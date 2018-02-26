Распространение ненависти, оскорблений и угроз, создание страха, неопределенности и разногласий, подрыв самой демократии и многое другое — такую тактику применяла Россия в ходе предвыборной кампании 2016 года в США. Действия Москвы были гениальным образом вскрыты специальным прокурором Робертом Мюллером: вдруг оказалось, что Кремль с помощью подставных страниц сеет в стране раздор, ставя крест на ее конституции. Тем не менее на фоне всего этого многие забыли, что, помимо Кремля, такую же тактику применял и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, пишет Энн Эпплбаум в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

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С самого начала президентской гонки Трамп пытался использовать особый характер социальных сетей для своих целей, направляя специальные сигналы в отдельные группы. Так, проживающие на юге штата Флорида кубинцы были в ярости, узнав о кубинской политике бывшего главы Белого дома Барака Обамы, которая будет продолжена бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

Defense.gov Хиллари Клинтон

Для их соседей родом с Гаити была создана история, согласно которой Клинтон, занимая пост государственного секретаря США, палец о палец не ударила, чтобы помочь пострадавшим во время землетрясения 2010 года. Тем же, кто негативно относится к выходцам и с Гаити, и с Кубы, рассказывали, что Трамп построит стену.

Делу Трампа способствовало большое число подставных подписчиков, ему также на руку играли активные «тролли» и сайты, распространяющие теории заговора. Для примера можно вспомнить пресловутый «пиццагейт» — история о том, как Клинтон находится во главе группы педофилов, держащих детей в подвале одной из пиццерий округа Колумбия.

Эпплбаум указывает на то, что за этим стояла не Россия, хотя и в этом уверенным быть нельзя. Этот скандал привел к тому, что из штата Северная Каролина в предполагаемую пиццерию прибыл вооруженный человек, став требовать пустить его в несуществующий подвал, где находились несуществующие дети. Информацию об этой пиццерии распространяли граждане США, в том числе и известный сторонник теории заговора Алекс Джонс — доверенное лицо президента.

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«Когда я думаю обо всех детях, которых Хиллари Клинтон лично убила, разрубила и изнасиловала, я уже не боюсь открыто выступать против нее», — заявил он в одном из своих видео, которое посмотрели сотни тысяч раз.

При этом Россия и Трамп, распространяя свою дезинформацию, использовали настолько одинаковые методы, что отличить одно от другого становится просто невозможно. Более того, в определенный момент летом 2016 года Трамп начал повторять на своих митингах посылы и слоганы, имеющие свое происхождение на российских «Спутнике» и даже телевидении. Так, он утверждал, что Обама создал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или что из-за Клинтон начнется Третья мировая война.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Безусловно, национальная безопасность США требует реакции на вторжение России, за последние десять все активнее поддерживающей экстремистские и антидемократические политические партии в странах Запада. Однако нужно быть честными с собой: устранение российского влияния из киберпространства США не остановит очередной «пиццагейт».

После блокировки российских ботов по-прежнему останутся боты американские, которые смогут беспрепятственно вводить граждан США в заблуждение.

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