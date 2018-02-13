Самолеты Ан-148 изначально были ненадежными: документ 2010 года

Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Эксплуатация пассажирских самолетов Ан-148 с самого начала была связана с большими проблемами и внеплановыми затратами, а низкая надежность этого воздушного судна делала его «головной болью» для перевозчика.

Такой вывод можно сделать из опубликованного в Сети доклада, датированного 2010 годом, когда несколько Ан-148 поступили в распоряжение авиакомпании «Россия». Среди них был и самолет с бортовым номером RA-61 704, разбившийся в Подмосковье 11 февраля 2018 года. Напомним, с февраля 2017 года он эксплуатировался «Саратовскими авиалиниями».

Доклад под названием«Эксплуатационная надежность самолета Ан-148−100В ГТК «Россия» в период с 01.06.10 г. по 01.09.10 г. » на 38 страницах, как следует из титульного листа, подготовил директор департамента авиационно-технического обеспечения ФГУП «ГТК «Россия» Владимир Ершов.

На момент данной публикации в авиакомпании «Россия» не ответили на вопрос ИА REGNUM о подлинности доклада. Однако его появление на странице авторитетного профильного авиафорума и само содержание документа свидетельствуют в пользу его аутентичности.

Всего за три месяца эксплуатации (92 сут.), которые охватывает доклад, у четырех находившихся тогда в распоряжении авиакомпании самолетов Ан-148 было зафиксировано 139 подтвердившихся неисправностей, 65 замечаний экипажа и 182 замечания при выполнении техобслуживания.

Общее время простоя на устранение неисправностей составило, в расчете на четыре самолета, 89 суток. То есть, можно считать, что один из самолетов все три месяца никуда не летал и простоял на земле.

Наибольшее количество неисправностей было зафиксировано в системе управления самолетом, системе интеграции общесамолетного оборудования и в работе пилотажно-навигационного оборудования.

Для того, чтобы оценить надежность изделия российско-украинского авиапрома, авторы документа сравнили налет и неисправности по самолетам Ан-148 и самолетам Boeing-737−500, также находившимся в распоряжении авиакомпании «Россия», за тот же самый период — с 1 июня по 1 сентября 2010 года.

Вывод автора доклада был неутешительным: «Налет на самолет Ан-148 в 2 раза меньше, неисправностей в 3 раза больше».

Как значится в документе, за отчетный период по техническим причинам на Ан-148 произошло пять авиационных инцидентов. При этом цифры, характеризующие надежность воздушного судна в сравнении с самолетами Boeing-737, Boeing-767, Airbus-320/319 той же авиакомпании, говорят сами за себя:

«Налет на инцидент на самолетах ГТК «Россия» составляет: Ан-148 — 344 часов; семейство А-320/319 — 5335 часов; В-737 — 2824 часа; В-767 — 4803 часа».

В списке инцидентов упоминается и борт RA-61 704. Так, 28 июня 2010 года у него произошел отказ генератора одного из двигателей, а 16 августа того же года не убралось шасси.

За три месяца полетов четырех самолетов (на каждом из которых — два двигателя) был отстранен от эксплуатации один двигатель и две вспомогательные силовые установки (ВСУ). При этом на самолетах Boeing-737 за пять лет полетов пришлось отстранить всего две ВСУ и ни одного двигателя.

Кроме того, за отчетный период на Ан-148 были отмечены неоднократные поломки системы управления передней дверью, произошло 14 случаев самопроизвольного выпадения кислородных масок, из них 7 с пассажирами на борту.

«Доработки не повышают надежность систем самолета», — делали неутешительный вывод авторы доклада.

Также в процессе эксплуатации были выявлены другие многочисленные недостатки систем самолета Ан-148, недоработки оборудования и документации на самолет.

«Эксплуатационная надежность самолета не соответствует ранее заявленной, и не может обеспечивать достаточный уровень безопасности и регулярности полетов», — резюмировалось в докладе. Также там были перечислены меры, необходимые для исправления ситуации.

Были они приняты или нет, но после этого еще несколько лет Ан-148 эксплуатировались в авиакомпании «Россия», периодически попадая в хронику происшествий в СМИ, после чего были поставлены на прикол в Петербурге, а затем переданы другому перевозчику.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61 704, разбившийся в Подмосковье 11 февраля 2018 года, за годы своей эксплуатации по меньше мере 15 раз попадал в различные внештатные ситуации. Некоторые из этих происшествий освещались СМИ и представляли угрозу для безопасности полетов.

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Напомним, 11 февраля 2018 года потерпел катастрофу самолёт Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», совершавший полёт Москва — Орск. В 14:21 мск он вылетел из аэропорта «Домодедово» и вскоре пропал с экранов радаров. Самолёт упал на территории Раменского района Московской области. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, одной из возможных причин катастрофы могло стать обледенение датчиков, повлекшее неверные показания скорости самолета.

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