том, что США посчитают доказательствами). По этому документу гражданам России, в том числе чиновникам, могут быть предъявлены уголовные обвинения.

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Еще три документа — это ежегодный отчет госдепартамента США о СМИ, которыми владеет и которые поддерживает Россия для противодействия их влиянию, ежегодный отчет госдепа о противодействии России «мягкой силой» США, в том числе через НКО и ежегодный отчет о вмешательстве России в выборные процессы в Америке и Евразии.

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Все эти документы уже носят регулярный характер — отчитываться по ним администрация президента США и госдеп должны ежегодно. Как и о мерах, предпринимаемых в связи с упомянутыми в документах «угрозами». В частности, речь идет об анализе деятельности России в мире по всем направлениям, подлежащим санкциям.

Могут быть проанализированы деятельность коммерческих фирм и банков, которые работают в этих сферах с Россией по всему миру. Bloomberg уже сообщает со ссылкой на источники, что ряд сделок находятся под угрозой срыва, а российский бизнес начинает жаловаться на контракты, составленные западными компаниями «с оглядкой на санкции».

Все приведенные выше документы кодифицированы в том же CAATSA. По оценке МИД РФ, после введения в силу закона Магнитского США применяли к России различные санкции около 50 раз. В настоящее время под санкциями находятся почти 210 граждан России и свыше 420 российских юридических лиц. Под санкциями и три силовых ведомства — ФСБ и службы внешней и военной разведки.

США ведут санкционную деятельность против России на всех полях — экономическом, политическом, финансовом, социальном (НКО), в сфере СМИ и во многих других. Американские чиновники уже подсчитали, что ограничениями сорваны международные сделки РФ в ОПК более чем $3 млрд.

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Дело даже не в том, что меньше денег уйдет от контрактов в российский бюджет, а в том, что давление, во-первых, регулярное, а во-вторых — усиливающееся. Россию уже называют «противником» и «ревизионистской державой», то есть посягающей, наравне с Китаем, на американский мировой порядок.

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И если во времена холодной войны речь шла о «танго вдвоем», то есть о сохранении паритета сил, то сейчас США выдвигают России требование о капитуляции. Ничем иным беспрецедентное давление на Москву объяснить нельзя — а оно беспрецедентное, поскольку никогда раньше США не вносили в черные списки все правительство какой-либо страны и почти весь крупный бизнес.

«Смягчить» кризис в отношениях можно только полной капитуляцией России с отказом от Крыма и Донбасса, других вариантов не осталось. Насколько возможно предательство страны ее элитой в связи с новыми санкциями — вопрос остается открытым.