Президент Российской Федерации Владимир Путин с рабочим визитом побывал в Новосибирской области. Главу государства встречали и сопровождали полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, врио губернатора региона Андрей Травников и председатель законодательного собрания области Андрей Шимкив.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учёными Сибирского отделения Российской академии наук

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В свой седьмой приезд в столицу Сибири президент затронул тему развития научного потенциала. Визит президента был приурочен ко Дню российской науки. Он встретился с учёными в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера, где его попросили финансово помочь в достройке Новосибирского государственного университета и строительстве центра синхротронного излучения, стоимостью 40 млрд рублей. Президент одобрил инициативу и попросил с реализацией масштабного проекта не затягивать.

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Также Владимир Путин провёл в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию. А на церемонии вручения премий молодым учёным он пообещал, что в России будут созданы лучшие условия для исследований учёных со всего мира.

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Уделил внимание Владимир Путин и временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, который был назначен на эту должность указом президента 6 октября. Ранее, в этот же день, Владимир Городецкий был досрочно отправлен в отставку.

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Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Андреем Травниковым

О встрече Травникова с главой государства пресс-служба главы региона отчиталась довольно сухо, отметив лишь, что Андрей Травников доложил президенту о социально-экономической ситуации, перспективах развития региона и приоритетных проектах.

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На церемонии закрытия пятого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Новосибирске, 9 февраля, врио губернатора Новосибирской области подробнее рассказал о беседе с Владимиром Путиным.

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«Безусловно, я обратился с просьбами. Просьбы эти поддержаны многими жителями нашего региона. Это — объекты, которые в ближайшие годы хотели бы увидеть жители нашего региона. В первую очередь, это перинатальный центр. Это не просто объект, это центр, ввод в эксплуатацию которого позволит нам переформатировать работу областной клинической больницы и создать условия не только женщинам, которые готовятся к родам, но и на более качественном уровне оказывать медицинскую помощь детишкам. Второе — это развитие Новосибирского метрополитена. Нами совместно с городом проделана большая работа. В течение последних двух месяцев мы определили приоритеты. Я это доложил президенту и попросил поддержки федерального правительства в реализации этого проекта. Ну и третий объект, который также давно город, да и весь регион, я думаю, даже соседние регионы ждут в Новосибирске — это новый ледовый дворец спорта. В том числе, я доложил о проблемах, которые существуют перед подготовкой молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. По всем просьбам Владимир Владимирович высказал свою поддержку. Выдал соответствующие поручения», — заявил Травников, отметив, что теперь региону предстоит большая работа, «потому что виза главы государства без наших усилий может оказаться холостым выстрелом».

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Он отметил, что потрудиться предстоит и «коллегам из правительства региона и коллегам из мэрии Новосибирска» — по взаимодействию с федеральными министерствами для того, чтобы довести проекты до включения в федеральную программу.

Про то, что Новосибирский метрополитен не сможет развиваться без поддержки федерального центра, говорил ранее и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Он заявлял, что при встрече с президентом, в первую очередь, попросит у него денег на метрополитен и ледовый дворец спорта. Однако, ни при встрече Владимира Путина в аэропорту 7 февраля, ни при его обсуждениях с сибирскими учёными, Анатолий Локоть замечен не был. Что, впрочем, не ускользнуло от журналистов и общественности, которые тут же решили выяснить, а почему же, собственно, мэр, которого называют одним из главных кандидатов на выборах губернатора Новосибирской области, не удостоился внимания главы государства.

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Kremlin.ru Беседа Владимира Путина со студентами Новосибирского государственного университета и учащимися Специализированного учебно-научного центра НГУ

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец на своей странице в Facebook написал: «Интересные дела. Мэра города не позвали на мероприятия с участием президента. Обильная пища для аналитиков».

Депутат Государственной думы от Новосибирской и Томской области Вера Ганзя (КПРФ) также не обошла стороной этот момент.

«Приезд президента в Новосибирск увеличил и без того глубокий раскол в новосибирском обществе. Казалось бы, ничем не примечательный факт — мэр города не присутствовал на протокольных мероприятиях. А какая истерия по этому поводу поднялась в интернет — сообществе», — написала она своей странице в Facebook.

Другие тут же в комментариях отмечали, что и не должны были, потому что есть формальности вертикали власти и президент во время официального визита очень редко общается с муниципальным уровнем власти.

Сам Локоть признался, что не знает, почему его не пригласили на встречу с Путиным.

«Я не участвовал во встречах, в мероприятиях, которые проводились президентом. Но я принимал участие в подготовке. Почему не участвовал мэр, и не был представлен город — вопрос не ко мне. Принимающая сторона — это субъект Российской Федерации», — заявил он на пресс-конференции 9 февраля.

Накануне приезда в Новосибирскую область Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Красноярском крае, где ознакомился с ходом подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и встретился с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. А вот мэра Красноярска на встрече с Путиным также не было.

В пресс-службе красноярского градоначальника на вопрос, а приглашали ли мэра Сергея Ерёмина, ответили, что такие встречи проводятся на уровне руководства края.

Так чего же в Новосибирске данный факт вызвал столь бурное обсуждение?

