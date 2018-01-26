National Interest: КНДР отходит на второй план во внешней политике США?

Максим Исаев, , 18:59 — REGNUM

На фоне более смелых шагов КНР в Южно-Китайском море и сближении с Китаем ряда региональных государств Соединенные Штаты направили Пекину послание о своей решимости сохранить свободу судоходства и воздушного сообщения в данном регионе. Риф Скарборо — крошечное образование из скальных пород в Южно-Китайском море — быстро превращается в главный очаг напряженности между двумя величайшими державами мира, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для The National Interest.

Ранее в этом месяце ВМС США разместили ракетный эсминец USS Hopper в 12 морских милях от оспариваемого рифа, который находится под юрисдикционным контролем Китая с 2012 года. Возможно, это стало самым решительным шагом США, направленным против китайского реваншизма в регионе, где проходят самые значимые в мире морские пути сообщения.

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В ответ Пекин обвинил Вашингтон в нарушении своего суверенитета. Вскоре после этого государственные СМИ КНР заявили, что последняя операция США по обеспечению свободы судоходства в регионе является предлогом для полной милитаризации подконтрольных КНР островов в Южно-Китайском море. США проводят операции по обеспечению свободного судоходства, чтобы бросить вызов незаконным и чрезмерным требованиям КНР в Южно-Китайском море.

В течение первого года своего пребывания в офисе президент США Дональд Трамп значительную часть своего внимания сосредоточил на Корейском полуострове. В обмен на помощь КНР в противодействии ядерным амбициям Северной Кореи Трамп, по мнению многих экспертов, сократил критику в адрес Китая и понизил уровень конфронтации в связи с действиями КНР в Южно-Китайском море.

В 2018 году, похоже, вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, вновь займут первое место в повестке американской администрации. Отчасти это связано с тем, что в 2017 году Китай заявил о своих правах на дополнительные 290 тыс. квадратных метров в регионе и значительно укрепил возможности военных объектов, расположенных на искусственных островах. Пока Корейский полуостров возглавлял список внешнеполитических приоритетов Вашингтона, Китай воспользовался моментом, укрепив свои позиции в регионе.

С другой стороны, Пентагон всё более настойчиво напоминает Вашингтону о том, что Белый дом не может потерять позиции в Южно-Китайском море. Недавно министр обороны США Джеймс Мэттис посетил ключевые страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам и Индонезию. Мэттис стремился объединить региональные государства для противодействия амбициям Китая.

Риф Скарборо входит в исключительную экономическую зону Филиппин, которые считают данный риф неотъемлемой частью своей территории. В Маниле утверждают, что в течение прошедшего столетия риф находился под контролем Филиппин, сначала как испанской и американской колонии, а затем как независимой страны.

В ходе холодной войны Филиппины разрешили американским войскам проводить военно-морские учения вблизи рифа Скарборо. Китай оккупировал данный участок в 2012 году после месячного противостояния с Филиппинами.

В 2016 году Постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла вердикт по иску Филиппин к Китаю по спору вокруг Южно-Китайского моря. Суд постановил, что риф является «общим промысловым участком» для смежных государств. Китай подвергся осуждению за то, что насильственным образом заблокировал доступ филиппинским рыбакам к району, богатому морскими ресурсами.

США долгое время придерживались нейтралитета в отношении споров о статусе рифа Скарборо и неоднократно уклонялись от ответа на вопрос: придет ли Вашингтон на помощь своему союзнику в случае конфликта между КНР и Филиппинами? Придя к власти, новый президент Филиппин Родриго Дутерте попытался дистанцироваться от Вашингтона и предпринял шаги по сближению с КНР.

Сейчас Пентагон глубоко обеспокоен продолжающейся милитаризацией китайских искусственных островов и укреплением позиций на спорных территориях. Риф Скарборо находится примерно в 100 морских милях от американской военно-морской базы в заливе Субик и базы ВВС США «Кларк», которая является важнейшим узлом магистральной линии связи. Данные базы играют ключевую роль в проекте США по морской разведке в западной части Тихого океана и Восточной Азии. Риф Скарборо — это последний недостающий компонент (помимо островов Спратли и Парасельских островов) в стратегическом треугольнике КНР, который будет представлять собой сеть авиабаз и военных объектов в Южно-Китайском море. В оборонном ведомстве Филиппин дали понять, что полная оккупация Китаем рифа Скарборо и установка там систем вооружений абсолютно «неприемлемы».

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Пентагон рассматривает действия КНР в Южно-Китайском море как основную угрозу для американского первенства в Азии. В недавно опубликованной оборонной стратегии США Пентагон открыто назвал Пекин «стратегическим конкурентом», который «использует хищную экономику для запугивания своих соседей и проводит дальнейшую милитаризацию подконтрольных территорий в Южно-Китайском море».

В тексте новой оборонной стратегии США также указано, что Китай стремится «сместить США и достигнуть глобального превосходства в будущем». Для администрации Трампа соперничество между мировыми державами быстро превращается в приоритет национальной безопасности, эта тенденция всё более явно будет проявляться и в Южно-Китайском море.

Менее крупные страны Юго-Восточной Азии, которые обеспокоены внешнеполитической деятельностью КНР, могут только приветствовать более энергичные действия США, которые намерены достигнуть мира в Южно-Китайском море при помощи силы.

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