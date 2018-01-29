Бесплатный дальневосточный гектар и широко обсуждаемый «один миллион рублей» для переезжающих на Дальний Восток, возможности карьерного роста, интересная работа, высокие заработки — чиновники Минвостокразвития наперебой заманивают жителей России на Дальний Восток. Только у коренных жителей региона — дальневосточников — все эти попытки наводнить регион приезжими вызывают недоумение. Потому, что десятки тысяч рабочих мест, которые обещает московское ведомство, ещё только должны появиться, дальневосточные гектары — пустующие земли — исчисляются десятками миллионов, а желающие их получить — просто десятками. Дальний Восток — это, конечно, красивая природа. Но это ещё и очень суровый климат, очень дорогая «коммуналка», очень дорогие продукты питания, дорогие перелёты в центр России и, во всяком случае, пока — небольшие зарплаты. Всё это приводит к тому, что жители Дальнего Востока всё чаще бегут на юг и запад РФ. Вместо них чиновники Минвостокразвития мечтают заселить ДФО приезжими с запада. А захотят ли они сюда переезжать? «Вы поедете на Дальний Восток?» — ИА REGNUM предлагает своим читателям ответить на этот вопрос.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Река Коппи, Хабаровский край, Дальний Восток

Читайте также: Московские чиновники не в силах понять — почему люди уезжают из ДФО

Почему дальневосточники всё чаще покидают родные края? В поисках лучшей доли, конечно. Во многих регионах ДФО — сокращения. В Хабаровском крае под сокращение идут 2000 сотрудников бывшего «Дальспецстроя». Ещё один крупный банкрот — «Дальмостострой». Там тоже около 1,5 тыс. оставшихся без работы людей. В Верхнебуреинском районе края 3 тыс. местных без работы, а золото на крупнейшем в регионе горнорудном предприятии добывают китайские рабочие.

Во всех разговорах чиновников о переселении на Дальний Восток нет главного — логики.

На днях Комитет по труду Хабаровского края сообщил СМИ:

«Хабаровским заводам нужны специалисты с запада. В первую очередь места на предприятиях предлагают дальневосточникам, но желающих не хватает».

Но, позвольте, а как же тысячи людей, дальневосточников, которые потеряли работу? Попали под сокращение? Это не те специалисты, которые нужны? Но ведь в Хабаровском крае работают университеты, академии, колледжи, техникумы и училища! Они исправно получают бюджетные деньги, туда ежегодно приходят выпускники. Все эти учебные заведения готовят не тех специалистов, которые нужны краю? Так скорректируйте программы! Ведь странная получается ситуация: при наличии безработных либо не имеющих работы с достойной зарплатой людей, при наличии огромного количества учебных заведений — завозить специалистов с запада.

Читайте также: Уехать из Магадана собираются 20 тысяч человек

Хабаровск

На Колыме 20 тысяч человек буквально сидят на чемоданах — люди годами ждут очереди в программе на переселение из районов Крайнего Севера. По данным на 1 января 2018 года, в очереди на жилищный сертификат числилось 9 637 семей. Да, да, в России действует специальная программа по переселению из районов Крайнего Севера. Правом переезда за государственный счет могут воспользоваться те, кто прибыл в районы Крайнего Севера не позднее 1 января 1992 года. В первую очередь идут инвалиды 1-й и 2-й групп, пенсионеры, безработные и работающие граждане. А желание переехать в западные или южные регионы России изъявили 20 тыс. человек. Это седьмая часть всего населения Колымы. Но очередь идёт медленно: в 2017 году смогли переехать только 74 человека.

Как видим, приехать в ДФО намного проще, чем уехать из него.

На Дальний Восток едут, конечно. Едут, например, врачи и медсестры на Сахалин и Курилы. Едут за высокими зарплатами и служебным жильем. Ещё до конца 2017 года действовало правило: можно было отработать семь лет на Сахалине и три года на Курилах, получив подъемные, получая высокую зарплату, приватизировать жильё, продать его за солидную сумму, поскольку жильё на Сахалине входит в тройку самых дорогих в РФ, и уехать в родные, западные края. Но с 1 января 2018 года региональные власти программу приватизации приезжими служебного жилья скорректировали. Теперь приватизировать служебные квартиры на Сахалине, в зависимости от района, можно будет через 15—20 лет, на Курилах — через 10 лет.

