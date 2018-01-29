Национальная оборонная стратегия главы Пентагона Джеймса Мэттиса, представленная в 2018 году, произвела глубокое впечатление на представителей американского оборонного сообщества. Оборонная стратегия основывается на стратегии президента США Дональда Трампа в области национальной обороны, представленной в декабре 2017 года, и содержит дальнейшие ориентиры для Пентагона. Так, в стратегии Мэттиса расставлено несколько ясных и убедительных акцентов. Стратегия требует сосредоточенного внимания Пентагона в отношении России и Китая, которые, как указано в документе, представляют большую потенциальную угрозу, нежели ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Майкл О'Хэнлон в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Тем не менее стратегия Мэттиса не учла, по крайней мере, три важных пункта, которым следовало бы уделить внимание.

Одна из проблем заключается в том, что оборонная стратегия Мэттиса и стратегия в сфере национальной обороны Трампа изображают Китай и Россию как сходные виды угроз. Обе эти страны действительно представляют серьезную проблему для Пентагона и американской нации в целом, однако они имеют существенные отличия, поэтому не стоит их мазать одной краской.

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Россия — это меньшая, более слабая сила, однако в настоящий момент представляющая большую опасность. Из слов и поступков президента России Владимира Путина можно сделать вывод, что проверка американского и западного влияния на прочность, возможно, является приоритетной целью российской политики в области национальной безопасности. В большинстве случаев он остерегается опрометчивых шагов, однако его вооруженные силы нередко действуют безрассудно вблизи военных сил НАТО. Действия России нередко бросают вызов устоявшемуся международному порядку. Учитывая тот факт, что ядерный арсенал России составляет пять тысяч боеголовок, ее действия не могут не вызывать серьезную обеспокоенность.

Минобороны России ВС России

Китай, напротив, проявляет свою настойчивость, ограничиваясь необитаемыми морскими районами или островами. Действия Китая менее рискованны. Китай — это растущая сила, которая стремится завоевывать новые позиции, используя относительно мягкие средства. Тем не менее Китай опасен, его военный бюджет уже составляет одну треть от военного бюджета США и продолжает расти. Будущие шаги Пекина, конечно, довольно сложно предсказать. Однако, как бы там ни было, Китай не проявляет явного желания подорвать существующий глобальный порядок. Пекин заинтересован в поиске новых способов для продвижения собственных интересов в рамках существующего глобального порядка. Однако угроза сохраняется, поскольку следующий лидер КНР может не проявить такой осторожности в своих действиях, которую проявил председатель КНР Си Цзиньпин. В руках нового китайского лидера могут оказаться большие ресурсы для преследования более амбициозных целей. В настоящий момент Китай, вероятно, менее опасен, чем Россия или, по крайней мере, представляет такую угрозу, которая требует другого типа реакции, нежели в отношении России.

Во-вторых, в новой оборонной стратегии не уделяется никакого внимания возможным региональным противникам в целом и Северной Корее в частности. Это просто поражает. Безусловно, упоминается необходимость усиления сдерживания и повышение боевой готовности на Корейском полуострове, но этот чрезвычайно важный вопрос требует иного внимания. Если на Корейском полуострове будет развязана война, она, по словам Мэттиса, вероятно, станет самым худшим военным конфликтом в сравнении с тем, с чем сталкивался мир на протяжении последних десятилетий. США необходимо иметь план возможной оккупации и стабилизации ситуации в Северной Корее, в котором были бы просчитаны способы управления рисками, связанными с непреднамеренным конфликтом с КНР в рамках такого сценария.

Третья проблема связана с денежным вопросом. Всё еще нельзя сказать, приблизится ли военный бюджет 2018 года к $700 млрд. За последнее десятилетие, как недавно отметил Мэттис, был всего один случай, когда регулярный бюджет был принят вовремя. Однако до сих пор не понятно, что планирует предпринять Пентагон, если размер военного бюджета этого года и последующих лет не будет отвечать заявленным целям?

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U.S. Department of Defense F-35A Lightning II ВВС США

Если размер оборонного бюджета окажется меньше, чем планирует Пентагон, было бы ошибкой сохранять все заявленные инновационные программы за счет фактического сокращения вооруженных сил. Если Пентагону придется затянуть пояс потуже, то необходимо было бы пересмотреть ряд программ в сфере модернизации вооруженных сил. Программа по строительству бомбардировщиков В-21, новые возможности в области искусственного интеллекта и робототехники, создание беспилотных летательных аппаратов и подводных аппаратов, укрепление защиты электронных систем от кибернападений или последствий ядерного удара не должны столкнуться с сокращением финансирования. С другой стороны, программа по развитию истребителей F-35, предполагаемая модернизация межконтинентальных баллистических ракет и стремление ВМС США увеличить свой флот на 25% в течение ближайших десятилетий относятся к тем приоритетным направлениям, которые следовало бы пересмотреть.

Конечно, новая оборонная стратегия США очень хороша, но она не идеальна. Одна из главных проблем, с которой Пентагон будет иметь дело в ближайшие месяцы и годы, заключается в том, как «подогнать» заложенные в ней идеи к решению некоторых специфических проблем.