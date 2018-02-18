11 февраля в Раменском районе Московской области разбился самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший полёт из аэропорта «Домодедово» города Москвы в Орск Оренбургской области. Сейчас, спустя неделю после трагедии, уже известны предварительные данные, которые хотя бы приблизительно позволяют назвать причины катастрофы. Что же произошло на борту?

Вадим Ежов Ан-148, Саратовские авиалинии

Прерванный полёт

Напомним, трагедия произошла в 14:27 по Москве, буквально через несколько минут после взлёта. Самолёт упал в районе деревни Аргуново и села Степановское. Момент катастрофы запечатлела камера видеонаблюдения. На нечётких кадрах видно, как самолёт падает и затем взрывается.

К месту катастрофы спасатели добрались не сразу. Надежда, что есть выжившие, теплилась до последнего. Но уже на месте стало понятно, что спасать некого. Погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

39 человек, находившихся на борту, были жителями Оренбургской области. Из них 28 проживали в Орске. Также в Орск летели жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарии, Пермского края, Югры, Новосибирска, Мордовии, Белгородской области и Красноярского края. Трое из погибших — несовершеннолетние: 17-летний юноша, 12-летний мальчик и пятилетняя девочка.

Фотографии погибших обошли множество СМИ. Самая свежая сделана в салоне самолёта буквально за несколько минут до взлёта. На ней — улыбающиеся мужчина и ребёнок. Они не знают, что это селфи — последнее в их жизни и что жить им осталось всего несколько минут.

Wikimedia.org Ан-148, Саратовские авиалинии

Самолёт ожидали в Орске в 18:35 по местному времени. На лицах встречающих — растерянность и шок. После того, как стало известно о произошедшем, в Оренбурге, Орске и Новотроицке образовались стихийные мемориалы. Люди несли цветы, свечи, игрушки. Трагедия непосредственно коснулась сотен жителей региона. Оренбуржье, откуда были 39 пассажиров, погрузилось в траур. Официально его объявили на 12 февраля. Но фактически в трауре область живёт всю эту неделю. До конца недели были отменены развлекательные мероприятия, в том числе Масленица.

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Президент России Владимир Путин из-за трагедии отменил свою поездку в Сочи, запланированную на 12 февраля. Также он поручил правительству страны создать специальную комиссию для установления причин авиакатастрофы, а соответствующим ведомствам — по проведению необходимых поисковых работ.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг срочно вылетел в Орск, чтобы на месте решить вопросы оказания помощи родственникам погибших людей. Полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сразу после получения информации о ЧП выехал на место катастрофы. Отдельные слова его соболезнования были обращены к оренбуржцам. «Искренне скорблю вместе с Вами, всеми жителями Оренбуржья и Приволжского округа», — заявил Бабич.

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Вадим Ежов Ан-148, Саратовские авиалинии

Версии и первые выводы

По факту катастрофы, унесшей жизни 71 человека, СКР возбудил уголовное дело. Следствие ведёт Главное управление по расследованию особо важных дел. Подключились эксперты Межгосударственного авиационного комитета. На место срочно выехали глава СКР Александр Бастрыкин, министр транспорта России Максим Соколов и другие.

В первые сутки после трагедии в социальных сетях не исключали возможности теракта на борту Ан-148. Впрочем, запись с видеокамеры показывает, что самолёт падал целым, взрыв и пожар начались лишь после удара о землю. Это же подтверждают и очевидцы падения лайнера.

Известно, что этот самолёт был выпущен в 2010 году ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество» («ВАСО»). Изначально эксплуатировался авиакомпанией «Россия». Он не отлетал и восьми лет. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» по горячим следам заявила о том, что в день трагедии лайнер выполнил три рейса. Рейс «Москва — Орск» был четвёртым. И никаких неполадок на нём не выявили.

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Alex Snow Ан-148, Саратовские авиалинии

Так что же стало причиной катастрофы? Некоторая ясность появилась уже 13 февраля, после расшифровки одного из бортовых самописцев. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что в самолёте были выключены системы обогрева части бортовых приборов. Это могло привести к обледенению датчиков скорости. В результате пилоты получили неверные сведения о параметрах движения самолёта, в частности, о скорости.

«Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте», — говорится в официальном сообщении МАК от 13 февраля.

По сведениям экспертов, самолёт взлетел в 14:21 мск. Особая ситуация начала развиваться на высоте около 1300 метров, примерно через 2 минуты 30 секунд после взлёта. На тот момент приборы показывали скорость 465—470 км/ч. Однако затем данные по скорости у пилотов стали отличаться. Эта разница продолжала расти. Лётчики отключили автопилот. Но изменить ситуацию не удалось. Показания скорости от модуля воздушных параметров первого пилота упали до нуля, а от резервного составляли 540—560 км/ч.

Руслан Денисов Ан-148, Саратовские авиалинии

Видимо, пилоты полагали, что скорость самолёта чрезмерно низкая. Однако на самом деле они её существенно превысили. Перед столкновением с землёй резервный прибор показывал 800 км/ч, хотя прибор первого пилота по-прежнему был на нуле. Справиться с ситуацией им так и не удалось.

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А 15 февраля МАК объявил о расшифровке речевого самописца. Переговоры экипажа подтвердили предварительные выводы о причинах трагедии.

Материалы МАК приобщены к уголовному делу. А в СКР заявляют о том, что ведут активное расследование. Но от выводов пока воздерживаются.

«Только по результатам расследования будут достоверно установлены все обстоятельства трагедии, на основании чего следствие примет процессуальное решение», — говорит официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Тем временем поисковая операция на месте катастрофы официально завершена. Соответствующий акт подписали представители МЧС России, СКР и МАК.

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Counselling Трагедия

Ан-148 — есть ли право на жизнь?

Отметим, эта авиакатастрофа Ан-148 не первая. 5 марта 2011 года в Белгородской области разбился самолёт такой же модели. Пассажиров на нём не было, только шесть человек экипажа. Самолёт совершал тренировочный полёт. Все находившиеся на борту люди погибли.

Самолет был предназначен для продажи правительству Мьянмы. Как и в катастрофе, произошедшей 11 февраля 2018 года, пилотов подвело скоростемерное оборудование. Эта версия изначально была выдвинута Следственным комитетом в качестве одной из рабочих.

Что же произошло 5 марта 2011 года в небе на границе Воронежской и Белгородской областей? Лётчики, как утверждает следствие, были введены в заблуждение относительно действительной скорости самолета. Для того, чтобы достичь необходимой скорости, они дали нагрузку, которая превысила предельно допустимую. Это привело к разрушению самолёта в воздухе, а затем и к роковому падению.

Кроме того, выяснилось, что действия экипажа были слабо скоординированы. Это также могло привести к трагедии.

Russianname Бортовой самописец

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Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в 2010 году самолёты Ан-148 были признаны ненадёжными. Эксплуатация этих воздушных судов была связана с внеплановыми расходами и большими проблемами, а низкая надёжность оборачивалась перевозчику «головной болью». Именно такие выводы следуют из доклада, датированного 2010 годом. В том году несколько самолётов Ан-148, в том числе и разбившийся 11 февраля с бортовым номером RA-61 704, поступили в авиакомпанию «Россия».

Доклад под названием «Эксплуатационная надежность самолета Ан-148−100В ГТК «Россия» охватывает период с 1 июня по 1 сентября 2010 года. В нём говорится о многочисленных неисправностях. Только за три месяца у четырёх самолётов их было выявлено 139. Также отмечались 65 замечаний со стороны экипажа и 182 замечания при выполнении технического обслуживания. При этом для устранения неисправностей всех четырёх самолётов потребовалось 89 суток. По сути, один из них всё лето никуда не летал. «Налет на самолет Ан-148 в 2 раза меньше, неисправностей в 3 раза больше», — утверждалось в докладе.

Подробнее: Самолеты Ан-148 изначально были ненадежными: документ 2010 года

Были ли устранены претензии, изложенные в докладе, неизвестно. Зато, по информации ИА REGNUM, самолёт, который разбился 11 февраля под Москвой, попадал в различные нештатные ситуации не менее 15 раз. Первая возникла уже 28 июня 2010 года во время рейса из Петербурга в Москву — отказал генератор правого двигателя. А 16 августа того же года не убрались все стойки шасси. В обоих случаях экипаж вернулся в аэропорт «Пулково», при этом в случае с шасси перед посадкой пришлось вырабатывать всё топливо.

Пресс-центр Главного управления МЧС России Спасатели МЧС России на месте крушения самолета Ан-148

Полный список нештатных ситуаций: Разбившийся Ан-148 не менее 15 раз попадал во внештатные ситуации

После катастрофы в Подмосковье авиакомпания «Саратовские авиалинии» приостановила эксплуатацию самолётов Ан-148. Рейсы выполняют воздушные суда Embraer-190 и Як-42. Из Москвы в Курск полёты и вовсе отменяли.

По направлению «Москва — Орск» 12 и 13 февраля летали самолёты авиакомпании «Ижавиа». Затем вернулись «Саратовские авиалинии». Но правительство Оренбургской области намерено поменять перевозчика и ведёт переговоры с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия».

А тем временем «Саратовские авиалинии» намерены вернуть самолёты Ан-148 в эксплуатацию. Об этом авиакомпания объявила на прошедшей неделе. Но вначале все воздушные судна пройдут через внеочередные технические проверки. При этом экипажи самолётов будут усилены, в состав каждого войдёт пилот-инструктор. Поможет ли это усиление избежать очередных ЧП и новых жертв?

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