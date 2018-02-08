Путин: Россия станет центром притяжения одарённой молодёжи со всего мира

Новосибирск, , 13:53 — REGNUM В России будут созданы все условия, причём лучшие, для исследований учёных со всего мира. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 8 февраля, в ходе церемонии вручения премий молодым ученым в Новосибирске.

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По словам главы государства, также обязательно будет создаваться и современная и надёжная инфраструктура, удобная как для жизни, так и для работы.

Путин отметил огромный интеллектуальный, творческий потенциал российской молодёжи.

«И очень важно, чтобы вы имели все возможности для его реализации, и желательно, мы, конечно, будем к этому стремиться, в нашей стране, в наших университетах и научных центрах», — сказал глава государства.

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При этом Россия намерена создавать условия для работы не только своих молодых учёных, но и для талантов со всех уголков земного шара.

«Россия, безусловно, открыта для обмена знаниями, опытом, для совместного научного поиска. И при этом страна должна быть центром притяжения для творческих, одарённых людей со всего мира. Мы будем отдельно над этим работать в самое ближайшее время», — заверил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России необходимо развивать целую сеть таких образовательных центров для талантливых детей, каким является центр «Сириус» в Сочи Краснодарского края По его словам, в помощью создания подобных центров для талантливых детей, а также технопарков, с помощью проведения олимпиад для школьников и других подобных проектов государство будет стремиться «вести» талантливых детей от школы транзитом через вузы до трудоустройства, «желательно у нас в стране».

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