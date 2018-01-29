В том, что российское правительство предложило упростить правила ввода лекарств в гражданский оборот в соответствие с правовыми нормами Евразийского экономического союза (об этом пишет «Парламентская газета»), алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков не видит ничего хорошего.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лекарственный натюрморт

«Очевидно, что отечественная фармпромышленность осваивает новые производственные циклы переработки китайского сырья в лекарства. А упрощенное регулирование качества, которое и так было невысоким, поспособствует этому процессу. Вывод один: по возможности лучше лечиться импортными препаратами от известных производителей! Только не российскими и не индийскими!» — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В настоящее время, согласно действующему российскому законодательству, любой поставщик лекарств «обязан подтверждать соответствие качества препаратов в форме декларирования или обязательной сертификации, которые проводятся с участием аккредитованных испытательных лабораторий».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лекарственный натюрморт

В пояснительной записке к правительственному законопроекту, уже поступившему в Госдуму на рассмотрение, подчеркивается, что при вводе лекарственных препаратов в оборот в рамках норм ЕЭС не предусматривается проведения процедур сертификации или декларирования соответствия (кроме иммунобиологических препаратов). Для этого будет достаточно представить документ производителя о надлежащем качестве лекарственного средства и подтверждение уполномоченного лица производителя о том, что данный препарат соответствует требованиям.

Узнав о готовящихся нововведениях, многочисленные больные гипотиреозом понадеялись было на то, что данный законопроект поможет появлению в российских аптеках лиотиронина, содержащего гормон Т3 — жизненно важный препарат для многих больных с тяжёлым поражением щитовидной железы. Но Игорь Червяков отметил, что особых оснований для оптимизма нет.

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«По идее наладить производство Т3 можно за месяц. Технологии имеются. Это решается одним росчерком пера ответственного руководителя. До той поры ничего не мешает закупить препарат за рубежом и ввести его во временное обращение до производства собственного. Ранее ведь так и было, закупали, и врачи назначали, пока не столкнулись чьи-то интересы, а в результате пострадал пациент», — считает Игорь Червяков.

По его мнению, очевидно, чьи интересы победили в столкновении больного и производителя:

«Несмотря на превеликую потребность, оборот дешевого Т3 никак не сравнится с оборотом дорогого арбидола. Спрос рождает предложение. Вот и полны прилавки аптек дорогущими пустышками вместо недорогих лекарств».

В подтверждение слов доктора можно напомнить, например, что один их алтайских производителей БАДов, компания «Эвалар», около года назад извещала, что только своих аптек в среднем открывает от шести до десяти в месяц. И это несмотря на то, что надзорные органы не раз уличали её в том, что она вводит потребителей в заблуждение и нарушает закона «О рекламе».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание компании «Эвалар» в Бийске

Это, к примеру, «Глицин Форте Эвалар» (в 2011 году штраф 100 тыс. рублей был выписан за то, что в рекламе этой биодобавки создавалось впечатление, что она является лекарственным средством, также она содержала не соответствующие действительности сведения о преимуществах БАДа «Глицин Форте Эвалар» перед лекарственным средством «Глицин»); «Инсулин форте Эвалар» и «АД минус» (поводом для рассмотрения дела стало обращение в ФАС межрегиональной общественной организации «Российская диабетическая ассоциация» с претензией к рекламе данных БAДов) и другие «лекарства». В конце декабря 2016 года Федеральная антимонопольная служба известила, что ЗАО «Эвалар» придется заплатить в бюджет РФ 200 тыс. рублей штрафа за нарушение части 6 статьи 24 Закона в рекламе лекарственного препарата «ЦИ-КЛИМ».

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«В рекламе лекарства сообщается, что он замедляет процессы старения. Однако в инструкции по его применению отсутствует такое свойство или характеристика препарата, как замедление процессов старения», — говорилось в официальном сообщении ФАС. Позднее информация почему-то была удалена, но её следы всё равно можно найти в интернете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2011 году родители больных детей из Санкт-Петербурга через суд были вынуждены добиваться денег, чтобы купить заветное средство от «Эвалар» (поводом для обсуждения этой проблемы стал иск мамы одного из больных детей, 13-летнего Юры Веселова, предъявленный городскому комитету по здравоохранению в связи с отказом в обеспечении ребенка лекарством «Эвалар»).

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Напомним, вот уже несколько лет российским эндокринологам не оставили выбора: всех пациентов с гипотиреозом (стойким недостатком гормонов щитовидной железы) они лечат теперь одной и той же «волшебной таблеткой» — L-тироксин. И она, как выяснилось, помогает не всем. ИА REGNUM неоднократно рассказывало о том, в каких страшных муках живут и медленно угасают те, кто лишён адекватного лечения.

Похоже, что «Эвалар» и здесь не остался в стороне. К примеру, в рекламе препарата Левокарнил на сайте компании указана «нормализация основного обмена при гипертиреозе без угнетения функций щитовидной железы» и что этот лекарственный препарат L-карнитина «произведен по стандарту GMP», а проверен … временем. Вот так — вместо клинических испытаний самого препарата указана клинически доказанная эффективность L-карнитина. Ну не лукавство ли?

Цитата с сайта компании «Эвалар» В рекламе препарата Левокарнил на сайте компании указана «нормализация основного обмена при гипертиреозе без угнетения функций щитовидной железы»

«Со времен царя Гороха эта пищевая добавка под именем «Элькар» назначалась направо и налево без всякой пользы, пока не выяснилось, что в избыточных дозах она увеличивает риск развития атеросклероза, да еще подозревается в онкогенности. Мировое медицинское сообщество давно пересмотрело свое отношение к «лекарствам» такого рода, однако Россия, очевидно, идет своим путем. Остается уповать, что доктора в курсе современных терапевтических методик и не будут использовать это средство в своей практике», — заключил Игорь Червяков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, у действительно жизненно важных и недорогих лекарственных препаратов, имеющих в своем составе компонент под международным непатентованным названием Лиотиронин — (торговые наименования Тиреотом, Трийодтиронин, Тиреокомб), закончилась регистрация. Более того, в 2013 году Минздрав со ссылкой на московское представительство компании «БерлинХеми/Менаринни Групп» ответил, что данные лекарственные препараты сняты с производства в Германии и в Россию поставляться не будут. Ситуация усугубилась в 2015 году, когда в Российскую Федерацию запретили ввоз незарегистрированных в Российской Федерации лекарств.