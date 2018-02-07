Последние приготовления: Новосибирск ждёт Владимира Путина уже сегодня

Новосибирск, , 11:44 — REGNUM Уже сегодня вечером, 7 февраля, в Новосибирскую область может прибыть президент РФ Владимир Путин. В настоящее время он находится в Красноярском крае. Согласно анонсу на официальном сайте главы государства, «7−8 февраля президент совершит рабочую поездку в Новосибирск».

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Приезд главы государства приурочен к празднованию Дня российской науки. Планируется, что Владимир Путин посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики имени Г. И. Будкера и встретится с учёными Сибирского отделения Российской академии наук. Ещё один возможный пункт поездки президента, о котором упоминают новосибирские СМИ, — Новосибирский государственный университет. По данным сайта «Континент Сибирь», «выбор именно этих пунктов маршрута президента объясняется тем, что с предложением визита президента выступали ректор НГУ Михаил Федорук и директор ИЯФа Павел Логачев».

Президент проведёт заседание Совета по науке и образованию, на котором будут обсуждаться основные задачи и перспективы развития отрасли и ключевые направления международного научно-технического сотрудничества. Кроме того, глава государства вручит премии президента РФ в области науки и инноваций за 2017 год молодым учёным, размер каждой из них — 2,5 млн рублей.

Детали визита президента в столицу Сибири не раскрываются. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на встречу президента с учёными был аккредитован лишь узкий круг представителей СМИ. По данным пресс-службы правительства и губернатора Новосибирской области, в основном это фотокорреспонденты и видеооператоры. Однако, уточнили в пресс-службе, планируется прямая трансляция.

Ранее некоторые региональные СМИ предполагали, что Владимир Путин оценит первые результаты работы временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

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А пока президент находится в Красноярске, Новосибирск подчищают — так, жители Академгородка делятся в социальных сетях видео, как уборочная техника чистит и так выскобленный до асфальта Морской проспект. Убирают и центр Новосибирска.

Власти городские и областные, конечно же, тоже готовятся к приезду главы государства. Они уже заранее сообщали о своих планах на его визит. Так, мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что воспользуется возможностью и попросит денег на продолжение строительства метро.

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А врио главы региона Андрей Травников отмечал, что надеется на то, что его встреча с президентом состоится.

«Безусловно, я расскажу о первых итогах моей работы в Новосибирской области, а кроме того, об основных приоритетах и планах региона», — говорил Травников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последний раз президент России Владимир Путин в Новосибирск приезжал в 2014 году на открытие Бугринского моста.

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А ИЯФ президент посещал в последний раз более 17 лет назад. В 2012 году в институте побывал Дмитрий Медведев (бывший тогда президентом РФ).

Отметим, что руководство страны неоднократно проявляло интерес к разработкам и реализации ряда серьёзных инновационных программ сибирских учёных. В частности, программу «реиндустриализация Новосибирской области» обсуждали на последней встрече вице-премьера Аркадия Дворковича.

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