Kremlin.ru Владимир Путин с директором Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Павлом Логачёвым

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин считает, что данная поездка главы государства носила исключительно деловой характер, и, в соответствии с уже давно заведёнными правилами, сложился чёткий порядок и протокол таких визитов. На мероприятиях, проводимых в их рамках, присутствуют исключительно лица, имеющие непосредственное отношение к тематике. Большая их часть имела федеральный статус и касалась научной деятельности.

«Органы местного самоуправления, включая мэрию Новосибирска, согласно федеральному законодательству, никакого отношения к ней не имеют. Никаких отдельных встреч ни с местной элитой, ни с мэрами региональных центров президент РФ обычно не проводит. Что касается проблем Новосибирска, то, насколько я понимаю, мэр города Анатолий Локоть обсудил с врио губернатора Андреем Травниковым вопросы и проблемы, которые желательно довести до сведения президента и которые требуют участия федеральных властей. В публичном пространстве в предвериии визита постоянно подчеркивалось, что принципиальных разногласий по ним между руководителями области и областного центра нет. К губернаторским выборам данная коллизия никакого отношения не имеет», — отметил ИА REGNUM Пучкин, подчеркнув, что в последнее время сложился определённый алгоритм решения вопросов, касающихся проведения таких выборов в РФ.

Центром их принятия, говорит политолог, является Администрация президента РФ, доводящая до сведения главы государства свои рекомендации.

«Исходя из нынешней ситуации, прогнозы участия Анатолия Локтя в кампании носят виртуальный характер, и в связи с усилением позиций Андрея Травникова, даже их гипотетическая вероятность стремится к нулю. Однако, в Новосибирске имеются группы влияния, которые для достижения своих целей намеренно демонизируют фигуру мэра Новосибирска как непременного, по их мнению, участника губернаторских выборов, дабы, с одной стороны, предложить свои услуги на предстоящих губернаторских выборах, а в большей степени, чтобы снизить его шансы на переизбрание в 2019 году. Для этого, в том числе, будет использовано и всяческое раздувание истории с тем, что «президент РФ в ходе своего визита проигнорировал мэра Новосибирска», — заявил Пучкин.

Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур подмечает, что с формальной точки зрения отсутствие мэра на мероприятиях с участием президента, ни о чем не говорит.

«Как правило, Путин не встречается с мэрами городов во время своих визитов в регионы. Другое дело, что Новосибирск — крупнейший муниципалитет страны и 2/3 области по населению и 4/5 по экономике. То есть, если бы Путин встретился с Локтем, это можно было бы трактовать как значимость Локтя. Но очевидно, что в условиях его потенциального соперничества с Травниковым, администрация президента этого не хочет. Так что, это не отрицательный сигнал, а отсутствие положительного сигнала», — говорит Мазур.

Правительство Новосибирской области Владимир Путин с визитом в Новосибирске

Политолог Сергей Бирюков подчеркивает, что современная российская политика, безусловно, — не «схватка бульдогов под ковром», о которой писал в свое время Уинстон Черчилль, в то же время, в ней безусловно присутствует неформально-символический момент.

«В этой связи с определёнными основаниями можно предположить, что отсутствие мэра Новосибирска Анатолия Локтя в составе группы новосибирских политиков, непосредственно общающихся с главой государства, свидетельствует о его намерении более четко расставить приоритеты в отношениях с новосибирской элитой, повысив «ставки» и.о. губернатора Андрея Травникова (сравнительно нового человека для новосибирского политикума), и прежде всего, с учётом предстоящих губернаторских выборов», — высказал ИА REGNUM свою точку зрения Бирюков.

Таким образом, отсутствие мэра Новосибирска во время рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Новосибирскую области — это следование протоколу подобных визитов и, вроде бы, норма. Но, с другой стороны, то что в соседнем Красноярске воспринималось как формат, для Новосибирска стало очередным поводом для обсуждения. А всё потому, что определённый круг сторонников того, чтобы Анатолий Локоть был назван кандидатом на предстоящих выборах губернатора, ненамеренно или намеренно (тут каждый решает сам) сыграли ему не то что не на руку, а совсем наоборот.

Ожидание того, что встреча Путина и Локтя может всё же состояться, подогревала интерес в новосибирском обществе. А если Владимир Путин встретится с Анатолием Локтем, будет ли это означать, что он выразил ему поддержку на выборах главы области и дал свое «благословение» на этот шаг? Но тогда положение Травникова становится шатким, а результаты — предсказуемыми.

Но предсказуемым и характерным оказалось соблюдение протокола и четкого порядка подобных встреч. Эта история напомнила ситуацию, сложившуюся в 2014 году, когда Локоть избрался на пост мэра. Тогда значительная часть новосибирцев рассчитывала, или, вернее сказать, надеялась на то, что приход коммуниста (Анатолий Локоть является первым секретарём новосибирского обкома КПРФ) поставит всё «с ног на голову». Но вскоре стало понятно, что мэр Новосибирска действует в рамках установленных гласных и негласных правил, является частью системы, и от политической принадлежности человека тут мало что зависит.