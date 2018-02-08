Помните, когда последний раз США проводили военный парад по случаю празднования победы? Это было 8 июня 1991 года, спустя несколько месяцев после окончания 100-часовой «Бури в пустыне», когда американские военные вытеснили войска бывшего президента Ирака Саддама Хусейна из Кувейта. Во время парада в Вашингтоне по Конститьюшен-авеню прошли около 8 тыс. 800 солдат. Тогда парад принимали бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш и генерал Норман Шварцкопф. В белом доме этот день назвали Национальным праздником Победы, пишет Дэнни Сджарсен в статье для The American Conservative.

Тогда мир казался проще. Несмотря на критику политики Буша-старшего, США тогда одержали «победу». В боях погибли менее 200 солдат, хотя военные аналитики прогнозировали гибель нескольких тысяч военнослужащих. Армия США и ее союзники по коалиции освободили Кувейт от иракских войск. Цели военной кампании были четко определены и достигнуты. Большинство американских солдат вернулись домой. Президент разумно проигнорировал яростные призывы захватить и оккупировать Багдад. Саддам, в конце концов, был поставлен на место, настало время для военного парада.

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Сегодня, когда утренние новости сообщают гражданам, что президент США Дональд Трампа приказал Пентагону организовать военный парад, они не могут не испытать чувства удивления. Собственно, по какому поводу? Почти 17 лет США пребывают в состоянии неопределенности. По правде говоря, американские солдаты уже устали от того, что на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки им не могут указать ясных и четких целей. Трамп, следуя примеру своих предшественников, стремится превратить солдат в художественную составляющую, чтобы замаскировать отсутствие успехов во внешней политике. Предстоящее событие — это просто зрелище, в котором нет ни капли стратегии.

The U.S. Army Сухопутные войска США

Может быть, гражданам США стоит притвориться, как будто этот парад пройдет в честь празднования военных достижений. Здесь может возникнуть вопрос: каких военных достижений? Сейчас США нечем похвастаться на фронте классической войны. Возможно, кто-то не согласится, заявив, что Вашингтон «разобрался» с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На самом деле, идеология ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никуда не исчезла, а длительное присутствие американских войск в Сирии может спровоцировать новый мятеж. Более того, Турция — союзник США по НАТО — атакует сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а у США на этот счет нет никакого плана дальнейших действий.

Трамп позволил министру обороны США Джеймсу Мэттису и советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру убедить себя в необходимости отправки дополнительных войск в Афганистан. Это означает дополнительные расходы и рост числа погибших американских солдат в самой длительной войне за всю американскую историю. Афганистан — это настоящая ловушка. Несмотря на все усилия военного руководства США и гибель более 2 тыс. военнослужащих, в настоящий момент под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится рекордное число афганских провинций. Все успехи США в Афганистане никогда не были долгосрочными. Экономика Афганистана по-прежнему нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Из года в год в Афганистане стабильным и устойчивым остается только один экономический показатель: объем иностранной финансовой поддержки неизменно составляет 95% от общего ВВП. Хуже того, как показали события последних нескольких недель, ни один регион страны не защищен от террористических нападений, даже центр Кабула.

Спецназ США продолжает бороться с «террором» по всему миру. В 2016 году американские военные советники были направлены в 70% стран мира. Граждане США получают сообщения о гибели американских военных советников в Нигере, Сомали, Йемене, Сирии, Ираке и Афганистане. Но сообщений о победах как не было, так и нет. В странах Африки, в ответ на американское присутствие, число радикальных террористических группировок только возросло. Сотрудники спецподразделений работают на пределе своих возможностей и часто не справляются с нагрузками. Статистика говорит о том, что число психологических расстройств и самоубийств среди сотрудников спецподразделений снова начинает расти.

The U.S. Army Прицел

Военным операциям США в Ираке и Йемене тоже не сопутствует ослепительный успех. За три года иракские войска разгромили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опираясь на Силы народной мобилизации. В Багдаде до сих пор находится проиранское правительство. Если властям Ирака не удастся устранить разногласия с иракскими суннитами, то в стране может появиться ИГИЛ 2.0 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Йемен находится на грани массового голода. ВВС арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, используют боеприпасы США, чтобы убивать мирных жителей. Каждые 10 минут в результате ударов арабской коалиции погибает один ребенок. Наземная и воздушная блокада Йемена, введенная Саудовской Аравией, может вызвать массовый голод и самую крупную эпидемию холеры в истории человечества. Хаос, царящий в Йемене, только укрепил позиции «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данную ситуацию можно было бы назвать еще одним поражением США.

Если Трампу так хочется устроить парад, он его получит. Да здравствуют генералы, которые попробовали выиграть в войне, но так и не выиграли! Да здравствуют молодые солдаты, которые погибли ни за что! Да здравствует нескончаемая война и … новый американский милитаризм!