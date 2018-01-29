Визит Владимира Путина в Казань на прошлой неделе не только стал центральным событием информационной повестки региона, но и, по мнению экспертов, положительно повлиял на рейтинг Рустама Минниханова. Хотя на этой же неделе, присутствуя на коллегии Миндортранса РТ, глава Татарии снова «подставился» — покритиковал публично Кремль за решение о сокращении сотрудников ГИБДД, назвав его непродуманным. Потому вопрос, быть или не быть его отставке до окончания срока в 2020 году, пока так и остаётся открытым.

Иван Шилов ИА REGNUM Рустам Минниханов и Владимир Путин

Госсоветник РТ и первый глава Татарии Минтимер Шаймиев попал в больницу, где его навестил президент РФ. После подписания контракта Минобороны РФ и ПАО «Туполев» филиал последнего Казанский авиационный завод планирует существенное увеличение штата.

Экс-главу правления «рухнувшего» в 2017 года «Татфондбанка» Роберта Мусина отпустили из СИЗО под домашний арест «за сотрудничество со следствием и признание вины», несмотря на многомиллиардный ущерб.

Министерства подводят годовые итоги, делясь планами и проблемами. Миндортранса РТ готовится заменить «урезаемых» сотрудников ГИБДД на муниципальных служащих, а минздрав, по мнению главы региона, недорабатывает.

В образовательной сфере анонсировали подготовку учебников татарского языка нового поколения и намерение провести «большой языковой митинг» в конце февраля.

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

Супруга ректора одного из казанских вузов оказалась под следствием, в Набережных Челнах задержан «олигарх» республиканского уровня, а районы Татарии по-прежнему лихорадит от скандалов. В этот раз главными фигурантами стали бывшие и действующие служащие исполкома Тукаевского района. Следствие выявило факты незаконной передачи озёр в частные руки.

Визит президента в Казань

В столицу Татарии глава государства прилетел из Уфы поздним вечером 24 января, но, несмотря на поздний час, намеченная встреча с муфтиями состоялась. На ней Владимир Путин подчеркнул, что «без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма — без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа». В заключение встречи президент РФ получил в подарок от главы Татарии тугру — личный знак правителя, принятый на Востоке.

После демонстрационного полёта модернизированного Ту-160М министр обороны РФ Сергей Шойгу, сопровождавший в рабочей поездке главу государства, подписал от лица Минобороны РФ с ПАО «Туполев» государственный контракт на поставку десяти таких ракетоносцев. Стоимость контракта составляет примерно 160 млрд рублей. Во время посещения Казанского авиационного завода (филиала ПАО «Туполев») Владимир Путин отметил, что данный контракт обеспечит полную загрузку завода до 2027 года.

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(сс) George Hodan Арест

После этого в казанских СМИ появилась информация, что за счёт нового контракта штат завода в ближайшие годы могут увеличить на 2 тыс. человек. На сегодня на предприятии трудятся свыше 5 тыс. человек.

В рамках форума студенческих клубов «Вместе вперёд!» президент РФ поздравил студентов и пожелал им не бояться ошибок, всегда искать «возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны».

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Вне повестки, анонсированной пресс-службой Кремля, прошёл визит Владимира Путина в сопровождении Рустама Минниханова к приболевшему госсоветнику РТ, бывшему главе региона, а ныне доверенному лицу кандидата в президенты Путина — Минтимеру Шаймиеву. О том, что тот «немножко приболел», Путин сообщил на встрече с муфтиями, в которой тот должен был принять участие. Отметив вклад Шаймиева в создание Болгарской исламской академии, президент заявил, что будет думать «над тем, как расширять этот проект».

«Высокому гостю» Минтимер Шаймиев передал один из томов книги благотворителей республиканского Фонда «Возрождение», куда внесено имя Владимира Путина, а также благодарственное письмо фонда «за поддержку реализации федерального проекта «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров град Свияжск».

Из казусов, произошедших во время визита в Казань, местные СМИ отметили то, как во время телемоста с учебными заведениями страны Владимир Путин «перепутал» название проекта «Алгарыш» с известным словом магарыч.

