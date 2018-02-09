Не успел мир «переварить» анонсированную Вашингтоном новую ядерную доктрину, в которой через запятую перечислены американские враги: Россия, Китай и Северная Корея, как государственный департамент США воткнул новую информационную булавку в тонкую ткань сирийского урегулирования, снова испытывая на прочность эфемерные двусторонние отношения с Москвой. 5 февраля официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила:

Иван Шилов ИА REGNUM Хезер Науэрт

«Мы встревожены утверждениями о продолжающемся использовании газообразного хлора против ни в чём не повинных гражданских лиц недалеко от сирийского города Серакиб [провинция Идлиб, Сирия], — написала Науэрт в Twitter. — Россия должна понести ответственность за применение химического оружия в Сирии».

Читайте также: США: Россия несёт ответственность за новые химатаки в Сирии

Госдеп опубликовал заявление Науэрт, в котором уточняется, что Вашингтон встревожен «продолжающимися утверждениями о применении газообразного хлора «сирийским режимом» для терроризирования ни в чём не повинных гражданских лиц — на этот раз в провинции Идлиб.

«Эта атака является шестой из зарегистрированных за последние 30 дней в Сирии. Мы просим международное сообщество в один голос, пользуясь любой возможностью публично оказать давление на режим [сирийского президента Башара] Асада и его сторонников, чтобы прекратить использование химического оружия и привлечь к ответственности виновных в этих жестоких нападениях», — говорится в заявлении Науэрт.

Венец этого документа — ссылка на заявление главы госдепа США Рекса Тиллерсона, бездоказательно обвинившего Москву в ответственности за химическую атаку, которая якобы была предпринята вооруженными силами Сирийской арабской армии (САА) против жителей Восточной Гуты.

Читайте также: Тиллерсон возложил на РФ ответственность за химатаку в Сирии

«Защищая сирийский режим от ответственности, Россия не выполнила свои обязательства. Использование химического оружия всеми сторонами в Сирии должно быть однозначно прекращено. Народ Сирии страдает, остальной мир наблюдает», — этими словами завершается официальное заявление Науэрт.

Итак, Вашингтон в очередной раз не только бездоказательно обвинил Дамаск в применении химического оружия, но и возложил на Москву ответственность за «страдания народа Сирии». Характерно, что заявление это сделано сразу же после выступления 5 февраля постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на открытом заседании Совета Безопасности по теме химатак в Сирии.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

На площадке ООН Асад снова был обвинен в применении химического оружия Вашингтоном, Лондоном, Парижем. Также на заседании выступила Идзуми Накамицу, высокий представитель ООН по вопросам разоружения, сообщив, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов продолжает изучать утверждения о новых химических атаках в Сирии.

Приведу тезисы выступления российского постпреда, очевидно, не понравившиеся Вашингтону. Российский дипломат указал на искусственность раздуваемой проблемы с ответственностью Дамаска, напомнив, что имевшееся у САА химоружие ликвидировано под надзором ОЗХО.

«Однако, похоже, есть те, кто заинтересован в искусственном разогревании этой темы. Сирийцы дают исчерпывающие разъяснения, но для них сочиняются всё новые и новые вопросы, и эту «карусель» кто-то хочет раскручивать бесконечно», — отметил Небензя.

Он призвал международные структуры реагировать не только на заявления Дамаска об обнаружении химоружия на оставленных террористами территориях, но и на сигналы «о возможных провокациях, в которых могут быть задействованы представители иностранных спецслужб».

Именно это должно стать поводом к незамедлительному расследованию профильных экспертов ОЗХО. Но происходит другое:

«Замечаем, однако, что, как правило, требуются титанические усилия, чтобы в Гааге должным образом отреагировали на подобные сигналы».

«Решения затягиваются», а эксперты не едут в Сирию, находя «массу отговорок». Учитывая необоснованное ракетное нападение Пентагона на сирийскую авиабазу «Шайрат» (провинция Хомс, Сирия) 7 апреля 2017 года, напрашивается вывод «о целенаправленном саботаже».

«У нас такое впечатление, что выступления некоторых делегаций на сегодняшнем заседании посвящены не Сирии, — сказал Небензя. — Сегодняшнее заседании используется Соединенными Штатами и Соединенным Королевством для клеветы в отношении России».

Минобороны России Сирия

В итоге на площадке ООН Небензя назвал истинный мотив информационно-политической агрессии Вашингтона: проблема в том, что Россия успешно организовала и провела международный съезд по Сирии — Конгресс сирийского национального диалога в Сочи (29—30 января), на который США отказались ехать.

Читайте также: США отказались от участия в Конгрессе сирийского национального диалога

«Кое-кому не дает покоя успех Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и перспективы придания импульса политическому процессу в Сирии. Для этого надо предпринять мощный клеветнический накат на Россию, чтобы в очередной, не первый, раз попытаться поставить под сомнение ее роль в политическом урегулировании», — сказал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что обвинители Дамаска сильно дозируют правду, зато не скупятся на ложь. Ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж «не интересует никакое расследование».

«Им не нужны ни факты, ни точные свидетельства. Нужно отработать политический заказ», — сказал Небензя.

Небензя призвал заняться расследованием, направив миссию по установлению фактов ОЗХО в «пострадавшие» сирийские районы, и уж потом, по его результатам, делать выводы.

Читайте также: Россия требует отправки экспертов в Сирию для расследования химических атак

В заключение российский постпред предупредил, что Москва не может принять «ничем пока не подтвержденных ссылок на использование химического оружия до проведения заслуживающего доверия расследования, и не можем принять угрозу суверенному государству за недоказанные действия».

А также: Небензя: Проект заявления СБ ООН о химатаках в Сирии — бездоказателен

Минобороны России Сирия

Как видно, Вашингтон отреагировал на заявление российской стороны в формате информационной войны — обвинив Москву в покровительстве «бесчеловечному Асаду». Предложения Москвы по детальному расследования наверняка услышаны не будут, потому что у США «своя правда».

Вашингтон в отношениях с Россией не стал «изобретать велосипед» и снова обвинил Москву в ответственности за «зверства Асада», по традиции не трудясь предоставить что-либо в качестве доказательств. По той же схеме США действовали, обвиняя Россию в уничтожении Совместного механизма расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО-ООН СМР).

Читайте подробнее: Ответ на «зверства Асада»: Вашингтон не пожалеет для ООН $350 тыс

Москва не раз подчеркивала, что целью является демонизация Асада, а за ним и России.

Читайте подробнее: МИД РФ: Келейная «сходка» в Париже по химоружию демонизирует Асада

Стоит обратить внимание на то, что информационные атаки на Россию Вашингтон ведет практически ежедневно — находя какой-либо повод, а если его нет — то и без всякого повода по принципу «от вас всего ожидать можно».

Если до 2018 года в риторике официального Вашингота «плохой» Асад был «плохим» сам по себе, то теперь, когда Россия практически полностью уничтожила в Сирии вскормленную американцами террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она оказалась истинным виновником всех бед.

Читайте подробнее: МИД РФ: США приучают мир к мысли, что Россия виновата всегда и во всем

О каком диалоге Москвы с Вашингтоном можно говорить, остается загадкой.

Читайте также: Трамп: Новая доктрина США — это ответ на вызовы других ядерных держав