Начало и конец завершившейся недели в Новосибирске ознаменовались сообщениями о задержании и аресте довольно известных не только в городе, но и регионе личностей: директора новосибирского планетария и директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна. Особо острую полемику вызвала новость о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть наградил побывавшего в области Павла Грудинина памятной медалью «За труд на благо города». Но были на неделе и приятные для новосибирцев события. Подробнее обо всём в обзоре за неделю.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

Директорские аресты и чиновничьи скандалы

Началась прошедшая неделя с новости о том, что 58-летний руководитель детско-юношеского центра «Планетарий» Сергей Масликов задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело за «получение взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017 года он получил взятки за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования, стоящего на балансе организации. Сумма, которая фигурирует в официальных сообщениях — 190 тыс. рублей. Масликов задержан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Исполнение обязанностей директора планетария возложено на заместителя директора по учебно-воспитательной и организационной работе Татьяну Белоусову.

Victor Арест

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В пятницу вечером, 16 февраля, стало известно о том, что директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна в Новосибирске Михаил Садовой отстранён от должности и арестован на два месяца, а в федеральном медицинском учреждении проходят следственные действия. Как сообщила «Тайга.инфо» со ссылкой на свои источники, арест директора НИИТО связан с финансовыми нарушениями. По данным СМИ, Садового обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Отличился на прошлой неделе и Барабинск: в отношении одного из депутатов горсовета было возбуждено уголовное дело. Народного избранника обвиняют в избиении жены из-за кольца. Имени депутата правоохранительные органы не называют, но уточняют, что ещё в марте 2017 года супруги, которые уже год до этого не жили вместе, поссорились из-за судебного иска женщины по поводу алиментов. На что депутат потребовал вернуть подаренное им золотое кольцо и даже применил физическую силу. Женщина получила травму руки.

Пока гром не грянет

Продолжилось на неделе и резонансное разбирательство после трагической гибели в Колывани двух несовершеннолетних детей в яме, которую коммунальщики оставили не огороженной на несколько месяцев.

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Глава Колыванского района Новосибирской области Виктор Аверин, который изначально заявлял, что не собирается уходить с поста, как того требовали селяне, всё же сложил полномочия. В заявлении говорится, что он уходит «по собственному желанию». Хотя такому решению предшествовали огромный общественный резонанс со сходом населения и критика местной власти со стороны врио главы региона Андрея Травникова.

Напомним, в районном посёлке Колывань Колыванского района Новосибирской области 2 февраля двое несовершеннолетних детей утонули в вырытой еще в ноябре 2017 года коммунальщиками яме на участке улицы Советской. После устранения порыва водопроводной сети котлован работники так и оставили, не огородив и не закопав. Со временем он наполнился водой. Упавшие в яму дети не смогли самостоятельно выбраться и утонули.

После трагедии жители Колывани и окрестных сёл устроили сход у администрации района и потребовали отставки главы района Виктора Аверина, а районным и муниципальным властям выразили недоверие.

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После чего глава районного посёлка Колывань Алексей Дорофеев подал заявление о сложении своих полномочий, а директор МУП «Коммунальное хозяйство» был задержан правоохранительными органами, ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

По распоряжению врио главы региона Андрея Травникова в Колыванский район направлена специально созданная рабочая комиссия для изучения социально-экономической ситуации.

Без повода, но с медалью

Во вторник, 13 февраля, социальные сети новосибирцев облетела новость, которая возмутила не только местных политиков, но и людей, далёких от политики.

«Сегодня мэр города вручил Павлу Грудинину памятную медаль «За труд на благо города». Смотрим положение «О Памятном знаке «За труд на благо города». Кому и за что его можно вручать. «Памятным знаком «За труд на благо города» награждаются жители города Новосибирска за профессиональные успехи и достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу в различных сферах деятельности на благо города Новосибирска.» Нет, для хорошего человека, может, и не жалко, но вот с положением нестыковочка выходит. Пока остается неизвестным, стал ли Павел Николаевич еще и почётным жителем нашего города, а Новосибирск — городом-побратимом Совхоза им. Ленина», — написал на своей странице в Facebook депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Тема оказалась настолько резонансной, что собрала многочисленное количество комментариев и оценок, в большинстве своём негативных.

После чего мэру Новосибирска Анатолию Локтю ничего не оставалось, как объяснить свой поступок. 16 февраля на еженедельной встрече с журналистами Локоть заявил, что в соответствии с постановлением совета депутатов Новосибирска мэр города определяет персон для награждения самостоятельно.

«Вообще же награждение памятными знаками — это хорошая традиция. Особенно когда приезжают заметные, значимые гости, на поддержку которых мы рассчитываем в том числе и в дальнейшем», — заявил он и заверил, что также принято решение о награждении памятным знаком и президента России Владимира Путина. Правда, не уточнил, когда и где он планирует вручить Владимиру Путину памятный знак.

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Я от мэрии ушёл

Пока мэр Новосибирска Анатолий Локоть пытается набрать баллы со стороны федеральных гостей, врио губернатора Новосибирской области продолжает формировать свою команду. Максим Останин, который ранее руководил управлением предпринимательства и инвестиционной политики мэрии и был заместителем главы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, перешёл на работу в правительство Новосибирской области. Он стал заместителем министра промышленности Николая Симонова.

Также Андрей Травников на прошедшей недели сообщил о введении должности замгубернатора по поддержке сельского хозяйства. Пост не потребует назначения нового человека, на должность назначат кого-то из действующих чиновников. Замгубернатора по поддержке сельского хозяйства будет отвечать за все вопросы, которые касаются изменения положения дел в сельской местности, они будут выделены в отдельный блок.

Трус не играет в хоккей

В середине недели появилась приятная для многих новосибирцев новость — молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске. Сначала информация давалась со ссылкой на твит, который разместил на своей странице в Twitter журналист TSN Горд Миллер. Позже новосибирские СМИ сослались на подтверждение, которое якобы дал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Официально страну-хозяйку турнира IIHF объявит в мае 2018 года на конгрессе в Копенгагене. Отметим, что на проведение турнира в 2023 году претендуют также США и Финляндия.

Skitterphoto Хоккей

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В продолжении спортивной темы законодательное собрание Новосибирской области на прошлой неделе начало рассматривать вопрос о выделении 150 млн рублей на первый этап работы на проектирование и инженерную подготовку строительства в Новосибирске ЛДС. Окончательное решение будет принято на сессии 1 марта.

А министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко и вовсе заявил, что область входит в активную фазу участия в молодежном чемпионате мира — 2023. Старт строительства ледовой арены в Новосибирске для проведения матчей МЧМ по хоккею запланирован на 2019 год. Построит его власти рассчитывают с помощью федеральных средств.

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Андрей Травников ранее отметил, что начинать строительство регион будет на свои деньги.