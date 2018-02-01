Петербург выбрал регионального оператора по обращению с бытовым мусором. Им станет государственное предприятие по переработке отходов — завод МПБО-2. Теперь завод станет ответственным за достижение амбициозных целей Смольного: город делает ставку на переработку мусора и планирует к 2020 году увеличить ее показатели с 17% до 38%, а до 2030 года добиться переработки ста процентов своих отходов. Но действительно ли Петербург так близок к решению своих «мусорных» проблем, как считают городские власти?

Иван Шилов ИА REGNUM Горы мусора

Конкурс под елочкой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный оператор был выбран в рамках конкурса, который проходил по двум лотам. Город был поделен на две части — север и юг — по девять районов в каждом. По результатам проверки заявок на торги по первому лоту из трех участников был допущен только завод МПБО-2. На второй лот претендовали четыре компании: ООО «Новый-Свет-ЭКО», ООО «Ресурсосбережение», АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» и МПБО-2. Конкурсная комиссия оценила все заявки в 100 баллов, и в данном случае, согласно правилам отбора, преимущество было отдано МПБО-2 как первому подавшему заявку конкурсанту.

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Конкурс был объявлен в предновогодней суете — 27 декабря. Последняя заявка пришла в день вскрытия конвертов, 18 января. Согласно информации из источников ИА REGNUM, некоторые конкурсанты подали жалобы на процедуру проведения конкурса, считая, что подведомственное городу предприятие точно знало о конкурсе заранее и имело преимущество при подготовке материалов. Однако в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что процесс не вызвал нареканий со стороны Федеральной антимонопольной службы и в его честности сомнений быть не может.

«Комиссия отметила, что по второму лоту каждым из участников были предложены наилучшие условия исполнения контракта, — сообщил журналистам зампредседателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. — Однако в соответствии с пунктом 73 правил проведения конкурсного отбора, утвержденных правительством РФ, победителем признается та компания, которая первой подала заявку».

Таким образом, завод МПБО-2 на законных условиях стал куратором мусорной отрасли всего Петербурга. Напомним, что это единственное на Северо-Западе предприятие, которое осуществляет полноценную переработку отходов. Происходит очистка от органических примесей таких полезных фракций, как алюминиевые банки, стекло, пластик, полиэтилен, одним из наиболее экологичных методов аэробного компостирования. На выходе продукция завода имеет самый низкий класс опасности. Две площадки завода, расположенные на севере и юге города, позволяют переработать свыше 400 тысяч тонн отходов в год.

«В 2018 году город собирается модернизировать предприятие и его оборудование, — сказал Кирилл Пащенко. — В бюджете на эти цели заложено 250 млн рублей. Возможен прием на работу еще большего количества сотрудников».

Переработка — один из главных этапов жизненного цикла мусора. Однако МПБО-2 как региональный оператор должен контролировать всю цепочку и выполнять большое количество задач. Одной из самых важных представители комитета считают работу по отдельному сбору опасных отходов, таких как батарейки и ртутные лампы. В 2018 году комитет планирует оборудовать такие контейнеры в общественных местах и на каждой городской площадке по сбору мусора, которых в Петербурге больше 5000. Порядка 300 таких объектов уже появились в рамках пилотного проекта.

Документальная основа

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», оператор в работе должен руководствоваться территориальной схемой и региональной программой. Схему Петербурга, подготовленную комитетом по благоустройству, проверял департамент Росприроднадзора по СЗФО, который, как ранее сообщало ИА REGNUM, под конец 2017 года снова вернул документ на доработку городским властям. Однако 31 декабря в закон были внесены изменения, согласно которым Росприроднадзор больше не может настаивать на исправлении ошибок.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

«Теперь терсхема по обращению с отходами должна проходить только процедуру общественного обсуждения, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Гульнара Гудулова, пресс-секретарь надзорного ведомства. — Первый вариант терсхемы Петербурга мы согласовали, потребовав внести корректировки. Однако теперь город вполне законно может работать по последней версии документа».

Действующая схема была разработана еще летом 2016 года. С тех пор в «мусорной» системе Петербурга произошли изменения: в частности, был закрыт полигон ТБО «Новоселки». Но в документе свалка осталась как площадь для размещения определенного количества отходов. И это, по мнению Кирилла Пащенко, не является недочетом терсхемы.

«Схема обращения с отходами не нацелена на перспективу. Она основана на ежегодных данных и описывает уже сложившуюся ситуацию, чтобы на ее основе планировать дальнейшую деятельность. Она должна изменяться, ничего ненормального в этом нет», — добавил зампредседателя комитета.

