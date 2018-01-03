«Мусорная» реформа: Петербург и Ленобласть ищут способ не утонуть в отходах

Анна Горохова, , 10:00 — REGNUM

Санкт-Петербург и Ленинградская область все никак не утвердят схемы обращения с бытовыми отходами, но уже размышляют о региональных «мусорных» операторах и ищут места для новых свалок. Что произошло в «мусорной» сфере двух регионов за 2017 год и куда приведут нынешние планы?

Работа над ошибками затянулась

«Мусорная» реформа со скрипом идет во всех регионах России. Первоначальным сроком утверждения территориальных схем обращения с твердыми бытовыми отходами было 26 сентября 2016 года, однако вовремя сдать документ, в котором описаны перемещения всех видов мусора в регионе, успели далеко не все.

Схемы Петербурга и Ленобласти до сих пор не утверждены Департаментом Росприроднадзора по СЗФО. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, под конец года документы снова вернулись на доработку региональным властям: в обеих схемах есть упущения по учету потоков отходов, натурным исследованиям. За устранение ошибок город и область возьмутся уже в январе 2018 года.

Но, несмотря на недочеты в терсхемах — первой ступени «мусорной» реформы, оба региона уже готовят конкурсы на определение операторов по обращению с отходами. Согласно законодательству, каждый субъект РФ к 1 мая 2018 года должен выбрать компанию (или компании), которая возьмет на себя весь процесс сбора, перевозки, переработки и захоронения отходов, а также выработку единых тарифов на услуги и заключение договоров с жителями.

Делиться по-соседски

В 2017 году Петербург и Ленобласть заключили соглашение, которое поможет решить вопросы сотрудничества в «мусорной» сфере после начала работы региональных операторов. К примеру, по закону полномочия оператора ограничиваются границами одного региона, но с помощью соглашения Петербург сможет вывозить городские отходы на полигоны области, как это и происходит сейчас: ежегодно Ленобласть получает от города около 1 млн тонн бытового мусора — всего Петербург производит порядка 1,7 млн тонн.

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По словам источника ИА REGNUM в правительстве Ленинградской области, власти региона считают, что Петербургу и Ленобласти и вовсе нужен один оператор на двоих. Так наладить мусорную систему будет проще. Эта идея также ложится в рамки заключенного соглашения, однако пока официальных заявлений об объединении усилий в подготовке конкурса не прозвучало.

Поскольку Ленобласти придется и дальше разбираться не только со своим, но и с петербургским мусором, губернатор Александр Дрозденко предложил ужесточить ответственность за незаконный вывоз и складирование ТБО. А также изменить схему оплаты за их вывоз: по идее главы Ленобласти, жители обоих регионов должны оплачивать услуги по утилизации мусора полигонам, а те будут рассчитываться с транспортными компаниями. Такая система позволит мотивировать перевозчиков довозить отходы именно до санкционированных полигонов, а не создавать на полпути новые незаконные свалки.

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Где свалка зарыта

Одной из основных свалок, на которые свозятся петербургские отходы, является полигон ТБО «Новый Свет Эко» в Гатчинском районе Ленобласти. В первой половине года Росприроднадзор выявил у предприятия проблемы с лицензией, однако ситуация была вскоре исправлена: теперь полигон обладает полной лицензией на деятельность по сбору, обработке, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов I и IV классов опасности.

Достижением 2017 года стало закрытие городской свалки «Новоселки», в буквальном смысле слова отравляющей жизнь обитателям северных районов Петербурга. Этот полигон твердых бытовых отходов, площадью более 80 гектаров и более 45 метров в высоту, давно заботил население, а с недавних пор и городскую власть. Владимир Путин, узнав о свалке в ходе «прямой линии» в июне этого года, подчеркнул необходимость ее скорейшей ликвидации. Справедливости ради отметим, что полигон был закрыт для приема мусора еще в апреле. К концу осени были сформированы откосы у тела террикона, и свалка вступила в процесс рекультивации.

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«Отныне «Новоселки» принимают лишь то, что может служить целям утилизации самой свалки, то есть отходы, которыми можно постепенно закрывать гигантский мусорный полигон, образовавшийся за 30 с лишним лет», — сообщил зампредседателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. По одобренному Росприроднадзором плану, в течение четырех лет на свалку будет завезено 3 млн тонн специально обработанного строительного мусора вперемешку с песком и грунтом.

Всего на эти цели будет выделено 1 млрд 800 млн рублей. Первый транш в размере 153 млн рублей произойдет в 2018 году, на них будет проведено проектирование, начало строительства, ремонт очистных сооружений. «Деньги заложены, рекультивация будет проводиться», — гарантировал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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Поиск места для новых полигонов

В настоящее время отходы, которые раньше шли в «Новоселки», распределяются на девять лицензированных полигонов Ленобласти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по благоустройству, этих мощностей хватит до 2020 года. А потом Петербург планирует освоить две новые свалки на территории своего соседа.

