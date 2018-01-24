Куда Минниханов «послал» Татарию: планы и задачи на 2018 год

Казань, , 09:07 — REGNUM Кабинет министров Татарии обнародовал планы реализации задач, поставленных в послании главы региона Рустама Минниханова на 2018 год. Задачи расписаны на 62 страницы и касаются в большей степени поддержки крупных инвестпроектов, развития общественных пространств, гражданского участия, создания обратной связи с жителями. Кроме того, отдельное внимание в плане уделено активизации практики самообложения граждан, сохранению и развитию языка и духовного наследия татарского народа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Рустам Минниханов выступил с посланием перед Госсоветом РТ 21 сентября 2017 года. В нём он отметил роль ушедшего в историю договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, попенял министерству образования и науки РТ на качество преподавания татарского языка, отметив необходимость «совершенствовать методику преподавания татарского языка как государственного языка Республики Татарстан, а также подготовку и переподготовку учителей», вспомнил о проблемах дольщиков. Кроме того, были затронуты и другие сферы жизни жителей республики.

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По следам данного послания были разработаны поручения, реализовать которые планируется в 2018 году. Из крупных проектов можно отметить строительство платной автомагистрали Шали (М-7) — Бавлы (М-5) как развитие автодороги Казань — Оренбург. На проект отведён весь год, ответственным назначено министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. В дорожной сфере также запланировано создание единого оператора грузовых перевозок. За 2018 год профильное министерство должно проработать соответствующие предложения.

В сфере сохранения культурного наследия планируется провести научно-исследовательские и археологические изыскания на территории древнего мусульманского кладбища в Адмиралтейской слободе на улице Брюсова в Казани. А для гостей ЧМ по футболу FIFA-2018 будут разработаны новые маршруты культурно-познавательного, промышленного и этнического туризма.

Каких-либо революционных инициатив в части решения проблем обманутых дольщиков, на появление которых Минниханов в своём послании попенял руководству Казани и Набережных Челнов, в плане нет. Исключительно мониторинг.

Между тем при проведении торгов на строительно-монтажные работы для государственных нужд планируется усовершенствовать систему так, чтобы привлечь больше участников. Как именно это будет сделано, не уточняется. Видимо, должно будет разработать профильное министерство.

А вот по проекту строительства мусоросжигательного завода, который вызвал негативную реакцию жителей Казани, планируется организовать работу. При этом в документе указано, что речь идёт об организации «работ по строительству завода по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов в г. Казани». Между тем место размещения спорного завода пока не определено, а жители выступают категорически против появления этого объекта в столице региона. В инвестиционном меморандуме региона на 2018 год местом реализации проекта указан вовсе Зеленодольский район.

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Самообложение: держите карман шире

Из весомых задач, поставленных планом, можно отметить активизацию практики введения и использования средств самообложения граждан и создание возможности внести платёж через портал республиканских госуслуг.

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Напомним, осенью 2017 года в 872 сельских поселениях региона прошли референдумы по самообложению. На них жители решали, принимать ли участие в софинансировании разных насущных нужд районов. Размер разового взноса колебался в зависимости от района — от 100 рублей до 1 тыс. рублей. После референдумов в регионе произошёл скандал — оказалось, что по ряду районов пенсионеров, включая ветеранов Великой Отечественной войны, и еще ряд малообеспеченных категорий жителей никто от сбора не освободил. Их фактически обязали оплатить водоснабжение, содержание кладбищ и парков. А спустя некоторое время исполкомы районов объявили серию новогодних тендеров, в рамках которых собирались потратить миллионы рублей на снежные городки, украшение площадей к праздникам.

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Повышенный интерес районных властей к самообложению объясним просто — к каждому рублю, собранному с жителей, бюджет региона добавляет четыре рубля.

Бизнес и власть

В сфере экономики запланировано не только запустить руку в карман жителей, но и уделить внимание реальному сектору экономики. К примеру, планируется в третьем квартале 2018 года разработать «дорожную карту» по развитию исламских финансовых механизмов на территории региона на 2018−2019 годы. Это поручено сделать Агентству инвестиционного развития РТ. А в конце года должен быть создан Российский центр исламской экономики.

Кроме этого, запланировано обеспечение планомерного роста добычи нефти в соответствии со Стратегией развития группы «Татнефть» до 2025 года за счёт внедрения новых технологий и автоматизации производственных процессов, контроль за реализацией ряда крупных инвестиционных проектов в нефтехимической отрасли, завершение строительства завода каркасов кабин ПАО «КамАз», вывод на рынок нового модельного ряда автомобилей завода поколения К5 магистрального семейства. А также продвижение продукции вертолётного и авиационного заводов, создание индустриального парка нефтехимической и нефтеперерабатывающей направленности «Алабуга-2. Нефтехимия».

Запланирована и разработка новых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, но никакой конкретики не упомянуто.

Языковой вопрос в новой обёртке

На третий квартал 2018 года силами минобрнауки РТ, национального совета Всемирного конгресса татар и Академии наук РТ планируется разработать платформу по сохранению и развития языка и духовного наследия татарского народа. Тогда же планируют открыть Дом дружбы народов в городе Кукморе, провести курсы повышения квалификации для заместителей глав районов и заместителей глав исполкомом по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, подготовить краткие справочники о национально-культурных центрах татар, важных исторических событиях, традициях, обычаях татарского народа. Во втором квартале профильное министерство должно также разработать концепцию по воссозданию Национального педагогического института. За год в регионе должны быть разработаны учебники нового поколения по татарскому языку и литературе.

Напомним, татарский язык в школах региона с осени 2017 года изучается на добровольной основе. После прокурорских проверок, организованных в рамках президентских поручений, учебные планы общеобразовательных учреждений привели в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом. Ранее действовавший порядок, при котором обучение татарскому языку было обязательным, был фактически отменён. Позднее обязательность была «убрана» и из детских садов.

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