«На видеоконференции по магистральной теме «академическая мобильность» с участием президента РФ произошёл курьёз: татарстанцы презентовали небезызвестную программу грантов правительства РТ «Алгарыш», известную в республике за свою прозрачность и объективность, и которую злые языки называют «лазейкой для детей чиновников». Услышав название программы, Владимир Владимирович встрепенулся: «Как вы сказали? Ал-га-рыш? Похоже на магарыч!». Все посмеялись, конечно. Но у многих в душе остался тревожный вопрос: а действительно ли шутил Путин по поводу программы?» — написал крупный казанский телеграм-канал «Неудаща».

Zamunu45 Рустам Минниханов

В целом казанские СМИ, а также телеграм-каналы региона сошлись во мнении, что визит президента РФ положительно отразился на рейтинге Рустама Минниханова, который за 2017 год успел пошатнуться. В годовом рейтинге эффективности региональной власти Татария скатилась со второго на девятое место.

Проект «Биржа губернаторов» от канала «ПолитБрокер» сразу поднял акции Минниханова вверх. Канал «Замполит» приводит комментарий пресс-секретарь главы республики Эдуарда Хайруллина.

«Столь продолжительное пребывание в Татарстане и обширная программа визита говорит о важности и влиянии республики на федеральную повестку», — заявил Хайруллин.

А федеральный телеграм-канал «Bunin и Co» назвал визит не новостью, а «старой традицией», но заметил, что «делать выводы об отношении Путина к местным руководителям на основании этих визитов не следует».

"Сейчас и Татарстан, и Башкирия находятся не в лучшем положении: и в обществе, и в элитах обстановка неспокойная. Татарстан недавно был взбудоражен банковским кризисом, обострением языкового вопроса и прекращением договорных отношений с центром: это не лучшим образом сказалось на позициях Минниханова и привело к новому всплеску татарского национализма», — добавил «Bunin и Co».

Nknh.ru Руководство Татарии и Linde «Нижнекамскнефтехим»

Казанский телеграм-канал «Башня Сююмбике» замечает, что «если государственный рейтинг Рустама Нургалиевича на данный момент имеет динамику роста, то рейтинг доверия среди населения к нему стремительно падает», и «с этим нужно срочно что-то делать».

Вояж в Давос: с чем вернулся Минниханов

«Ложку мёда» в бочку критики казанские СМИ добавили главе региона, отметив, что он единственный из глав регионов попал в российскую делегацию, отправившуюся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Телеграм-канал «Аппаратная» процитировал часть публикации казанского СМИ о том, что глава региона Рустам Минниханов единственным из глав вошёл в состав делегации и добавил, что «новость будет интересна широкому кругу читателей и тем, кто до сих пор не может ответить на вопрос, какие «санкции» ждут Татарстан за смелые высказывание Р.Н. Минниханова на Гайдаровском форуме».

»Минниханов в составе делегации на Давосском форуме работал уже 11 раз», — отмечает «Аппаратная».

Kremlin.ru Глава Татарии Рустам Минниханов

Напомним, на сессии Гайдаровского форума-2018 Минниханов достаточно резко попросил федеральные власти пять лет ничего не трогать в отношениях центра и регионов. Эксперты сразу же начали строить предположения и оценивать это выступления с точки зрения его последствий. Звучали предположения, что «открытое провоцирование федеральных властей на конфликт может обойтись Минниханову слишком дорого во всех смыслах» и даже пророчили последнему «тихую отставку».

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О том, что же полезного для республики привёз Рустам Минниханов из Давоса, рассказала пресс-служба региона. Все деловые переговоры были, что называется, «пристрелочными».

На встрече с представителями компании Ericsson делегация региона обсудила возможность взаимовыгодного сотрудничества в сфере инфокоммуникационных технологий, например, открытие в Иннополисе научно-исследовательского центра. Делегацию компании, возглавляемую президентом Аруном Бансалом, пригласили посетить республику, чтобы на месте познакомиться с инновационным городом.

А с индонезийской компанией Indorama Corporation («Индорама») Рустам Минниханов обсуждал сотрудничество в сфере нефтехимии, реализацию взаимовыгодных инвестиционных проектов. Была ещё встреча с китайской национальной машиностроительной корпорацией SINOMACH, на которой поднималась возможность сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, в сфере экологии, в рамках нефтехимического кластера. Обсуждался также вопрос локализации производства тракторов на территории региона или их комплектующих. Для организации визита представителей компании в Татарию в правительстве РТ будет создана рабочая группа. Кроме непосредственно посещения региона, она должна будет проработать возможные варианты участия компании SINOMACH в проекте строительства нового этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима».

