Кургинян: Россия — альтернативный исторический Запад, за это её и ненавидят

Москва, , 07:28 — REGNUM Причина ненависти Запада к России в том, что она является одновременно частью Запада и одновременно единственной западной же альтернативой ему в ситуации, когда весь западный мир исчерпал свои исторические модели развития и заявляет о смерти истории, а Россия в себе носит неосуществленный потенциал исторического развития, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Всегда есть огромное заблуждение, что был единый Запад. Античная Греция и Древний Рим — это два разных Запада. Византия и западный Рим — это два разных Запада… Русские — это страна христианская, но не католическая и протестантская, то есть основного Запада, а альтернативная. Коммунизм — это западная идеология: классический марксизм — это западная идеология, но это альтернативная капитализму идеология. Россия всегда занимала место альтернативного Запада, то есть альтернативного исторического мира», — заявил политолог, отметив, что Запад не знает, как дальше длить истории и что с ней необходимо делать, а Россия знает.

Западная модель развития России по протестантскому принципу использования греховного человеческого потенциала и внутреннего человеческого зла во благо прогресса при отказе от развития человека подошла к неизбежному тупику. Тогда Запад начал отказываться от истории как таковой, провозглашая ее конец. А у русских был иной взгляд по этому поводу. В такой ситуации единственным историческим народом на Земле становится русский народ.

«Значит, смысл здесь заключается в том, что, поскольку Западный мир, основной — с историей уже не знает что делать, заявляет о ее конце и всем прочем, то единственным историческим народом в этом смысле оказываются русские… А русские всегда говорили, что так делать нельзя, нужно развивать и человека, и технический прогресс. Теперь пришли к моменту, когда технический прогресс неумолимо развивается, а человек остановился», — продолжил политолог.

По его мнению, если «ножницы» между развитием технологического прогресса и неразвитием человека не преодолеть, то мир ждет глобальная антропологическая катастрофа. Вызов же этой катастрофы требует отказа от старой западной модели развития к модели одновременного развития и человека, и производительных сил.

«Запад к ней перейти не может. Запад совершенно не имеет ответа на вопрос — что делать, если завтра уровень развития производительных сил будет таким, что Китай и Индия просто мягко потребуют по экономическим результатам, что им нужно то, что в Америке, — коттедж, по две машины, бензин, электроэнергия и т. д. Что делать с миром? А как не дать им всё это? Запад стоит на точке, когда у него уже нет ответа», — закончил мысль лидер движения «Суть времени».

Именно потому, что в русском коммунизме и докоммунистическом этапе истории России кроется геном альтернативного пути исторического развития, который не удалось уничтожить до сих пор, русских и ненавидят, всячески их демонизируя, отметил эксперт, отвечая на вопрос телеведущего об истинных причинах ненависти к России со стороны Запада.

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