Читайте также: Якутии не нужны переселенцы за миллион рублей: Свободных рук достаточно

Далеко не всё так радужно, как расписывает Министерство по развитию Дальнего Востока, идёт и с выделением дальневосточного гектара. Наличие проблем уже заметили и в правительстве РФ. Дело в том, что дальше выделения участков дело зачастую не идёт. Проблемы у дальневосточных земель общие: бездорожье, по которому не пройдёт и самый крутой внедорожник, отсутствие инфраструктуры, электросетей и прочего. А ещё — дикие звери, медведи и тигры, которые в ДФО часто выходят даже на улицы городов.

Надальнийвосток.рф Дальний Восток

К слову, у дальневосточного гектара появился весьма серьёзный конкурент: гектар в Ленинградской области.

Буквально 25 января 2018 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил программу «Ленинградский гектар». Фермеры на очень льготных условиях смогут получить земли в отдаленных районах региона. В области сейчас простаивает 260 тыс. гектаров земли. Однако даже в Ленинградской области аграрии воспользоваться предложением не спешат.

Власти Калужской области в марте 2017 года представили программу переселения дальневосточников в регион. Они собираются строить жильё, ставку делают на молодых пенсионеров — военных и силовиков — с Сахалина, Камчатки, Чукотки и Колымы. У Калужской области та же беда, что и у ДФО, пусть и не в таких масштабах — резкий спад рождаемости в 90-е годы прошлого века привел к резкому сокращению молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Падает рождаемость.

Как видим, демографические проблемы испытывают и центральные регионы России, там тоже нужны люди. Но Калуга не Магадан.

Читайте также: У дальневосточного гектара появился опасный конкурент

В СССР единственным поводом уехать на Дальний Восток были высокие заработки, прекрасное снабжение, льготы. Сегодня даже те пенсионеры, которые, отработав на Крайнем Севере по 30−40 лет, решают уехать в тёплые края, лишаются северных надбавок. Но все равно — уезжают. Потому, что на пенсию, даже с надбавками, в ДФО не прожить.

На совещании правительства РФ полпред в ДФО Юрий Трутнев назвал одной из первоочередных задач создание тренда «Жить на Дальнем Востоке».

В ответ дальневосточники задали вполне естественный вопрос полпреду:

«Когда вы намерены последовать этому примеру и переехать жить на Дальний Восток? Переедет ли сюда ваша семья, дети, будут ли они тут жить, учиться? Или тренд «Жить на Дальнем Востоке» — это для кого-то другого?» — написал телеграм-канал «Недебри».

Дальневосточники, в общей массе, негативно оценивают деятельность московских структур, отвечающих за развитие ДФО.

«Президент дал дальневосточникам надежду на то, что регион действительно будет развиваться. Но то, как чиновники исполняют решения о развитии ДФО, вызывает недоумение. В этой ситуации чиновникам Минвостокразвития хочется сказать только одно: вы уж либо делайте свою работу на совесть, либо вообще не делайте её. Люди, живущие далеко от Дальнего Востока, читая многочисленные публикации о вашей деятельности, уверены, что регион развивается семимильными шагами. А на самом деле кроме непродуманных решений, кроме немыслимо и бессмысленно разросшегося чиновничьего аппарата, который в год тратить десятки миллионов бюджетных рублей на своё содержание, ничего не происходит. Люди обозлены на государство, когда оно ничего не делает. Но когда у людей появляется эфемерная надежда, а её отнимают… Это чревато не просто массовым переездом жителей в другие регионы страны. Это чревато совершенным разочарованием в собственном государстве, в компетентности его руководства», — написал житель Дальнего Востока в социальной сети.

Читайте также: Развитие Дальнего Востока привело к демографическому взрыву на Кубани

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2017 году из ДФО навсегда уехало более 12 тыс. человек. Это данные Росстата, которые учитывают лишь тех людей, которые официально «выписались» с прежнего места жительства. Статистика оттока населения не учитывает тех, кто уже переехал в другие регионы, но, не имея там пока собственной жилплощади, остаётся прописанным на Дальнем Востоке. Таких очень много.

По данным Росстата, на 1 января 2015 года в ДФО проживали 6 211 021 человек. На 1 января 2016 года — уже 6 194 969. За год — минус 16 052 дальневосточника. 1 января 2017 года, по данным все того же Росстата, в регионе проживали 6 182 689 человек — минус еще 12 290 человек.

2018 год Дальний Восток встретил с повышением акцизов на топливо, подорожанием бензина и солярки, дорогими авиабилетами, несмотря на многословные обещания об их удешевлении.

Эксперты ОНФ, проведя мониторинг портала государственных программ РФ, назвали Министерство по развитию Дальнего Востока «самым безответственным министерством России» — ведомство не смогло отчитаться о 88% своей работы с 2015 года.

Читайте также: Министерство по развитию Дальнего Востока — «самое слабое звено»?