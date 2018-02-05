Об отсутствии в России внятной аграрной политики не может не говорить тот факт, что господдержка, всевозможные субсидии, дотации и кредиты фермерам и мелким производителям составляют всего 20% от общего объема финансовой поддержки, тогда как на этот тип хозяйств приходится 50% всей производимой продукции (данные Росстата).

Иван Шилов ИА REGNUM Фермерство

Особенно ярко это видно на примере хлебного Алтайского края, обладающего самой большой в России площадью пахотных земель (общая площадь земель сельскохозяйственного назначения региона составляет 11,6 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий — 10,6 млн га, из них пашни — 6,5 млн га) и внушительным числом фермеров. Согласно данным сельскохозяйственной переписи, в АПК Алтайского края работают 3468 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (самое большое количество в СФО). Также регион держит в Сибири пальму первенства по количеству личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан со средней площадью в 0,5 га.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница уродилась, но оказалась никому не нужна

Всего на 2018 год погектарная поддержка аграриям региона из консолидированного бюджета превысит 946 млн рублей. Еще около 850—900 млн рублей смогут получить зернопереработчики в виде льготных кредитов (субсидии государства на разрыв ставки субсидии за счет бюджета). Но конкретно для фермеров предусмотрено не так много программ развития. В частности, согласно целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2017 год предусмотрено 13 000 тыс. рублей (столько же запланировано и на 2018 год). Еще 188,6 млн рублей было получено крестьянами в рамках программы поддержки начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (профинансированы 56 проектов).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Старенькая техника фермера из Советского района Алтайского края

Между тем вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачкинова полагает, что реальное количество работающих фермеров гораздо больше, чем указано в статистике.

«Сейчас речь идет только об индивидуальных предпринимателях. Если мы возьмем объем выручки, которую производят только фермеры, то это 12% от всего валового объема продукции. Другое дело, что такое фермер. Это ведь не только тот предприниматель, который зарегистрирован ИП. Это и тот же крупный ЛПХ, который пока не зарегистрирован, это может быть и ООО, которое имеет небольшие объемы. Просто был период, когда фермеров заставляли перерегистрироваться в ООО. Поэтому реальное количество фермерских хозяйств, конечно, гораздо больше», — отметила недавно эксперт в передаче «Аграрная политика» на ОТР (Слова Башмачниковой цитирует сайт «Крестьянские ведомости»).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

Вместе с тем, по её мнению, нужно помогать всем фермерам, а не только уже устоявшимся хозяйствам.

«Фермеры бывают разные. Простой пример: производство зерна. По итогам 2017 года рост составил 17%. Если в целом по Федерации — 11%, то у фермеров — 17%. То есть рост обеспечен в основном за счет крупных и серьезных производителей, которые уже используют технологии, у которых достаточно земли. А у нас же большая доля фермерских хозяйств — небольшие, которые не имеют хорошего технологического парка, оборудования. Многие из них действительно сводят концы с концами. И личные подворья сейчас не в очень хорошем состоянии», — отметила эксперт.

Напомним, по объёмам производства зерна и в первую очередь высококачественной пшеницы Алтайский край входит в первую пятёрку регионов страны, а зерновое поле Алтая — самое большое в России. Здесь производится в пределах 40% зерна от общего сибирского объема. В 2017 году валовой сбор зерна в Алтайском крае составил 5 млн 390 тыс. тонн. В крае выращиваются озимые и яровые зерновые культуры. Доля яровых культур составляет 96% от общей посевной площади зерновых, озимых (пшеница и рожь) — 4%. Но цены на продукцию и по сей день остаются ниже себестоимости не только в Алтайском крае, но и других хлебных регионах, а государственные меры направлены скорее на поддержку экспортёров зерна, а не крестьян.

Читайте также: Крестьянам — кукиш: государство субсидирует только экспортёров АПК

Алтайский фермер, руководитель крестьянской-фермерского хозяйства в Шипуновском районе Владимир Жданов одним из первых почувствовал на себе все «прелести» происходящих экономических процессов. И так называемую рыночную цену на алтайское зерно разложил на собственном примере:

«Покупка нормальных семян обойдется в 2000 рублей на гектар. Далее. На посев и уборку гектара зерновых уходит порядка 40 литров ГСМ (плюс дизельное масло). Это еще 1600 рублей. Затраты прошлых лет — 300 рублей на гектар. Зарплата с начислениями составляет как минимум 600 рублей на гектар. Внесение средств защиты растений и работа с ними — 1800 плюс 150 рублей за гектар. Из прочих расходов: перевозка транспортом — 80 рублей, обработка на току — 50 рублей, электроэнергия — 10 рублей, амортизация и текущий ремонт — 150 рублей. Всяких прочих общехозяйственных производственных затрат набегает около 200 рублей. Итого — 6940 рублей. Делим итог на полученную урожайность (12 центнеров с гектара), получаем приблизительную себестоимость — около 5700 рублей. А за крайнюю партию зерна мне заплатили всего 5075 рублей!» — пояснил Владимир Жданов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайскому подсолнечнику не повезло: на полях Хабарского района многие поля побил град

Читайте также: Зерновая арифметика для государства: алтайский фермер разложил «полцены»

Прогноз о многочисленных банкротствах алтайских фермеров он считает наиболее вероятным. Между тем особые опасения у экспертов вызывает тот факт, что большинство зарубежных игроков российского рынка агарных угодий — настоящие иностранцы, а не вышедшие из офшоров «дочки» предприятий отечественных олигархов. По данным консалтинговой фирмы BEFL, 27 компаний владеют в России наделами, превышающими 50 000 га каждый

Читайте также: Не доедим, но вывезем: в России вновь видны революционные предпосылки

«На сегодня компании, основными соучредителями которых являются пенсионные фонды США, Швеции, Норвегии и ещё ряда стран, контролируют миллионы гектаров сельхозземель. Об этом сообщали наши фермеры из Рязанской, Курской, Воронежской областей, с Дальнего Востока», — отмечал в 2017 году председатель совета ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) Вячеслав Телегин.

Иван Шилов ИА REGNUM Фермерство

Вот и выходит, что сигнал SOS обрел новый смысл — «Спасите наши сёла!». И это действительно начинает пугать.