«В настоящее время мы совместно (с Ленинградской областью — прим. ИА REGNUM ) работаем над созданием двух новых полигонов на территории Кировского и Тосненского районов», — отметил Георгий Полтавченко. По словам губернатора, под каждый полигон планируется отдать порядка 177 гектаров.

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Глава Ленинградской области подчеркивает, что под размещение новых полигонов будут отданы только те территории, вокруг которых будет возможно создать приемлемую санитарную зону.

«Было принято решение ужесточить в два раза санитарные нормативы по размещению полигонов. Условно, если это малый полигон, муниципальный, где санитарная зона сейчас составляет 800 метров — будет 1,6 километра. Если региональный, с санзоной в 1,5 километра — будет 3 километра», — пояснил Александр Дрозденко.

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В связи с этим, например, было отклонено предложение «Ленобллеса» расположить новый полигон в районе поселка Гладкое Тосненского района. Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами продолжает работу по поиску территории в Ленинградской области, которая соответствовала бы всем санитарным нормам.

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Когда «мусорная» тема поднималась на публичных встречах в 2017 году, Александр Дрозденко добавлял следующее: «Ни область, ни город не заинтересованы в накоплении гор мусора. Гораздо выгоднее и безопаснее, используя современные технологии, эффективно перерабатывать отходы во вторичное сырье». Неужели власть думает о раздельном сборе мусора? Эксперты данной отрасли (которой в двух регионах практически и нет) в этом сильно сомневаются.

Деление под вопросом

В уходящем году раздельный сбор мусора в городе и области продолжил свое развитие благодаря инициативам малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель направления по взаимодействию с органами власти общественной организации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша. Со стороны правительства Петербурга организация получает информационную поддержку: уже более двух лет комитет по благоустройству помогает «РазДельному Сбору» рассказать людям о проводимых в городе акциях. Однако взаимодействие между активистами и чиновниками могло бы быть активнее и проявляться, к примеру, при подготовке финального варианта обновленной терсхемы.

«Пока мы не можем сказать наверняка, что с приходом регионального оператора появится раздельный сбор. Связано это с тем, что информация, заложенная в программных документах, очень расплывчато говорит об этом, — пояснила Анна Гаркуша. — Корректировки, которые происходят сейчас в терсхемах регионов, должны обсуждаться с общественностью и экспертами, но петербургские власти, в частности, наотрез отказываются показать вносимые коррективы до итогового согласования Росприроднадзора».

Для развития первичной сортировки отходов и поддержки инициативного бизнеса необходимы региональные инвестиции. Но четких планов (которым уже пора бы появиться) ни в городской, ни в областной профильной программе не содержится.

Сжечь или переработать?

Давать прогнозы при неопределенной позиции властей сложно, но эксперты все же просчитывают варианты. В просторной Ленобласти еще долго можно искать места для дополнительных полигонов. Петербург свободной территорией почти не располагает, и здесь у властей города три пути: 1. идти наперекор населению и ставить мусоросжигательные заводы; 2. договариваться с областью о размещении новых совместных свалок; 3. развивать раздельный сбор отходов и перерабатывающие мощности. Похоже, предпочтение на данный момент отдано второму варианту. Но это только отложит проблему на недолгий срок, а не решит ее.

Федеральная идея строительства мусоросжигательных заводов относится к Московской области и Казани, однако не дает расслабиться и другим регионам. Особенно тем, где однозначных заявлений не звучит, как в Петербурге. Однако чиновники периодически подчеркивают, что мусоросжигание в качестве перспективы не рассматривается. В свою очередь, Александр Дрозденко твердо гарантирует, что, пока он занимает пост главы Ленобласти, в регионе «сжигалок» не появится.

Изредка в 47-м регионе звучат мечты о раздельном сборе, но как — а главное, за чей счет — к этому подступиться, власти Ленобласти пока не знают. А значит, и не вносят соответствующие алгоритмы в будущие региональные программы по обращению с отходами.

По оценкам экспертов, в Ленинградской области в ближайшие годы выбор будет сделан в пользу сортировки смешанных отходов: региональный оператор поставит установки около каждого полигона и будет сортировать отходы, собранные с населения привычным способом. Технология менее эффективна, чем первоначальный раздельный сбор: несортированный остаток, который отправится мертвым капиталом на те же свалки, в этом случае будет значительно больше по объему.

Но Ленобласть, еще способная выделить земли под новые полигоны, вполне может согласиться с Петербургом и пойти этим менее затратным путем. К какой технологии в итоге этот путь приведет — пока загадка для городских и областных жителей.

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