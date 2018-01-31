Небо чистое, снег – ровный: Красноярск ждёт Путина

Красноярск, , 12:05 — REGNUM Измученные смогом красноярцы обратили внимание на чистое небо над городом. Об «очень хороших показаниях качества воздуха» сегодня, 31 января, также сообщается на странице проекта Krasnoyarsk. nebo в Instagram.

При этом интерес вызывают комментарии под данной записью. Пользователи предположили, что чистый воздух в городе появился в связи с тем, что в Красноярск скоро приедет президент РФ Владимир Путин.

«Наверное, к приезду Путина готовятся», — пишет пользователь Lora.shu.

«Ветер или приезд Путина?» — спрашивает Krasnoyarskpavel.

«Просто ветрено, вот и воздух чище», — резюмировал ещё один подписчик проекта Krasnoyarsk.nebo.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, визит Владимира Путина в Новосибирск и в Красноярск ожидается в начале февраля 2018 года. По версии красноярских массмедиа, глава государства посещает регионы, где недавно были назначены врио губернаторов, чтобы проверить первые результаты их работы. Как известно, 29 сентября был назначен врио губернатора Красноярского края Александр Усс, 6 октября — врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

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Красноярцы — пользователи соцсетей весьма своеобразно отреагировали на известие о визите президента. Они начали подмечать, что в городе слишком усердно наводится лоск.

«Красноярец удивился тому, что у Копыловского моста начали выравнивать снег граблями и лопатами», — такая запись появилась в группе «Я живу [В] Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» 30 января. Подписчик паблика предположил, что так город готовят к приезду Владимира Путина. Хотя в департаменте городского хозяйства утверждают, что рабочие и без планируемых визитов высокопоставленных гостей должны делать и делают сквер красивым.

«Да хоть бы и так. Может хоть приезд Путина заставит наших коммунальщиков что-то делать. А снег разбрасывать надо, он весной потом быстрей растает, а не будет черным грязным комом лежать», — подчеркнула подписчица паблика.

«Траву ещё покрасить не забудьте», — иронизирует ещё один подписчик.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярск — город, который испытывает серьёзные экологические проблемы. Именно потому красноярцы радуются каждому дню под чистым небом. А периоды неблагоприятных метеоусловий, когда над городом нависает смог и становится трудно дышать, горожане прозвали режимами «чёрного неба». В 2017 году Красноярск прожил под «чёрным небом» 43,5 дня, в 2016 году — 58 дней.

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По мнению красноярских экологов, на экологическую обстановку в столице края влияют промышленные и тепловые предприятия, а также транспорт.

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