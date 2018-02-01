Возглавляемый Антоном Кульбачевским департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) выпустил пресс-релиз, в котором напрочь отмел обвинения в сокрытии данных о загрязнении воздуха в Москве, выдвинутые против департамента общественной организацией Гринпис России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Обращение Гринпис читайте здесь: Гринпис просит Собянина и СПЧ разобраться с сокрытием данных о загрязнении воздуха в Москве

Полностью разделяя озабоченность экологов, связанную с закрытием сайта «Мосэкомониторинга», предлагаем всё же взглянуть на ситуацию шире. Но сначала позвольте ознакомить Вас с ответом ДПиООС и привести нужные для дальнейшего обсуждения выдержки из него.

Polly clip Смог в Москве

Сайт ГПБУ «Мосэкомониторинг» с 11 сентября 2017 года закрыт на модернизацию, но при этом три раза в день на сайте Департамента природопользования www.mos.ru/eco публикуется справка о состоянии воздуха в столице на утро, день и вечер. Кроме того, информация направляется в федеральные и московские СМИ. В данных справках действительно не указана информация с каждой из 56 станций «Мосэкомониторинга» в режиме онлайн, поскольку сделать это технически не предоставляется возможным. Однако в справках отражена самая важная информация — о метеоусловиях, от которых зависит состояние атмосферного воздуха и о том, есть ли в городе долговременные превышения ПДК по основным загрязняющим веществам. То есть это именно та информация, которая важна для населения с точки зрения возможного влияния на здоровье.

Мы не присутствуем в кабинетах больших начальников, когда они принимают, например такие решения, как провести модернизацию сайта «Мосэкомониторинга», а посему не будем утверждать, что данный портал не требовал обновления. Однако анализ событий, происходивших в последние месяцы в Московском регионе, позволяет сделать вывод, что истинной причиной закрытия портала мог стать вызванный действиями и в немалой степени бездействием в первую очередь подмосковных властей мусорный коллапс. Приведший ни много ни мало к техногенной катастрофе, затронувшей не только Московскую область, но и Москву.

Да-да, речь идет о прогремевшей на всю страну свалке «Кучино», непотухающему полигоне ТБО «Съяново-1», ситуацию на котором довели до того, что пришлось вводить в Серпуховском районе области режим ЧС. Не утихающий там же, под Серпуховом, скандал с то закрывающейся, то вновь открывающейся свалкой «Лесная».

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Скандал на полигоне ТБО «Лесная». На чьей стороне полиция?

Но вернемся в Москву и вспомним о событиях, предшествующих закрытию сайта «Мосэкомониторинга». Как вы уже догадались, наиболее стремительно события начали разворачиваться после того, как на прямой линии с гражданами президент Путин дал поручение немедленно приступить к ликвидации полигона ТБО «Кучино», что тут же и было исполнено губернатором Воробьевым. Сразу же нашлись многие миллионы рублей на рекультивацию свалки, как «черт из табакерки» возникло некое ООО «Экоком», возглавляемое гражданином Австрии, который, если нам не изменяет память, имеет филологическое образование. Без каких либо экспертиз, согласований и прочих необходимых в таких случаях действий началась экстренная дегазация полигона. Говорить о соблюдении техники безопасности надо? А мы скажем. Так вот эксперты утверждают, что она не соблюдается от слова совсем, а людям продолжают врать, что им ничто не угрожает.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным. 2017

Подробности смотрите здесь: «За чистую окружающую среду»: часть 1

И здесь: «За чистую окружающую среду»: часть 2

Обращаем ваше внимание на то, что вынужденно закрыв несколько крупных полигонов ТБО, пдмосковные и московские власти (до 90% мусора на свалках Подмосковья производится в столице) экстренно начали распихивать мусор по оставшимся, а также, как мы далее покажем, менять ранее принятые схемы переработки и сжигания отходов.

В конце декабря 2017 года СМИ и соцсети буквально взорвались сообщениями о жутком зловонии, которое, распространившись с Юго-Востока столицы, окутало Центральный административный округ и дошло почти до стен Кремля. Жителям Балашихи, Железнодорожного, соседних московских и прочих окружающих полигон «Кучино» населенных пунктов амбрэ со свалки давно не в диковинку, да и то, что, следуя «розе ветров», запах дошел почти до Кремля, тоже не новость, специалисты об этом предупреждали давно. Новость заключается в том, что запах распространился именно тогда, когда начали дегазацию. И удивительное дело, взяв тысячи проб (если верить сообщениям соответствующих ведомств), источник запаха установить так и не смогли.

Также сориентируем читателя и в промышленной географии рассматриваемой нами местности. Со времен СССР Югоо-Восток столицы являлся обычной промзоной, после 90-х годов там мало что уцелело, но точно сохранились Московский НПЗ в Капотне, мусоросжигательный завод (МСЗ №4) и приснопамятная свалка «Кучино».

Уместно также вспомнить и то, что некоторое время назад представителей возмущенных местных жителей водили на экскурсию на МСЗ №4 (Таким образом в мэрии пытались откреститься от того, что возможным распространителем запаха может являться завод). В ходе которой наблюдательные граждане углядели, как на заводе жгут неотсортированный мусор. На вопрос, как это понимать, представители администрации объяснили, что, дескать, мусор спрессован так плотно, что нет возможности его разделить.

Так вот, почти весь декабрь 2017 года в режиме «ищут пожарные, ищет милиция», Роспотребнадзор, МЧС ищут источник запаха, но увы и ах, так и не находят. И что же мы имеем? Обещанная дегазация облегчения местным жителям так и не принесла. МСЗ №4 граждане уличили в том, что на нем, вопреки заявлениям московских властей, жгут всё подряд. Но ведь остается еще и Московский НПЗ, где якобы подходит к концу модернизация, и он уже стал одним из чистейших предприятий столицы. Когда власти постоянно лгут обществу, а также понимая финансовые возможности владельцев НПЗ, можем ли мы верить подобным утверждениям? Вопрос скорее риторический.

Рассмотрев ситуацию в динамике, вновь вернемся к ДПиООС и его заявлению о модернизации сайта «Мосэкомониторинга». Оставив в стороне техническую сторону дела, программисты утверждают, что сайт закрывать было не обязательно. Также отметив, что заявления о том, что никто ничего не понимает в данных, которые публиковались на сайте, попросту унизительны, скажем главное.

Сайт закрыт

События последних месяцев наглядно показывают, что на границе Москвы и Московской области происходит сотворенная руками региональных властей техногенная катастрофа. Люди бросаются от одного предприятия к другому, не знают, верить ли им лоббистам дегазации либо уверениям московских властей, что на МСЗ №4 и Московском НПЗ всё в порядке. Единственным источником, который пусть косвенно, но мог объяснять специалистам экологическую ситуацию, оставался сайт «Мосэкомониторинга». А он, «ну, время подошло», как нельзя кстати закрылся на модернизацию.

В связи с вышесказанным опубликованный департаментом природопользования Москвы ответ на обвинения Гринпис поражает своей беспомощной попыткой скрыть реальное положение дел в регионе.