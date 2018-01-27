The Hill: США разучились побеждать в ядерных войнах

Александр Белов, , 08:51 — REGNUM

Когда в 1991 году закончилась холодная война, США приняли неразумное решение. На горизонте не было видно никаких противников, поэтому американская администрация, также как и граждане США, приняли решение о свертывании большей части ядерных возможностей, пишет Роберт Монро (Robert Monroe) в статье для The Hill.

Ряд военных программ в области ядерного оружия были остановлены, бюджет сокращен, разработка новых ядерных технологий была запрещена законом, включая подземные ядерные испытания. Исследования в области передовых ядерных технологий до сих пор не проводились. По сути, США запустили необъявленное замораживание своей ядерной программы, попутно вводя все новые ограничения в течение четверти века.

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Весь ядерный арсенал США уже давным-давно превысил расчетный срок службы. Более 25 лет никто не додумался провести ядерные испытания, чтобы убедиться в том, что ядерные ракеты все еще работают. Предназначенный для ядерного сдерживания в XX веке, существенно сокращенный ядерный арсенал США не позволяет сдерживать большинство ядерных угроз, с которыми Соединенные Штаты сталкиваются в XXI веке.

Но это только начало. Мир ядерного оружия — это мир науки! Как раз в области науки США упустили множество возможности, вводят запреты и ограничения.

Огромные технологические достижения человечества в последние несколько столетий были результатом применения «научного метода», который фокусируется на эксперименте и тестировании. Отрицать проведение тестов, значит отрицать науку, а отрицать науку, значит отрицать прогресс. Администрация США, руководствуясь ошибочной идеей о том, что ядерное оружие — это зло, хотели отказаться от прогресса. Белый дом видел своей первоочередной целью предотвращение испытаний ядерного оружия.

Сферу ядерных технологий курируют министерство энергетики США и Пентагон. Министерство энергетики сосредоточено на исследованиях самой ядерной реакции и ее возможного использования. Министерство также отвечает за разработку, тестирование и производство ядерного оружия.

Пентагон занимается военными исследованиями, в частности, в области воздействия ядерного оружия. В рамках наступательных возможностей, Пентагон в сотрудничестве с министерством энергетики устанавливает ряд требований к каждому отдельному типу ядерного оружия и посредством подземных ядерных испытаний выявляет, как максимально эффективным способом можно уничтожать те или иные виды целей.

В рамках исследования оборонительных возможностей, Пентагон проводит подземные ядерные испытания, чтобы установить, какое именно воздействие оказывает ядерное оружие на те или иные системы вооружений США. Каждая новая система вооружений обладает собственной уникальной уязвимостью к воздействию ядерного оружия. Эти уязвимости могут быть выявлены только посредством повторяющихся циклов ядерных испытаний. Системы вооружений США должны быть устойчивы к воздействию данного типа оружия.

Получив результаты поземных ядерных испытаний, Пентагон может разрабатывать наступательные и оборонительные стратегии и тактики, необходимые для достижения победы на полях ядерных сражений.

Однако на протяжении четверти века Пентагону и министерству энергетики запрещали проводить ядерные испытания. К настоящему моменту США утратили способность сражаться в условиях ядерной войны. Ученые министерства энергетики, инженеры и менеджеры по производству утратили опыт работы. В итоге профессионалы не смогли передать свои знания молодым специалистам. Качество подготовки новых кадров в сфере ядерных технологий упало. Молодые ученые мирового класса не спешат стать кураторами в ядерном музее.

В Пентагоне ситуация еще хуже. Ядерное агентство Министерства обороны было закрыто 20 лет назад. Тысячи специалистов в области ядерного оружия оказались не востребованы. Теперь Пентагон только догадывается, какое воздействие ядерный взрыв может оказать на новые системы вооружений.

В течение 25 лет Россия придерживалась совершенно противоположной политики. Москва сконцентрировала свое внимание на исследованиях и испытаниях маломощных вооружений. Проводятся исследования для создания ядерного оружия, которое могло бы испускать только нейтроны и гамма-лучи и оставлять мало или совсем не иметь загрязняющей остаточной радиации. Данное оружие может предоставить России такие тактические возможности, о которых в США даже и не думали.

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Проснись, Америка! Россия, Китай, Северная Корея и Иран меняют мир ядерного оружия. Чтобы выжить, США должны отменить ошибочную политику в сфере ядерных технологий.

Во-первых, необходимо вернуть научные кадры в министерство энергетики и Пентагон. Президент США Дональд Трамп должен немедленно отменить мораторий на подземные ядерные испытания. Потребуются десятилетия, чтобы восстановить утраченные возможности, и нужно начинать прямо сейчас. Может потребоваться пять лет и два миллиарда долларов только для проведения первых ядерных испытаний в Неваде.

Во-вторых, необходимо срочно провести тестирование ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что ядерный арсенал по-прежнему отвечает критериям надежности и эффективности.

В-третьих, Пентагон должен возродить ядерное агентство и начать исследования в области оборонительных и наступательных возможностей ядерного оружия.

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