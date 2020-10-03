В Нижневартовске восьмой год строится Центральная многопрофильная больница. Когда закончится возведение долгожданного медучреждения, достоверно никто не знает — срок сдачи переносится с 2015 года неоднократно. На данный момент ответственные лица ХМАО говорят о сдаче объекта в декабре 2019 года. Да только им не верят, ведь депутаты окружного парламента, взявшие на контроль долгострой, 21 февраля заявили об очередном отставании строительства от графика.

N-vartovsk.ru Строительство многопрофильной больницы

Диагноз: «хроническая очередь»

ИА REGNUM неоднократно сообщало о плачевном состоянии медицины в столице Самотлора. Жалобы вартовчан на некачественное медицинское обслуживание наполняют паблик «Послушайте, доктор! ХМАО» чуть ли не ежедневно.

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Проблемы медицины 275-тысячного города признаёт и заместитель главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы, депутат городской думы Алексей Сатинов. «Хроническая очередь», — такой диагноз он поставил нижневартовской медицине в интервью местной газете.

«То, что происходит сегодня, действительно раздражает население», — констатировал Алексей Сатинов.

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Прозвучали от него и сетования на нехватку кадров, хотя врачи в Нижневартовске получают, по его словам, до 132 тыс. рублей в месяц, медицинские сестры — 61 тысячу, младшие медицинские работники — 47 тыс. рублей. И как эпилог звучит о наболевшем: новый многопрофильный центр, который строится в столице Самотлора с 2011 года, снял бы массу проблем.

Изначально нежизнеспособный проект

История медицинского многопрофильного центра в Нижневартовске — это зеркало югорских недостроев и ведения дел в строительной отрасли в регионе в целом.

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Напомним, больницу на более чем тысячу коек должны были сдать в эксплуатацию в 2015 году. Предполагаемая полная стоимость объекта была сперва чуть более 4 млрд рублей, но за годы строительства выросла вдвое — до 7,7 млрд руб. Площадь больницы — 110 тыс. кв. м. Здесь планируется открыть более 30 отделений медицинской помощи, включая отделения неотложной кардиологии, хирургии, офтальмологии, рентгенохирургических методов диагностики, а также диализный зал. Средства на строительство объекта были выделены в рамках окружной программы «Современное здравоохранение Югры», а также межрегиональной программы «Сотрудничество».

N-vartovsk.ru Строительство многопрофильной больницы

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Первым подрядчиком строительства нижневартовской больницы выступила одна из московских фирм. С ней был расторгнут контракт по причине недобросовестного исполнения обязательств: за два года работы за 650 млн рублей были лишь забиты сваи в фундамент. Ответственности, кстати, никто не понес. Далее за объект брались компании из ХМАО и Тюменской области. Но строительство затянулось из-за перебоев с финансированием. В ноябре 2015 года за Нижневартовскую многофункциональную взялось «Версо-Монолит» из Ханты-Мансийска. Но за четыре года изменились строительные, противопожарные нормы и правила, а также иные требования к медицинским учреждениям. Никто за затянувшийся долгострой не наказан, естественно. Подрядчик сам ушел с объекта — пришлось корректировать проект. С 2017 года ООО «Версо-Монолит» вновь вернулось на долгострой.

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«В правительстве Югры до сих пор не называют конкретную сумму строительства больницы в Нижневартовске, ибо всё меняется переделывается, доделывается, а это дополнительные бюджетные расходы. Изначально были неправильно спроектированы не только блоки, но и котельная, морг, парковки. Фракция ЛДПР в Тюменской областной думе неоднократно поднимала вопрос финансовой проверки этого недостроя, но когда дело касается Нижневартовской многопрофильной больницы, слепнут и глохнут все надзорные органы — Счетная палата региона и прокуратура особенно», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев.

Некий источник Ura.ru поясняет, что проект больницы изначально был нежизнеспособным из-за низкой стоимости квадратного метра.

«Например, цена квадратного метра чистовой отделки с учетом медоборудования составляла чуть больше 30 тыс. рублей, тогда как в жилых новостройках в черновой — 55−60 тыс. рублей», — поясняет некий источник.

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N-vartovsk.ru Строительство многопрофильной больницы

В думах ХМАО и Нижневартовска уверяют, что парламентарии дружно взяли на контроль проект «Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске».

Строительство пяти корпусов первой очереди законсервировано на сегодня, так как документация требует корректировки согласно противопожарным нормам. Только консервация влетела в 7 млн рублей, между прочим. На 21 февраля на блоке «В» выполнены работы по установке фасада, выполняются отделочные работы внутри блока, идёт обустройство отопления, обвязка трубопроводов на индивидуальном тепловом пункте. На защитном сооружении гражданской обороны устанавливаются фундаменты. Но опять идет отставание по «дорожной карте» стройки — пока на месяц. На отсутствие финансирования — грех жаловаться. В 2018 году на строительство Нижневартовской многопрофильной запланировано 800 млн рублей. По плану в феврале освоение средств запланировано на 58 млн рублей, но освоено пока 18 млн. При этом подрядчик пока не защитил документацию по работам, произведённым в январе, поэтому сумма неосвоенных средств за январь — февраль составляет 107 млн рублей.

«На объекте увеличено число рабочих: с 107 до 167. Этого недостаточно. Их должно быть почти вдвое больше. Требуется обеспечить стройку необходимым количеством профессиональных кадров, кроме рабочих — это инженеры, начальники участков и прорабы», — поясняет причины отставания от графика член рабочей группы депутатской фракции по контролю за ходом выполнения плана ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения в Нижневартовске и Сургуте Леонид Дольников.

Как выход предлагается пригласить строителей из Турции. Ближний свет, конечно. Да еще и при существующей безработице в регионе.

«Дай им вечность — попросят подождать»

Сами же вартовчане не верят в сдачу новой многопрофильной больницы в декабре 2019 года. В социальных сетях они высказывают опасения, что их дети скорее попадут в больницу по причине забав на долгострое — серьезной охраны на законсервированных корпусах нет. Вывеска на стройке о сроках ввода объекта весит с «лохматых» годов. Строители работают ни шатко ни валко. Как говорится, дай им срок сдачи в вечность — они попросят еще немного подождать.

«Сейчас уже забылось, но ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель региональной думы Борис Хохряков обещали вартовчанам еще в 2016 году, что объект будет сдан вскоре, якобы они будут следить за строительством больницы из собственных кабинетов посредством видеокамер. Но там, видимо, или экраны маленькие, или у ответственных лиц зрение резко упало. На мой взгляд, мы имеем дело с тотальным непрофессионализмом команды действующего губернатора Югры. В Тюменской областной думе, а также в Госдуме готовятся заявления в СКР России о халатном отношении окружного правительства ХМАО к строительству больницы в Нижневартовске», — резюмировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев.