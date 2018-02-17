Неделя шока и траура: эхо авиакатастрофы в Оренбуржье

Оренбург, , 19:03 — REGNUM Оренбуржье до сих пор никак не оправится от шока после авиакатастрофы. Официально день траура был 12 февраля, неофициально он продолжается до сих пор. А неделя в Оренбурге началась с серьёзного пожара, в котором пострадали 10 человек, в том числе маленькие дети. Об этих трагических происшествиях в обзоре ИА REGNUM.

Прерванный полёт

С 11 февраля в городе Орске вводился режим чрезвычайной ситуации. Как только появилась информация о трагедии с самолётом «Саратовских авиалиний», следовавшим из столичного аэропорта «Домодедово» в Оренбуржье, губернатор Юрий Берг незамедлительно вылетел в Орск. В городском аэропорту, по данным местных изданий, царили растерянность и шок. Первое время не было никакой информации о жертвах. Люди надеялись на чудо: те, кого они приехали встречать, выжили. Появившиеся впоследствии сведения эту надежду разрушили.

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В Орске и Оренбурге развернули оперативные штабы. 12 февраля объявили траур. В этот же день в Орске приземлился спецборт с психологами МЧС РФ и специалистами, которые взяли у родственников погибших образцы ДНК для опознания тел. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь людям, которые не могут поверить в смерть близких. В самолёте, потерпевшем крушение, находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, среди которых (по последним уточнённым данным) 39 являлись жителями Оренбургской области, в том числе трое детей. В Орске, Оренбурге, Новотроицке в день трагедии (11 февраля) начали возникать стихийные мемориалы. Неравнодушные граждане несли игрушки, живые цветы, зажигали свечи в память о погибших.

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По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Неофициально начали озвучивать множество версий: погодные условия, ошибка пилотов, теракт, экономия на антиобледенении воздушного судна.

Расшифровка найденных самописцев показала, что при взлёте обогрев датчиков скорости оказался выключенным. В результате возник сбой в показаниях скорости лайнера, что могло стать причиной крушения. Причина теракта была отвергнута. В ходе расследования выяснилось, что взрыв произошёл во время столкновения самолёта с землёй, а не в воздухе. Поиски тел погибших пассажиров продолжаются. МЧС усилило группировку и расширило площадь поисков.

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Добавим, что 11 февраля рейс «Орск — Москва» был отменён. Следующие два дня (12−13 февраля) рейсы из Орска в Москву и обратно выполняли самолёты авиакомпании «Ижавиа». В правительстве Оренбургской области заявили, что ведут переговоры с «Аэрофлотом» и АК «Россия». Однако с 14 февраля на рынок авиаперевозок вернулись «Саратовские авиалинии», но полёты совершают не Ан-148, а Embraer-190.

С 16 февраля правительство Оренбургской области начало выплачивать единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона рублей из регионального резервного фонда семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-148. На данный момент произведено две выплаты, в процессе перечисления ещё две. По мере готовности, после проверки, все остальные документы будут передаваться на оплату.

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Напомним, что от Оренбургской области семьям будет выплачено по 1 млн рублей на каждого погибшего в авиакатастрофе. Аналогичное решение принято и губернатором Московской области. Губернатор Санкт-Петербурга принял решение о выплате семьям троих погибших в результате крушения самолёта Ан-148 жителей города материальной помощи в размере 1 млн рублей за каждого погибшего. Также родственникам всех погибших в авиакатастрофе будут произведены выплаты в соответствии с федеральным законодательством — порядка 2 млн рублей.

В Орске с близкими и родственниками погибших продолжают работать представители федеральных и областных ведомств, в индивидуальном порядке отрабатывая вопросы по каждой семье. Собранная информация аккумулируется в так называемых социальных паспортах, где отражены все сведения по родственникам, проблемные ситуации, нуждаемость в мерах поддержки.

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Сразу после трагедии по многочисленным просьбам оренбуржцев был открыт благотворительный счет для сбора пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. В специальный Фонд помощи поступают деньги от трудовых коллективов и жителей практически всех регионов страны. Среди жертвователей организации, чиновники и неравнодушные жители Оренбуржья, администрация Кемеровской области, жители Оренбургской, Красноярской, Ленинградской, Челябинской, Свердловской, Рязанской, Кемеровской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Мордовии и другие.

Жертвы пожара

В Оренбурге неделя началась с серьёзного пожара. Днём 12 февраля в многоэтажке на ул. Салмышской сгорела квартира на девятом этаже. Погибли четыре человека, в том числе двое детей в возрасте трёх и шести лет. Госпитализированы шесть человек. На месте работали семь бригад скорой помощи.

В этот день губернатор и социальный блок правительства области работали в Орске в связи с авиакатастрофой. На место пожара в Оренбурге выезжал вице-губернатор области Сергей Балыкин. Вечером 12 февраля в администрации города прошло экстренное совещание, где обсуждалась противопожарная безопасность.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В СМИ в качестве версии стал звучать поджог. 13 февраля, глава Оренбурга Евгений Арапов и председатель областной общественной организации «Национальный Конгресс азербайджанцев Оренбуржья» Аладдин Гусейн оглы Мамедов посетили в лечебных учреждениях города пострадавших на пожаре. Пострадавшие и погибшие являются гражданами Азербайджана.

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Стоит отметить, председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Оренбурга Яшар Масимов оказался в центре внимания СМИ. Портал «Спутник», ссылаясь на слова Масимова, сообщил о поджоге в качестве версии пожара. Сам Яшар Масимов в соцсети опроверг это.

Добавим, что в СМИ появилась информация, что квартиру поджога женщина, которая ранее была депортирована из России. Она сменила фамилию и вернулась в страну. Очаг возгорания у входной двери не позволил находившимся в квартире людям покинуть жилище.

Под прицелом СМИ оказались и органы опеки. Выяснилось, что погибшая трёхлетняяЛейла в 2016 году оказывалась в ситуации, когда её жизнь висела на волоске. Когда ребёнку было около двух лет, он выпал из окна с девятого этажа. Тогда врачам удалось спасти девочку. После этого на учёт семью не поставили. Как отметили в комиссии по делам несовершеннолетних Оренбурга, такой нужды не было, поскольку при внезапных проверках чиновники не усмотрели никаких признаков неблагополучия.

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По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, с начала 2018 года в регионе отмечен рост числа пожаров и их жертв. Уже зарегистрировано 275 пожаров, на которых погибли 25 человек, и 25 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества пожаров на 19%, в сравнении со средними показателями за пять лет рост количества пожаров составляет 53,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого наблюдается увеличение количества погибших людей на 13,6%, в сравнении со средним показателем за пять лет рост количества погибших составляет 8%.