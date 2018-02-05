



Василий Суриков. Старый Красноярск. 1914

«Чёрное небо» как вредная привычка Красноярска

То, что сейчас экология в Красноярске — тема №1, очевидно, так как она прочно перекликается с политикой. В ряде красноярских Telegram-каналов даже выдвигаются версии, что с помощью экологической повестки «некие силы» решили идти против врио губернатора края Александра Усса, мол, власть поменялась, а «чёрное небо» из Красноярска не уходит.

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Между тем, по словам политического аналитика Александра Чернявского, проблема экологии в Красноярске не надумана.

«На протяжении последних лет у многих горожан есть очень серьёзные претензии к качеству воздуха. То, что режимы неблагоприятных метеоусловий, которые в Красноярске ещё называют режимами «чёрного неба», появляются в столице края слишком часто, это факт, который подтверждается различными ведомствами. И горожане ждут от федеральной и местной власти уже не бодрых заявлений, а конкретных шагов по исправлению ситуации», — сказал он.

В то же время собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что большинство вопросов (примерно 80%), связанных с экологией, находится в компетенции федеральной власти:

«В этом контексте говорить о том, что исключительно краевая власть или муниципалитет виноваты в бездействии, по меньшей мере некорректно. Проблемы копились десятилетиями. Красноярск — это индустриальный город. Количество выбросов в конце 1980-х годов примерно в два раза превышало количество выбросов, которые фиксируются сейчас. Другой вопрос, что, например, рычагов, чтобы прижать владельцев крупных предприятий, у регионов просто нет. Местная власть может только договариваться с олигархами о модернизации производства, чтобы сделать их более экологически безопасными. Но какой-то прессинг на уровне края на эти предприятия вряд ли может привести к серьёзным результатам. В этом смысле все размышлизмы анонимных аналитиков больше напоминают политические спекуляции».

По мнению Александра Чернявского, экологическая тема, безусловно, будет использоваться на грядущих выборах:

«Не будем забывать, что в крае в 2018 году пройдут две важнейшие кампании — выборы губернатора и выборы в горсовет Красноярска. По моему мнению, выборы в муниципальный парламент будут проходить намного интересней губернаторской кампании, потому что там будет реальная конкуренция. И тема экологической угрозы будет в горсоветовской кампании задействована в полный рост. Слишком она горяча, чтобы о ней не говорить».

В свою очередь, врио губернатора надо быть готовым к тому, что ему придется отвечать за все проблемы, которые накапливались годами: от «чёрного неба» до обманутых дольщиков:

«У него пост такой. И Александру Уссу придётся находить какие-то ответные ходы, которые удовлетворят общественность. Не думаю, что руководитель региона обязан посещать экологические митинги. Акциями протеста плохую экологию не исправишь. Митинги сколько угодно могут происходить, но режим НМУ они не отменят».

И всё же политический аналитик считает, что есть несколько направлений, которые краевая власть все-таки может реализовать.

«Большая часть загрязнителей — это промышленные предприятия и ТЭЦ. Свою лепту в «чёрное небо» также вносят выхлопы автомобилей и печное отопление. Поэтому здесь возможен только системный подход, нужно работать по всем направлениям. Например, начать строительство метро и развивать электрический общественный транспорт. Такой подход ситуацию с автомобильными выхлопами сможет улучшить точно. В тех же телеграм-каналах сейчас муссируется тема газификации Красноярского края. Но, на мой взгляд, не надо питать иллюзий по этому поводу. Газификация не решит всех экологических проблем. Хотя в этом смысле повод для оптимизма есть. Ветку газопровода вроде как будут тянуть до Иркутска через Красноярск», — отметил Александр Чернявский.

MaxBioHazard Красноярская ТЭЦ-3

Он подчеркнул, что на решение экологических проблем необходимо смотреть как на комплексную систему, а не как на отдельные фрагменты мозаики:

«Будет целостность подхода к проблемам — будет результат. Иначе — говорильня, бесплодные стенания и безнадежный тупик. И власти, и красноярскому сообществу нужно настроиться на многолетнюю работу».

Однако есть в регионе и такое мнение, транслируемое опять же в соцсетях и в телеграм-каналах, что власти региона в силах повлиять на экологическую ситуацию и должны взять на себя ответственность за происходящее.

«Тут оппонент у Усса один. Экология. Когда на улице запах гари, вонь и черный горизонт, то спрашивают с власти. Когда перед приездом федеральных политиков небо очищается, а после отъезда немедленно темнеет… такая власть теряет очки», — говорится в сообщении красноярского телеграм-канала «Горком 2.0».

Про газификацию

В декабре 2017 года в ходе пресс-конференции врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил, что улучшить экологическую обстановку в краевом центре с помощью газификации можно только к 2023 году. Сейчас рассматривается несколько варианта осуществления проекта.

В том числе отправной точкой газопровода может стать Томская область. В 2018 году этот проект должны согласовать и отправить в «Газпром». Однако уже сейчас ясно, что на его осуществление потребуется много денег.

«Строительство только магистральной линии газопровода до Красноярска будет стоить от 40 до 80 млрд руб. Это очень серьёзная тема. И мы прекрасно можем себе представить, что означает затем газификация самого Красноярска, в том числе и жилого сектора. Это большая техническая работа. И не только финансово ёмкая, но и сложная», — цитирует Усса ТВК.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Сегодня, 6 февраля, в информационном поле Красноярска активно обсуждается информация о том, что вопросы газификации региона будут обсуждаться в ходе визита в Красноярск президента РФ Владимира Путина, который, по имеющейся информации, состоится 7 февраля.

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Напомним, в конце 2016 года, когда краем руководил ещё Виктор Толоконский (ушёл в отставку с поста губернатора в сентябре 2017 года, прим. ИА REGNUM ), в правительстве региона подчеркнули, что добываемый на севере края газ (природный и попутный) ориентирован на локальный рынок и обеспечивает Норильский промышленный район. Снабжение этим газом центральных и южных районов Красноярского края не осуществляется. При этом попытки газификации региона предпринимались и ранее, но не получали дальнейшего развития.

Экология как катализатор протестной активности

В Красноярске в 2017 году насчитывалось 43,5 дня под «чёрным небом» — в режиме неблагоприятных метеоусловий (в 2016 году — 58 дней). В такие дни над Красноярском нависает густой смог, горожане жалуются, что им нечем дышать.

Если обратиться к терминологии, неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха». В периоды НМУ предприятия, имеющие источники выбросов, обязаны проводить мероприятия по их уменьшению.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в Красноярске состоялось два митинга «За чисто небо» — в марте и декабре. Мартовский митинг собрал около 2 тысяч человек, декабрьский — около 700. По мнению красноярских экологических активистов, чтобы от митинга был толк и чтобы власти услышали красноярцев, необходимо участие в акции протеста как можно большего количества человек, желательно не менее 10 000.

Андрей Сковородников-Эрлих Красноярцы митингуют за чистое небо

По словам председателя общественного экологического движения «Чистый край» Евгения Ходоса, на апрель 2018 года запланирован третий митинг «За чистое небо». Митингующие намерены добиваться исполнения пунктов резолюции, принятой в марте 2017 года. А именно: перевести все производство тепла в черте города Красноярска на природный газ; усилить контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повысить штрафы за превышение нормативов; установить на всех предприятиях города современное очистное оборудование; запретить временно согласованные сверхнормативные выбросы, сократить квоты на выбросы основных загрязняющих веществ; перенести мощности завода КРАЗ за пределы Красноярска или снизить его валовые выбросы на 50% к 2022 году; опубликовать данные по заболеваниям, связанным с ухудшением состояния окружающей среды; запретить вырубку пригородных лесов и городских зеленых насаждений; сделать экологичный общественный транспорт достойным и доступным; запретить застройку без учета влияния на экологическую ситуацию; уменьшить запыленность в городе.

Ходос считает, что если бы краевые власти действительно взялись за исправление экологической ситуации, то прогресс не заставил бы себя ждать. Однако сейчас, по его словам, власти лишь «имитируют бурную деятельность и выражают готовность к плодотворной работе с общественностью»:

«К сожалению, реальной работы мы видим лишь минимум. Большинство инициатив, предложенных общественностью, не были услышаны. Из чего можно сделать вывод, что власти просто не хотят повторных массовых митингов и ставят перед собой только цель уменьшения недовольства населения, а не решения реальных экологических проблем».

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Напомним, с начала 2018 года режим «чёрного неба» в Красноярске объявлялся уже несколько раз. В частности, НМУ первой степени опасности в городе действуют со 2 февраля и, по прогнозам синоптиков, сохранятся до 19:00 (местное время) 6 февраля.