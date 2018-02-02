Для Пермского края новый 2018 год начался со скандала и происшествия, получивших мощный резонанс, который покатился за пределы региона. Информационный всплеск и обсуждение вызвало опубликованное в соцсети 9 января воспитателем детского сада Перми письмо с критикой сферы дошкольного образования, адресованное руководству России. Ещё на пике была эта тема, как в Перми грянул новый гром — вооружённое нападение подростков в стенах родной школы на учителя и учеников начального звена. 21 января рвануло в коммунальной сфере — в посёлке Сараны на неделю вводился режим чрезвычайной ситуации. Финал месяца ознаменовался двумя скандалами в детских садах.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьная резня

Скандальное письмо

9 января в соцсети воспитатель детского сада Перми Мария Ш. опубликовала письмо президенту России. Чиновников департамента образования города она назвала «клиническими дармоедами»; пожаловалась на абсурдные инструкции, которые должны быть в наличии в детсаду, а также на низкие зарплаты и несправедливость в выплате стимулирующих надбавок, а также чрезмерную нагрузку. Письмо вызвало противоречивые мнения, но в большинстве смелая воспитательница получила поддержку. Оказалось, озвученные пермским воспитателем проблемы есть в детских садах других российских регионов.

«Обращение Марии — это голос практика, непосредственно на себе испытывающего все последствия непродуманных реформ. Неслучайно его поддержало так много людей. И дело властей, как региональных, так и федеральных, не игнорировать это мнение и не пытаться его обесценить негативными заявлениями или проверками, а постараться максимально учесть критические замечания, изменив соответствующим образом государственную политику», — заявил межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель».

Письмо наделало столько шума, что чиновники в оперативном порыве собрали круглый стол с участием министра образования края. При этом, как отметила иронично Мария Ш., забыли позвать виновницу этого самого шума — саму Марию. Городской департамент образования опубликовал ответ с разъяснениями методики начисления заработной платы воспитателям и подчеркнул, что все расходы, связанные с организацией учебного процесса, финансируются из бюджета. Это породило новый очередной всплеск обсуждений.

Umnik.net Втирать очки

Пока чиновник проводили круглый стол, рапортовали о том, как всё замечательно в сфере образования и размер зарплаты достигает 31 тыс. рублей, Мария с иронией, сарказмом и без них оставляла записи в соцсети:

«ЧуднЫе дела происходят, товарищи. Вышестоящие, вместо того, чтобы осознать, что проблема действительно требует решения, начали отслеживать тех, кто поставил лайк, сделал репост, написал комментарий в поддержку моего письма…» (орфография и пунктуация сохранены).

Проверке после резонансного письма подвергли и детский сад, где работает смелая воспитательница. Что она также отразила в своём ироничном стиле в интернете. После столь громкого обращения Путину общество активно обсуждало тему «уволят — не уволят». Однако на оперативно организованном круглом столе чиновники заявили, что увольнять никого не будут. Сама Мария также в соцсети проинформировала, что у неё адекватный руководитель и отличный коллектив. Она продолжает работать назло всем злопыхателям.

25 января педагог сообщила, что её вызвали «на ковёр» в департамент образования Перми, но ковёр оказался мягким:

«Диалог состоялся в очень доброжелательных тонах, без всяких попыток как-то надавить и «включить пресс», что, надо заметить, не может не радовать. Пришли к решению, что будем работать, меняться, учитывать мнение и возможности. С моей стороны могу сказать, что перспектива перемен радует, но, несмотря на это, тема мною будет продолжена, поскольку проблемы, всё же, надо решать, как ни крути и я не могу себе позволить сейчас просто отойти в сторону» (орфография и пунктуация сохранены).

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Maarten Van Damme Окровавленный нож

Резня в школе

Утром 15 января на Пермь и весь край навалилась беда. В школу № 127 проникли вооружённые подростки и напали на учителя и учеников четвёртого класса, во время урока ворвавшись в кабинет. По официальным данным, пострадали 15 человек. С ранениями были госпитализированы девять младшеклассников, учитель и двое подростков, которых обвинили в нападении.

В течение дня поступала противоречивая информация: в школе возник конфликт между двумя подростками и их пытались разнять; налёт был спланированным и целенаправленным. Позже, когда уголовное дело взял на расследование Следственный комитет России, официально заявили, что совершено намеренное нападение с применением холодного оружия.

С 15 января Пермский края пребывал в состоянии шока. У людей не укладывалось в голове, что дети могли совершить такое преступление, как и то, что школа не может гарантировать полную безопасность учеников. Последовали визиты высокопоставленных лиц. 15 января в Перми побывала детский омбудсмен Анна Кузнецова, 16 января — министр образования России Ольга Васильева. Последовали проверки образовательных учреждений по всей стране.

Между тем общество, когда немного очнулось от шока и начало разумно размышлять, заговорило о том, что дело не только в уязвимой системе охраны, но причина громкого происшествия кроется и в других факторах. Посыпались инициативы о введении в школах отдельного предмета «психология», о расширении полномочий комиссий по правам ребёнка, о нагрузке ответственности на родителей, а также блокировке специфических сайтов в соцсетях, которые пагубно влияют на детское поведение. Специалисты также выразили мнение, что причиной разрушительной агрессии у детей могут стать провокации со стороны сверстников и учителей, которые унижают и оскорбляют подростков.