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение с немецкой компанией Linde «Нижнекамскнефтехим» подписал в июне 2017 года на полях Петербургского международного экономического форума.

«В марте же Sinomach планирует представить план по строительству индустриального парка на территории республики. Не исключено, что китайская машиностроительная корпорация также примет решение об участии в проекте «Алабуга-2. Нефтехимия» и решится наладить совместное производство с «Елабужским автомобильным заводом» в части комплектующих для тракторов или локализует своё производство тракторов на одной из особых экономических зон», — добавляет издание «Реальное время».

Отчётная неделя, или за что критиковали министерства

Сразу несколько ведомств на прошедшей недели отчитались об итогах своей работы.

Самой яркой темой коллегии миндортранса РТ, состоявшейся 27 января 2018 года, стало обсуждение предстоящего сокращения в рядах ГИБДД. В рамках указа президента РФ Владимира Путина, подписанного 31 декабря 2017 года, в регионах страны ожидается сокращение 10 тыс. сотрудников. Такое уменьшение личного состава в ГИБДД объясняют оптимизацией процесса контрольно-надзорной деятельности. Татарию сокращение также затронет — из 190 сокращаемых сотрудников почти половина уйдут на пенсию. Взамен уходящих работников системы МВД в республике планируют на 165 единиц увеличить количество муниципальных служащих.

George Hodan George Hodan Врач

На итоговой коллегии ведомства пару недель назад министр внутренних дел Татарии Артем Хохорин отметил, что 23 экипажа, что выбывают, рассчитывают «сохранить» за счёт муниципальных служащих.

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В это же время, на коллегии 27 января, глава региона Рустам Минниханов заявил, что обратился к правительству РФ «с просьбой обратить внимание на масштабные сокращения в ГИБДД».

«Так, в прошлом году были оптимизированы более 160 сотрудников. В прошлом году у нас произошло 4657 ДТП, погибло 425 человек. Максим Юрьевич, донесите нашу озабоченность. Мы также отправим письма. С одной стороны, правительство ставит задачу к 2030 году резко снизить происшествия, с другой стороны — мы подрезаем личный состав, который работает на дорогах. Наша просьба — обратить внимание на эту ситуацию», — обратился Минниханов к транспортному министру страны Максиму Соколову, присутствовавшему на коллегии.

В это же время казанские СМИ отмечают, что официальный портал администрации дал не полную цитату обращения Рустама Минниханова к министру. Издание Inkazan отмечает, что из уст главы региона прозвучало, что «такие решения, конечно, непродуманные» и «с одной стороны, за счет дорог мы должны убирать аварийные участки, и скоростной режим, и надзор — все эти современные формы дают позитивные результаты, но без людей этого не получится».

Иван Шилов ИА REGNUM Рустам Минниханов и Владимир Путин

После заявлений на Гайдаровском форуме-2018 подобные пассажи в адрес Кремля со стороны Минниханова вызывают недоумение у экспертов.

Телеграм-канал «Башня Сююмбике» отметил, что «запущенный механизм разрушения этнократии в республике быстро перехватили заинтересованные лица».

"Раскручивать ситуацию, как мы видим, они намерены до победного конца. Как говорится «либо хан, либо пропал». С другой стороны, Рустам Нургалиевич и сам неплохо под прямой прицельный подставляется», — добавил канал, уточнив, что назвать президентский указ «непродуманным» решением — дорогого стоит», как и просьба «обратить на всё это безобразие чьё-то внимание и донести до кого надо свою озабоченность».

Отметим, с 1997 года и до августа 2016 года возглавлял ГИБДД региона брат Рустама Минниханова.

Интересно прошла и итоговая коллегия минздрава РТ 26 января 2018 года. Глава ведомства Адель Вафин призвал главных врачей больниц через соцсети и мессенджеры собирать отзывы о учреждениях, отметив, что «жалобы есть, нарекания к работе есть, особенно в первичном звене», а глава Татарии заметил, что регион серьёзно упал по демографии.

«Мы держимся за счёт того, что снижается смертность. В целом медицинские показатели неплохие, но нам надо очень серьёзно проанализировать демографическую ситуацию», — заявил Рустам Минниханов и добавил в адрес министра — «ожидания людей значительно выше», в том числе и по культуре обслуживания, но ведомство «недорабатывает».

