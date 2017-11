Антон Симачков, , 19:14 — REGNUM

Журналисты авторитетного американского издания The Washington Post в очередной раз решили уколоть действующего главу Белого дома Дональда Трампа, использовав для этого «горячую» тему — волну арестов высокопоставленных официальных лиц, предпринимателей и представителей правящей династии Саудовской Аравии. На этот раз бывшего телеведущего обвинили в том, что он отчасти виноват в происходящем в этой ближневосточной стране, руководство которой к подобным действиям своим презрением к суду и прессе подтолкнул именно Трамп.

Всё бы ничего, только стремление раскритиковать нелюбимого главу государства вскрывает подспудно склонность американских журналистов использовать любые мантры и мифы, забывать собственное прошлое и не учитывать современные параллели. Такая склонность очень показательна в публикации Энн Аппельбаум Trump is part of the Saudi story. Статья «Washington Post: Саудовская Аравия пошла путем России и Китая» в переводе Максима Исаева была опубликована ИА REGNUM.

Отметим, что на всю статью о предполагаемой вине президента США Дональда Трампа в начавшейся в Саудовской Аравии кампании борьбе с коррупцией посвящен один абзац. После долгих объяснений того, почему Саудовская Аравия пошла именно по пути России и Китая — то есть использования борьбы с коррупцией в качестве инструмента устранения политических противников — лишь в заключении автор отмечает, что частично в этом виноват Трамп.

«По его собственному примеру — благодаря презрению к судам и СМИ, благодаря пренебрежению этическим нормам — Трамп бросил тень сомнения на западную модель развития», — подчеркивает автор.

При этом «порочности» российской и китайской систем дано самое подробное описание. Так, по мнению Аппельбаум, в России и КНР сложилась порочная система, потому чтобы «политическая передача власти» означает сохранение ее за узкой и очень обеспеченной элитой. Так, в 2003 году «Владимир Путин арестовал за коррупцию Михаила Ходорковского — тогда одного из богатейших и наиболее влиятельных людей в России».

В результате, сетует автор, «Кремль, а не олигархи» стал «решающим источником власти» в России. Порочность системы в КНР, в которой якобы склонный к кумовству правящий класс предоставляет необычайно широкий доступ к деньгам, должностям и государственным активам, заключается в том, что Пекин использует борьбу с коррупцией в качестве инструмента политической борьбы. По мнению Аппельбаум, председатель КНР Си Цзиньпин с помощью этого инструмента смог «навести ужас на своих коллег», «ликвидировать своих политических противников» и «утвердить себя в качестве неоспоримого правителя».

«Используя риторику «борьбы с коррупцией, он [Си Цзиньпин], как и Путин, стремятся получить одобрение членов своих обществ, прекрасно знающих, что система заточена против них», — подчеркивает Аппельбаум.

Немного странно слышать о «кумовстве» в других государствах от журналиста страны, в которой к президентству имели то или иное отношение, в частности, два представителя рода Клинтонов (Билл и Хиллари) и три представителя династии Бушей (Джордж-старший, Джордж-младший и кандидат Джеб).

Еще более странное впечатление — прежде всего на фоне «российского расследования» и преследования бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта — вызывает намек Аппельбаум на то, что дело против бывшего главы НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского носило политический характер. Нужно напомнить, что в 2003 году Ходорковскому предъявлены обвинения в неуплате налогов, подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, уклонении от уплаты налогов и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Более того, глава «ЮКОС» хотел продать свою нефтяную компанию американской ExxonMobil, в результате чего стратегический актив РФ мог выйти из-под контроля Москвы.

Разве не в том же самом обвиняют Пола Манафорта — бывшего члена предвыборной команды Трампа? Так, в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера ему и его коллеге Гейтсу выдвинуты обвинения в сокрытии полученных из-за рубежа денежных средств, отмывании денег и незарегистрированной работе на украинское правительство.

Стоило бы также напомнить Аппельбаум, уверенной в политическом характере обвинений против Ходорковского, что все предполагаемые правонарушения Манафорта вскрылись именно благодаря тому, что он был человеком Трампа, то есть в ходе так называемого «российского расследования» — попытки найти следы «вмешательства Москвы» в выборы 2016 года.

