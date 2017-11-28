Алтайские фермеры вынуждены сокращать посевные площади

Барнаул, , 09:56 — REGNUM Кризис на зерновом рынке вынуждает алтайских аграриев сократить площади посевов зерновых и зернобобовых культур в следующем сельскохозяйственном году. Некоторые хозяйства начали продавать лишнюю сельхозтехнику, передают «Вести-Алтай».

Как известно, в 2017 году алтайские земледельцы, напротив, увеличили на 113 тысяч гектаров посевы, в результате с 3 млн 750 тысяч гектаров было убрано более 5 млн тонн зерновых. Однако, по словам руководителя группы «Аграрный бизнес» в региональном отделении Народного фронта Александра Босяка, небольшие и средние сельские предприятия сейчас оказались в сложной ситуации: закупочные цены на зерно опустились фактически ниже себестоимости.

«Напрямую экспортировать куда-то фермер не может. Соответственно, они сейчас сидят с этой продукцией с большими глазами, думают, что делать: цены нет, а выступать экспортёром самим — маловероятно», — отмечает Александр Босяк.

Общаясь со своими коллегами-фермерами, он подтвердил то, о чём раньше писала редакция ИА REGNUM : многие действительно заявляют, что, возможно, будут продавать своё хозяйство, поскольку сеять весной уже просто не на что.

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По мнению Александра Босяка, решить возникшие проблемы без масштабных интервенций вряд ли получится. В долгосрочной перспективе аграрному сектору понадобится более активно развивать животноводство и создавать предприятия для глубокой переработки зерна.

Напомним, с ноября 2017 года по январь 2018 года алтайским аграриям необходимо выплатить банкам 2,2 миллиарда рублей по кредитам. Между тем, даже по официальным данным Алтайкрайстата (фермеры им не верят, считая завышенными) видно, насколько сильно упали цены на с таким трудом (ураганы, ливни) выращенный урожай.

Средние цены и индексы цен на приобретенное промышленными организациями Алтайского края зерно для основного производства в октябре 2017 года Индексы цен, в % Средняя цена, рублей за тонну к сентябрю 2017 к декабрю 2016 к октябрю 2016 январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016 Зерновые и зернобобовые культуры - 89,3 58,7 61,7 75,4 Пшеница 5965 86,7 61,0 64,9 83,2 Рожь 6219 102,0 89,1 90,8 91,3 Просо - 100,0 97,7 97,7 98,8 Гречиха 9593 93,6 39,6 38,2 46,4 Ячмень 7386 98,8 77,6 82,1 86,5 Овес 5735 100,3 68,5 90,1 82,2 Горох 6920 98,2 54,2 54,6 72,9 Семена подсолнечника 16 197 90,1 78,2 73,5 64,2 Бобы соевые 23 027 98,6 83,1 81,1 83,6

Но вот что интересно: оказывается, цены на зерновые в регионах, приближенных к портам, гораздо выше. Таким наблюдением поделился с ИА REGNUM сегодня, 28 ноября, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Шипуновского района Алтайского края Владимир Жданов.

«Позвонил сегодня своему приятелю в Ростов. Говорит, что у них за семечку предлагают 17 тысяч рублей за тонну, но тамошние аграрии считают её слишком низкой и не продают. В Алтайском крае семечку выше 10−11 тысяч рублей не продашь, да и то она в зачёте. А пшеница третьего класса, которая у нас на Алтае принимается по цене 4,5−6 тысяч рублей, в Ростовской области стоит 9 тысяч рублей за тонну. Где справедливость?» — вопрошает Владимир Жданов.

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Напомним, представители банков проинформировали о том, что с ноября 2017 года по январь 2018 алтайским аграриям необходимо выплатить банкам 2,2 млрд рублей по кредитам.

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Между тем алтайские власти уже неоднократно на различных уровнях озвучивали свои инициативы по стабилизации рынка зерна. Это, в частности, включение Алтайского края в перечень субъектов, которые могут реализовывать зерно и продукцию его перемола на основании льготного железнодорожного тарифа; запуск точечных государственных закупочных интервенций; возможность привлечения льготных кредитов перерабатывающими предприятиями для закупа сырья у аграриев; пролонгация или реструктуризация взятых сельхозтоваропроизводителями кредитов без снижения их финансового рейтинга и с сохранением их права на льготную процентную ставку. Помимо этого, регион самостоятельно ведет поиск новых рынков сбыта, и одним из перспективных, возможно, станет Китай.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, попытка госрегулирования зернового рынка, начатая в 2009 году с создания «Объединённой зерновой компании» (заявленной не иначе как стратегический государственный оператор российского зернового рынка, ставший к тому же государственным агентом по закупочным и товарным интервенциям), особого успеха не принесла. До весны 2017 года этот рынок, худо-бедно самоорганизовавшись, сам решал вопросы производства, сбыта и переработки выращенного урожая. Всё, что стало происходить в дальнейшем, даёт основание предположить, что за значительно упавшей стоимостью нового урожая стоят либо непродуманные и запоздалые действия «людей государевых», либо — политическая провокация перед президентскими выборами.