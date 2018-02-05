«На тебе, боже, что нам негоже» — так оценил те якобы ультрасовременные мусоросжигательные заводы, которые собираются построить в Московской области, председатель рабочей группы по обращению с отходами Экспертного совета минэкологии, заслуженный эколог России Андрей Пешков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы на полигоне «Кучино»

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Эксперт напомнил о том, что в Европе отказались от технологии мусоросжигания, и по мере окончания эксплуатации подобных заводов их будут закрывать навсегда. В то же самое время эти ненужные в цивилизованном мире технологии за немалые деньги не только будут поставляться в Россию, но и будут обременяться 25-летними концессионными соглашениями. Проще говоря, после строительства мусоросжигательных заводов страна в течение четверти века не сможет отказаться от их использования.

Также Пешков дал свою оценку работам по экстренной дегазации на полигоне ТБО «Кучино». Недоумение эксперта вызвала общая смета работ, увеличившаяся аж до 4 млрд рублей, что кратно отличается от стоимости подобных работ на похожих полигонах. А применяемую компанией «Экоком» технологию эколог назвал ни много ни мало преступной.

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В свете развернувшейся на наших глазах «мусорной войны» напомним об одном незамеченным широкой общественностью событии, которое тем не менее имеет огромное значение для будущего всей мировой мусоропереработки. Речь идет о том, что с 1 января 2018 года Китай перестал принимать на переработку мусор из развитых стран Запада, в первую очередь Евросоюза и США, а также Австралии и Японии. Рапортующие о «зеленой планете» передовые экономики остались один на один со своим мусором.

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Каково это — узнавать, что стоящие на страже природы «передовые страны» банально отправляли свой мусор в Китай, а для общественности рисовали красивые графики «озеленения среды»? По всей видимости, они и теперь решат свои проблемы сходным образом, например, повезут свои отходы в Африку. Да еще, ввиду отсутствия на континенте сильных национальных государств, которые не захотят превращать свою землю в свалку, и заработают на этом.

Однако главное не в этом. В этот переломный момент, когда есть и современные мусороперерабатывающие технологии, и возможности их воплотить в жизнь, что называется, «запрыгнуть в уходящий поезд», российские бюрократы, может, в интересах «чиновничьей ренты» либо в силу других, неизвестных обществу причин, вновь навязывают нам наносящие непоправимый вред природе и здоровью, отжившие свое мусоросжигательные заводы.