Росприроднадзор больше не ведет обязательный контроль за документацией, по которой будет работать регоператор. Однако, по словам Пащенко, ведомство может выступать рядовым участником в публичных обсуждениях текста. Проблема здесь в том, что порядок таких общественных мероприятий еще не определен никаким подзаконным актом на федеральном уровне, а значит, и устраивать их пока никто не собирается.

Другой важный для оператора документ — региональная программа в области обращения с отходами — в Петербурге создана не была. Вместо нее город решил использовать федеральную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды», и, к слову, надзорные ведомства это решение не одобряют. Но, по словам представителей комитета по благоустройству, программа устанавливает все необходимые нормативы, которым город решил следовать вплоть до 2030 года.

Госпрограмма, являясь руководством для регоператора, не содержит конкретных алгоритмов внедрения раздельного сбора отходов. Более того, доля использованных и обезвреженных отходов объединены в один показатель — это значит, что, к примеру, мусор, подвергшийся сжиганию, и переработанный мусор будут учтены в одной цифре. Получается, система раздельного сбора до сих пор не имеет четкого механизма, и дата ее появления в Петербурге — большая загадка.

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Батарейки раздельно

«Несмотря на бытующее мнение, жители Петербурга уже готовы собирать отходы по фракциям, — подчеркивает Кирилл Пащенко. — На первых порах установки контейнеров по сбору опасных отходов они становились переполненными. В нашем обществе высокая культура, и мы будем продолжать работу, в том числе и в сотрудничестве с волонтерскими проектами в этой сфере».

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о сроках внедрения полноценной системы раздельного сбора в городе представители комитета ответить не смогли. Добавили только, что региональный оператор должен будет ставить перед собой цель развития этой отрасли, однако какие конкретные меры будут для этого приняты, пока неизвестно.

«Некоторые муниципалитеты уже проявили инициативу и оборудовали свои контейнерные площадки под раздельный сбор отходов, — отметил Сергей Боярский, зампредседателя комиссии Госдумы по экологии. — Делают это и некоторые крупные организации, например, аэропорт Пулково. Они, можно сказать, опередили время и подали всем пример. Таким компаниям, муниципалитетам и отдельным людям будет проще встроиться в систему, когда она будет создана».

Проект по раздельному сбору на территории Гавани положительным примером назвать нельзя, считает руководитель направления по взаимодействию с органами власти общественной организации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша. Она напомнила, что в настоящее время компания «Спецтранс», первоначально взявшаяся за его реализацию, отказалась от него, замену муниципальные власти пока не нашли.

Сбор мусора

«Конечно, батарейки и прочие опасные отходы собирать нужно, — дала оценку словам представителей комитета Анна Гаркуша. — Но не только это помогает снизить класс опасности всех отходов. Вот если собирать отдельно и опасные, и пищевые, и вторсырье — тогда наша цель будет достигнута».

«Мусорная» политика останется прежней?

«Региональный оператор вместе с победой приобрел и большую ответственность, — заключил Сергей Боярский. — Если раньше она была разрознена среди огромного количества участников рынка, то сейчас работа по возникающим претензиям будет системной. Но жители Петербурга должны быть довольны тем, что вся система обращения с ТКО, строительным мусором, нелицензированными свалками и раздельный сбор ляжет на плечи городских властей».

По словам Анны Гаркуша, общественные организации к выбранному оператору относятся неоднозначно:

«С одной стороны, подведомственное предприятие точно будет придерживаться государственной политики. Но это не может радовать, потому что такой политики мы попросту не видим. Четкого плана как по внедрению раздельного сбора, так и по остальным вопросам, которые должны вести к прогрессу, у города нет».

Теперь, после победы в конкурсе, завод МПБО-2 должен обратиться в комитет по тарифам для установки единого тарифа на свои услуги. Последний срок обращения — июль 2018 года. В комитете по благоустройству выразили надежду, что это произойдет раньше, поскольку Петербург — один из пилотных регионов по внедрению «мусорной» реформы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

2018 год станет подготовительным этапом: заводу МПБО-2 предстоит заключить десятки договоров с переработчиками, перевозчиками, владельцами полигонов и других предприятий. Петербуржцам в этой ситуации остается только ждать новостей. Неизвестно, когда состоятся (и состоятся ли) публичные обсуждения территориальной схемы — ответственность за их назначение лежит не на городских властях, а на Минприроды. В какую сторону власти решат истолковать общие положения государственной программы, общественность тоже не знает. Пока можно точно сказать одно: выбор регоператора «мусорную» петербургскую ситуацию так и не прояснил.