Разве не предвыборный штаб Хиллари Клинтон и противники кандидатуры Трампа, в частности, финансировали создание компромата на бывшего телеведущего? Ведь в так называемом досье Стила, помимо указаний на соответствующие половые предпочтения главы Белого дома, указывалось и наличие у российских ФСБ «грязи» на Трампа. Если завтра под арестом окажется сама Клинтон, будет ли издание говорить о «политической мотивированности дела»?

Для «великой» цели обличения Трампа вполне уместно, с точки зрения Аппельбаум, исказить и приукрасить некоторые факты истории собственной страны. Так, она сокрушается по поводу того, что в мире идет «повсеместный отказ» от «западной модели развития».

«Большинство стран Европы были когда-то монархиями наподобие Саудовской Аравии, однако они передали власть своим парламентам», — сообщает автор.

«США когда-то также отказывали женщинам в большом числе прав, но со временем это бесправие устранялось. Такая западная модель — подразумевающая расширение права и свободы, установление главенства права и независимости судов, передача суверенитета от аристократии к более широким слоям граждан — продвигалась США как нечто само собой разумеющееся. В ходе «Третьей волны» демократизации, шедшей с 1970-х по 1990-е годы, десятки стран в Латинской Америке, Азии и Центральной Европе стремились скопировать эту традицию и провести реформы такого же характера», — отмечает Аппельбаум.

О каком именно продвижении демократии с 1970-х по 1990-е годы идет речь, остается загадкой: имеет ли она в виду антиколониализм, за которым стоял ненавидимый ею Советский Союз, или деятельность ЦРУ по свержению правителей просоветски настроенных государств, поддержка самых радикальных сил по всему миру, проведение психологической войны и многие другие аспекты холодной войны между двумя сверхдержавами?

Считает ли она демократическим профашистский переворот в Чили, в результате которого в 1973 году к власти пришел диктатор Аугусто Пиночет? Можно ли считать организацию концлагерей на стадионах, убийство многих тысяч придерживающихся левых взглядов людей примерами демократии? Подпадает ли под эту категорию поддержка самых радикальных сил в Афганистане — и не только — лишь с тем, чтобы использовать их против Советского Союза?

Еще большее умиление вызывают сетования Аппельбаум на крушение «этой модели» в свете непосредственного участия США в уничтожении государственности в Ливии — одной из самых передовых держав Северной Африки. По всей видимости, Аппельбаум нужно напомнить, как под радостные возгласы о демократии и ухмылочку любимицы The Washington Post Хиллари Клинтон — «мы пришли, мы увидели, он умер» — страна превратилась в кипящий котел межэтнического и межконфессионального хаоса. Разве не с подачи ли Вашингтона в соседнем Египте был свергнут президент Хосни Мубарак, за чем последовали годы правления Мохаммеда Мурси — исламиста и сторонника «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Иными словами, в политической войне, в которой непосредственное участие принимают журналисты американских изданий, можно себе позволить всё, в том числе отбросить факты и логику. На этом фоне вполне неудивительно, что актер афроамериканского происхождения Морган Фриман с уверенностью в его блестящем голосе заявил о 250-летней демократии в США.

Нет ничего необычного в том, что коллега Аппельбаум Фарид Закария в своем специальном репортаже «Самый влиятельный человек в мире, Владимир Путин» (The Most Powerful Man in the World, Vladimir Putin) для CNN совмещает сцену минуты молчания с парада Победы (сцена находится на 7:40 программы) с репликой об «удивительно высоком уровне поддержки» Владимира Путина.

Вызывает крайнее беспокойство то, что такие материалы с готовностью поглощаются американской общественностью, для определенной части американского общества выдвигаемые «аргументы» ясны и очевидны. Это означает, что у них сложилась вполне конкретная картина собственной страны, в которой царят демократия и главенство права, и других государств, где дикторы правят угнетенными массами, мечтающими прийти к «западной модели» развития.