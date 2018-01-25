Крестьян Алтайского края испытывают на прочность по всем фронтам. К рухнувшим ценам на зерновые культуры и росту цен на дизтопливо, отсутствию мер государственного регулирования рынка и проблемам с выплатами по кредитам добавилось новое испытание. Аномально холодная погода, когда столбик термометра опускался ниже минус 45 °C, хотя и терзала жителей региона чуть больше недели, но не могла не сказаться на ещё большем унынии некоторых аграриев: малоснежная зима представляет угрозу будущему урожаю. Всего в регионе озимые занимают 160 тысяч гектаров. Но, по данным ГТРК «Алтай», условия для их вымерзания сложились не менее чем в десяти районах края: Смоленском, Алейском, Курьинском, Рубцовском, Поспелихинском и ещё шести.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский хлебороб

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гречиха в поле

Мороз ушёл в землю

Первый удар посевы получили еще в начале зимы. При недостаточном количестве осадков (по данным синоптиков, снега этой зимой выпало всего 60−70% от нормы) глубина промерзания почвы на некоторых полях достигла полутора метров. Специалисты в таких случаях говорят: «мороз ушёл в землю», существующего снежного покрова недостаточно для термоизоляции.

Между тем начальник сельхозуправления Смоленского района Николай Анисимов полагает, что паниковать рано:

«Снежный покров, который есть сейчас, выдувается ветрами, но в целом ситуация пока нормальная. Самое страшное — это весенние перепады температур, ночью — 15 °C, днём +5…+7 °C. Это уже после того, как посев выйдет из зимнего анабиоза».

Как обстоят дела на самом деле, предстоит выяснить в ближайшее время агрономам: они проведут выборочные проверки на всхожесть.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обед хлебороба

Тем временем проблемы с реализацией зерновых в Алтайском крае по-прежнему не решаются. Крестьяне не хотят продавать плоды своего труда по ценам ниже себестоимости, но приходится.

Крестьян обобрали

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Руководитель крестьянской-фермерского хозяйства в Шипуновском районе Владимир Жданов подсчитал:

«В крае собрали 5 миллионов тонн зерна, а его цена держится на отметке 5 тысяч за тонну. Значит, в сравнении с прошлогодними ценами крестьян обобрали на 15 миллиардов рублей. И это только на пшенице. Цена также упала на гречку и семечку. Убытки сопоставимы с одной четвертой частью консолидированного бюджета Алтайского края — 25 миллиардов рублей! Если учесть, что край у нас аграрный и в сельской местности проживает 60 процентов населения, как вы думаете, за кого они пойдут голосовать?«

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Техника на полях компании «Гудвилл». Уборка озимых. Алтайский край

Напомним, кризис на зерновом рынке вынуждает алтайских аграриев сократить площади посевов зерновых и зернобобовых культур в наступающем сельскохозяйственном году.

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Сегодня, 31 января, заканчивается срок выплат за взятые кредиты. Банки рассчитывают получить в виде процентов по ним порядка двух миллиардов рублей.

«По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность моего хозяйства Сбербанку составляла 360 тыс. рублей. Нас долгое время уверяли, что помогут, в том числе — с реструктуризацией кредитов. Но этого не произошло. А когда я уже принципиально не стал самостоятельно возиться с пролонгацией, не поверите, прошло всего несколько праздничных дней, а звонков от банка по поводу долга — более 30 поступило. Долги оплатил уже. Чтобы рассчитаться с банком и не портить кредитную историю, пришлось сдавать гречку по 6 рублей за килограмм, — это издевательство», — считает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Шипуновского района Алтайского края Владимир Жданов.

Известно, что некоторые фермеры начали распродажу своих хозяйств, используя, в частности, доску частных объявлений Avito.

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Действительно, в числе предложений по оказанию помощи крестьянам, озвученных руководством Алтайского края в конце 2017 года, значилось и такое:

«Обеспечить финансовую стабильность аграриев могла бы пролонгация или реструктуризация взятых ими кредитов с последующей возможностью привлечения льготных займов».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский хлебороб

Но, как пояснил ИА REGNUM начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов, этот инструмент не понадобился: земледельцы сами отказались, поскольку он автоматически лишает права пользования льготными кредитами.

Хотелось бы верить, что крестьянам хватит терпения вынести все 33 свалившиеся на них несчастья.