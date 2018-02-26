США никогда не откажутся от стремления уничтожить Российское государство

Москва, , 09:56 — REGNUM США хотят уничтожить Россию, поскольку она самим фактом своего существования мешает им обеспечивать их господство, в связи с чем давление на Россию будет усиливаться, пока США не добьются своей цели, заявил 25 февраля экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владмиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Вот недавно скончался Фалин… он сказал абсолютно точно, что цель Соединенных Штатов — уничтожить Российское государство в той форме, в которой есть… Своим существованием вы мешаете им сохранять мировое господство, и это будет продолжаться. Санкции будут, причина — найдётся», — заявил эксперт.

По его словам, для этого США будут использовать все возможные методы давления и расшатывания России, включая экономические санкции, политическое давление, а также превращение России в страну-изгоя методом ее обособления.

«Почему в Олимпийском комитете не нашлось ни одной страны, которая выступила бы в защиту чести спорта, который был поруган в отношении России? Ни одной страны, значит удается!» — продолжил Кедми, добавив, что начнется всё со спорта и продолжится в других сферах.

Все применяемые против России санкции направлены на одно — обеспечение невозможности ее развития, закончил мысль израильский эксперт.

Напомним, что 22 февраля в возрасте 91 года скончался известный дипломат, бывший посол СССР в ФРГ Валентин Фалин, на чьи высказывания ссылается в своем выступлении Кедми. Подробнее об этом выдающемся дипломате можно узнать из статьи Михаила Демурина.

Читайте также: Прощальные слова о Валентине Михайловиче Фалине