"Если так будет продолжаться, то ни к чему хорошему это не приведёт», — резюмировал глава региона.

Мвд.рф Полиция

Гранит науки

В образовательной сфере, которая стала для Татарии многомесячной частью информационной повестки в 2017 году, на прошлой неделе тоже были новости. Так, в начале прошлой недели кабинет министров Татарии обнародовал планы по реализации поручений Рустама Минниханова на 2018 год, выведенные из его выступления перед Госсоветом РТ в сентябре 2017 года. Кроме экономических задач, звучали и касающиеся сферы образования.

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В частности, в июле-сентябре 2018 года планируется проработать платформу по сохранению и развития языка и духовного наследия татарского народа, а во втором квартале минобрнауки РТ должно разработать концепцию по воссозданию Национального педагогического института и до конца декабря разработать учебники нового поколения по татарскому языку и литературе. Нынешние были раскритикованы не только родителями, но претензии к качеству преподавания высказал и глава региона в своём ежегодном послании 21 сентября 2017 года. Он отметил, что необходимо делать упор на развитие коммуникативных навыков.

Казанский телеграм-канал «Русский и татарский языки в Татарстане» сообщил также, что «26 января прошло закрытое совещание в Министерстве образования РФ», на котором «должны были быть утверждены около 2 тысяч учебников, которые уже прошли все необходимые виды экспертизы».

"Однако члены совещания нашли в них грубые ошибки. В итоге было принято решение изменить механизм проверки для учебников. Новый порядок должен быть представлен через 10 дней. Все пособия, которые должны были утвердить на данном заседании, отправлены на дополнительную экспертизу», — отмечает телеграм-канал, не уточняя, правда, были ли среди забракованных учебников пособия из республики.

Телеграмм канал «Bunin & Co»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после поручений президента РФ прокуратура республики провела массовую проверку школ на предмет соблюдения прав обучающихся при преподавании родных и государственного языков. Надзорное ведомство обнаружило массовые нарушения, были внесены предписания. В итоге учебные планы были приведены в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом. Привычный несколько десятилетий порядок, при котором обучение татарскому языку стало обязательным, был фактически отменён. Изучать язык, что в школе, что в детсадах Татарии теперь можно добровольно.

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Но добровольность далеко не всем нравится, часть представителей общественных организаций националистической направленности ратовала за принудительность и до сих пор не успокоилась, несмотря на то, что даже прокурор РТ Илдус Нафиков в январе 2018 года еще раз напомнил о праве самостоятельно выбирать для изучения родной язык.

По информации газеты «Коммерсантъ», Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) планирует провести в Казани митинг за обязательное преподавание татарского языка. Такая информация была озвучена председателем президиума организации Фаритом Закиевым на круглом столе 26 января. Мероприятия в поддержку языка планируется проводить весь февраль, а митинг намечен на 18 февраля и приурочен к международному дню родного языка, отмечаемому 21 февраля.

mricon Учебник русского языка

Закиев также озвучил основное требование предстоящего митинга — «вернуть государственный татарский язык» в школы. Стоит отметить, что татарский язык никто в школах не запрещал, желающие по-прежнему могут изучать его, но уже не в обязательном порядка, а по желанию.

Банковский кризис: Мусину камеру заменили на домашний арест

Неожиданным для общественности и для бывших вкладчиков «лопнувшего» в 2017 году «Татфондбанка» стало ходатайство следователя, в котором он просил перевести из СИЗО под домашний арест экс-председателя правления Роберта Мусина. Объяснили этот странный на фоне 24,5 млрд рублей ущерба шаг состоянием здоровья банкира и тем, что он дал признательные показания сразу по четырём эпизодам дела о превышении полномочий. Это то дело, что уже практически расследовано до конца, и, возможно, в 2018 году оно уже поступит в суд для вынесения вердикта. По остальным же следствие будет работать дальше, и срок может растянуться еще на пару лет. Слишком много участников замешано, и необходим существенный объем доказательной базы.

Итак, 26 января 2018 года Приволжский районный суд Казани изменил меру пресечения экс-банкиру, чьи действия только по четырём эпизодам потянули на 10% республиканского бюджета. А эпизодов в делах, возбуждённых в отношении Мусина, уже сейчас порядка 20.

