Будним вечером школьный актовый зал, вмещающий несколько сотен человек, почти полон. Большинство присутствующих — жители деревни Кудрово, густонаселенного района на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области — или, как называют это иногда чиновники, «многоэтажного гетто». Кроме жителей, присутствуют представители областных властей. Так выглядит заседание регионального совета новостроек.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в Кудрово

Многоэтажные «деревни», выросшие на границе двух регионов — главная проблема Ленобласти. В последние десять лет муниципальные власти примыкающих к Петербургу районов активно раздавали землю под высотную застройку. А потом жители, купившие квартиры на четверть дешевле, чем в Петербурге, стали требовать нормальных условий жизни. То есть дорог, тротуаров, скверов, больниц, общественного транспорта и т.д.

Решать проблемы приходится на ходу. Областным властям обидно, что жители этих «деревень» работают и платят налоги в Петербурге, а вкладываться в обустройство их быта приходится Ленобласти. Но и сказать им «спрашивайте с застройщиков» тоже нельзя — в этих «деревнях» живут уже сотни тысяч человек, вопрос давно стал политическим.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Кудрово

Заседания совета новостроек проходят то в Петербурге, в здании областного правительства, то «на выезде». Провести такое заседание в Кудрово вполне логично, это — одна из двух самых проблемных точек. «Деревня» начинается сразу за гипермаркетом «Икеа», спальный район города незаметно перетекает в область. Очень много автомобилей, очень плохие дороги и очень мало места для прогулок и вообще для жизни. Впрочем, совсем недавно было намного хуже.

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В совете новостроек участвуют областные и муниципальные власти и активисты из числа местных жителей. Порядок заседаний весьма демократичен, и столь же демократичен внешний вид собрания. Губернатор Александр Дрозденко, без галстука, зачитывает ранее присланные вопросы со смартфона.

Первая часть встречи как раз и посвящена подробным ответам на эти вопросы. Каждый из них губернатор перевел «по адресу», и теперь чиновники отчитываются. Понятно, что волнует жителей подобных «деревень»: нужна новая дорога в город, нужны тротуары, нужны школы, нужны уличные фонари, нужны садики и детские площадки.

Подробнее всего обсуждают перспективы появления съезда с петербургской кольцевой в поселок Мурино. Пока такого съезда нет, местные жители оказываются в гетто еще и в транспортном смысле этого слова. Как обычно, сначала при согласии чиновников построили многоэтажный район, а потом стали думать, как к нему проехать. Но теперь есть хорошие новости: съезд будет, осталось потерпеть не больше двух лет.

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Не обходится заседание и без постановочных сцен. Или, может быть, всё так удачно совпало… Соседи петербургской кольцевой жалуются на шум от трассы, просят поставить специальные щиты. Чиновник из профильного комитета рапортует: поставить щиты никак невозможно, потому что для этого нужно дождаться ремонта дороги, а он не планируется. К тому же некие «замеры» показали, что уровень шумов не превышает нормы.

В зале начинается недовольный гул. Губернатор уточняет: а шум измеряли в присутствии жителей? Нет. А кто измерял? Представитель застройщика. Губернатор негодует: надо было звать Роспотребнадзор, понятно, что застройщики скажут, что у них всё хорошо! «Двойка» вам за выполнение задания, и всех причастных — лишить премии! Провести замеры заново! Настроение зала меняется: губернатору аплодируют.

Дарья Драй ИА REGNUM Кудрово

После ответов на те вопросы, что были известны заранее, со своими предложениями выступают активисты из числа местных жителей. Торжество демократии, таким образом, продолжается. Просьбы у них всё те же: расширить дорогу, включить фонари, сделать тротуар. Демонстрируются жуткие кадры: дороги в грязи, дороги в снегу, обочин нет, тротуары отсутствуют. Губернатор перенаправляет вопросы к профильным чиновникам. В большинстве случаев решение — проработать вопрос.

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Бывают, впрочем, и исключения. В определенный момент жители просят «отодвинуть» дорогу — так удобно жителям одного из домов, которым очень шумно. Губернатор начинает терять терпение. Он намекает, что инициатива исходит от владельца земель по альтернативной трассе, который хочет заработать на их продаже. И предупреждает: если вы будете просить еще и дороги двигать, то мы вообще перестанем собираться.

Демократия, таким образом, становится управляемой. К губернатору, представшему в роли крепкого хозяйственника, есть еще несколько просьб. Показывают фотографии с горами мусора на тротуарах и обочинах. «Я сегодня ехал, всё было чисто», — удивляется Дрозденко. Ему объясняют: к вашему приезду всё и убрали, так что вы уж, пожалуйста, приезжайте почаще.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки в Кудрово

После презентаций местных активистов начнется последняя часть встречи — вопросы из зала. В целом происходящее похоже по атмосфере на фильм «Гараж». Собравшиеся будним вечером в актовом зале взрослые люди долго обсуждают транспортные, дорожные и бытовые вопросы. За окнами давно уже темно, и на узкие кудровские улицы падает снег.

На дорогах пробки, но местных жителей, конечно, это не пугает — они уже дома. А вот областным чиновникам еще только предстоит выбираться из «деревни» — и на собственном примере убеждаться в том, что расширение дорог здесь и в самом деле необходимо.

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