Vseostresse.ru Подростковая агрессия

На фоне этих дискуссий и предложений общество переживало за состояние раненых детей и педагога. Здесь активисты актуализировали тему награждения смелого педагога, которая спасала учеников от вооружённых подростков. В петиции, которую создали в интернете, просили «Золотую Звезду» Героя России, губернатор направил президенту РФ представление, где просил наградить учительницу медалью «За отвагу».

На 26 января все дети, проходившие лечение в больнице Перми, выписаны. Напомним, один ребёнок был направлен на лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Педагог пошла на поправку и озвучила своё желание:

«Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье».

Двух подростков, являющихся фигурантами уголовного дела, выписали и согласно решению суда об избрании меры пресечения отправили под стражу. Оба пермяка обвиняются в покушении на убийство. Стоит отметить, что после ЧП в школе № 127 выяснилось, что старшеклассник, участвовавший в налёте, воспитывается в семье, которая считалась благополучной. Второй нападавший, бывший ученик этой же школы, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, из-за повышенной агрессии его в своё время перевели на домашнее обучение. Появилась информация и о том, что он увлекался психоактивными веществами и историями в стиле «Колумбайн» — о массовых убийствах в школах.

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Counselling Трагедии

ЧС районного масштаба

В Горнозаводском районе неделю действовал режим ЧС. В посёлке Сараны 21 января возникла коммунальная авария, а 22 января в поселке Сараны оказались разморожены 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Помимо этого, не работали детский сад и школа, ненормативная температура была зафиксирована в фельдшерско-акушерском пункте. 11 домов остались без водоснабжения. Восстановление системы отопления велось силами Региональной службы по тарифам, сообщает пресс-службы краевой администрации.

Усложнило ситуацию то, что авария произошла в дни, когда стоял мороз и дул сильный ветер. Население спасло наличие второй системы отопления — печного. Народ перешёл на отопление своих жилищ дровами, которые на период остановки котельной и выхода из строя труб водоснабжения стали предметом первой необходимости.

Режим ЧС в Горнозаводском районе сняли только 26 января. В ликвидации последствий аварии задействовано 110 специалистов, в том числе 70 человек — работники аварийных бригад, 40 человек ГУ МЧС.

Как сообщил и.о. заместителя председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края Антон Удальев, в результате аварии в экстренном порядке специалистам пришлось перекладывать треть теплосетей поселка и практически все подводы к домам:

«Причина такого развития ситуации — некорректные решения со стороны администрации Горнозаводского района, замалчивание реальных проблем, несвоевременные доклады в РСТ и в МЧС».

SimonP Радиатор центрального отопления

По словам Удальева, в момент возникновения аварии, 21 января, муниципалитет не запрашивал дополнительные силы и средства для устранения поломок и сообщал о благоприятном прогнозе восстановления работоспособности системы теплоснабжения. Руководством района не была оперативно организована работа по определению потребности в материалах и оборудования для устранения аварии.

Телеграм-канал «Проводник», в свою очередь, отмечает, что на сайте губернатора Пермского края написано, как здорово в критической ситуации работает Региональная служба по тарифам:

«Её руководитель Антон Удальев там предстает суперменом, который в одиночку борется за тепло для 133 детей. Хотя, по словам экспертов, он сам и является причиной этой беды, и впереди у Пермского края много таких чрезвычайных ситуаций в целом ряде территорий.

Дело в том, что именно РСТ всё урезало в тарифах на столько, что ни на что не хватает денег. А теперь пытаются свалить вину за плачевное состояние инфраструктуры на нищие муниципалитеты».

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rotkevichkonstantin Деньжища

ЧП в детских садах

В конце месяца воспитательница детского сада Перми решила последовать примеру своей коллеги Марии Ш. и опубликовала на своей странице в соцсети открытое письмо руководству страны на беспредел, который учинили в дошкольном учреждении, где женщина работает. Любовь К. считает, что её сына похитили. Ребёнок провел два часа в изоляции, мать в это время не знала, где находился мальчик. Оказалось, что директор и её заместитель изолировали ребёнка. Когда женщина, наконец, увидела сына, то он был сильно напуган, просился в группу, но матери в категоричной форме было сказано, чтобы мальчика в срочном порядке увели за пределы детского сада. Ребёнок посещал дошкольное учреждение без справки от фтизиатра.

Между тем Любовь К. считает, что причиной такого вопиющего поведения начальства стала не справка, а то, что женщина проявляла активно интерес к заработной плате и стимулирующим выплатам. Женщина подчеркнула, что её сын прошёл альтернативный вид диагностики на туберкулёз.

Вслед за этим скандалом разразился следующий — отец трёхлетнего мальчика заявил, что его сын отморозил в детском саду пальцы руки. В травмпункте врач зафиксировал отморожение пальцев кисти первой степени. Ребёнку обработали руку и наложили повязку.

ASSY Холод

По словам отца, ребёнок во время прогулки потерял варежку. Воспитатель не завела малыша в группу, а стала искать варежку. Всё это время мальчик стоял на морозе с обнажённой рукой. Педагог пояснила, что не могла отправить воспитанника одного в помещение, где он был бы без присмотра. В результате малыш под присмотром заработал отморожение первой степени, которое может развиться во вторую. Случаем уже заинтересовались чиновник мэрии, а также следственные органы.

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