Надпись на двух государственных языках в Казанском метрополитене

Вкладчики на этот шаг следственных органов отреагировали негативно, отметив, что «такое количество пострадавших и такая огромная сумма», которая «потерялась не в результате неудачного ведения бизнеса, во всяком случае, не вся, а ее просто-напросто украли».

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Прокуратура республики между тем уже заявила, что будет обжаловать смягчение меры пресечения.

А 2 февраля 2018 года Арбитражный суд РТ должен рассмотреть иск конкурсного управляющего ТФБ с требованием о банкротстве Роберта Мусина как физического лица. Если иск будет удовлетворён и решение вступит в законную силу, то распоряжаться личным имуществом без контроля финансового управляющего, назначенного судом, экс-банкир не сможет. Размер финансовых претензий по иску о банкротстве составляет 16,79 млн рублей.

Напомним, финансовые проблемы у ПАО «Татфондбанк», в чью неформальную финансовую группу входило несколько десятков компаний, в том числе «дочерних», начались в декабре 2016 года. На тот момент доля региона в банке была около 41%. Уже в начале марта 2017 года у банка отозвали лицензию, а в апреле он был признан банкротом. На начало декабря 2017 года в реестре кредиторов ТФБ находятся свыше 17,7 тыс. заявителей, общая сумма их претензий превышает 146,32 млрд рублей.

Chelny-biz.ru Банк закрыт

Скандалы с уголовным уклоном

Неделя в Татарии был богата на уголовные дела коррупционной направленности. Правоохранительные органы, проведя мониторинг СМИ, обнаружили сообщение о фактах перевода водного фонда в земли промышленности, что само по себе незаконно. Доследственная проверка подтвердила, что в период с 2008 по 2015 год неизвестные сотрудники исполкома Тукаевского района передали участок на 20 га в Малошильнинском сельском поселении фирме из Набережных Челнов. Мало того, что это было сделано с превышением полномочий, так земли относились к водному фонду и на них было три озера. После передачи наделов их разделили незаконно на два участка и поставили на кадастровый учёт единым массивом, «забыв» отразить водные объекты. Надел был переведён в земли промышленности. Следующим шагом участки разделили на три надела, после чего они получили новые кадастровые номера и были переданы в аренду. На проблему застройки озёр внимание правоохранительных органов обратили СМИ при поддержке местных жителей, возмущённых потерей привычных мест отдыха, где к тому же обитают лебеди.

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По данным событиям было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий»). В рамках расследования правоохранительные органы провели обыск у экс-главы исполкома Тукаевского района и ряда чиновников районного уровня.

Bankibankroty.ru Татфондбанк

Это не единственный скандал в регионе на прошлой неделе. В Набережных Челнах был задержан и помещён под домашний арест один из крупных региональных бизнесменов — руководитель ГК «Еврогрупп» Алексей Миронов. По сообщению пресс-службы СУ СК по РТ, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие считает, что пять лет назад 42-летний бизнесмен уклонился от налогов, которые должен был уплатить после продажи имущества принадлежащей ему ООО «ИК «ADG-Челны». Речь шла о двух земельных участках общей площадью свыше 45,6 тыс. кв. м. Правоохранительные органы предполагают, что это преступление было совершено «в сговоре с неустановленными сотрудниками ИФНС России по городу Набережные Челны». Ущерб от неуплаты налогов составил около 127 млн рублей. Набережночелнинский бизнесмен помещён под домашний арест, расследование уголовного дела продолжается. Из сообщений казанских СМИ известно, что у ряда сотрудников налоговой службы также прошли обыски, устанавливается их причастность к преступлению.

Казань также попала в хронику уголовных дел. Здесь главными «героями» криминальной хроники стали сотрудники Бюро №1 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан». Медицинского регистратора Елену Ф. задержали по подозрению в получении взятки в 80 тыс. рублей. Деньги были получены в январе 2018 года за незаконное оформление бессрочной инвалидности третьей группы для супруга жительницы Казани. Подозреваемым по этому же делу проходит руководитель Бюро Елена Р. Последняя является супругой ректора одного из казанских университетов.

«Причастность к совершению преступления женщины признали в полном объёме. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СУ СК по РТ.