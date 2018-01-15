Развитие Дальнего Востока привело к демографическому взрыву на Кубани

Хабаровск, , 12:22 — REGNUM Титанические усилия Министерства по развитию Дальнего Востока по улучшению демографии в ДФО наконец дали парадоксальный результат: Кубань не справляется с нашествием бегущих от «счастливой» жизни дальневосточников и сибиряков. 200 тыс. в год человек прибывают из усиленно развиваемых регионов в Краснодарский край, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Понаехали…»

"Краснодар переполнен. Власти не справились с ростом города. За последние 10 лет население Краснодара с 800 тыс. увеличилось до 1,3 млн. Детские сады, школы переполнены. И это подсчитали только официально зарегистрированных жителей Краснодара. А сколько их еще — с прописками Омска, Новосибирска, и т.д. Власти Краснодара в последние годы были озабочены рекламой региона. Реклама сработала. Сотни тысяч переселенцев потекли в наш город. Именно они скупают квартиры, именно на них рассчитывают застройщики, строя новые жилые комплексы. Коллапс, накрывший Краснодар можно было предвидеть, существуют математические модели прогнозирования, позволяющие оценить пропускную способность городских улиц, вместимость школ, детсадов и больниц, количество рабочих мест и прочее, чтобы понять: наш город не в состоянии принять такое количество россиян, решивших переехать на ПМЖ в этот замечательный город! Краснодар уже не может! Но люди, из Сибири и Дальнего Востока продолжают ехать, потому, что Краснодар, даже с его сегодняшними проблемами, лучшее место для жизни по сравнению с Омском или Кемерово. А ведь проблемы только начинаются! Впереди еще схватка двух культур: настырных сибиряков и надменных дальневосточников с наивными добрыми кубанцами. И вряд ли победа останется за последними», — с таким материалом вышел очередной номер кубанскогоИА KUBIZ.ru.

Когда северяне, сибиряки, дальневосточники слышат где-нибудь в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре пренебрежительное «понаехали», то, по давно сложившейся привычке, не обращают на это внимания. Но когда нечто подобное появляется в СМИ — это заставляет задуматься о многом.

Кубанские СМИ, жители Кубани сами того не ведая, поставили жирную «двойку» Министерству по развитию Дальнего Востока, еще раз приведя бесспорные доказательства того, что чем больше московское министерство прилагает никому не нужные усилия для развития ДФО издалека, тем больше народа убегает из этого самого ДФО.

«Такие публикации шокируют, конечно. Вообще-то в войну Дальний Восток всех принимал, и из Краснодара, и из других союзных республик. Но дело даже не в этом. Дальневосточники, в отличие от жителей остальной России, живут хуже, беднее, вообще — плохо живут. Такая жизнь учит многому — настырности, напористости. И когда они приезжают в другие, благополучные регионы, они продолжают жить также — не размеренной жизнью южанина, а по-дальневосточному, ежедневно, по привычке, борясь за выживание. Настырные? Да, мы, дальневосточники, сибиряки настырные. Иначе здесь не выжить. А уезжают люди потому, что жизнь в ДФО становится невыносимой», — считает директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарев.

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Чем больше «развивают» — тем чаще уезжают?

Титанические усилия чиновников Минвостокразвития, направленные на развитие ДФО дают, как видим, обратный эффект: дальневосточники уезжают. Уезжают в Краснодар, где, в некоторых станицах, по свидетельствам уехавших, есть целые дальневосточные улицы — «Магаданская», «Хабаровская». Уезжают в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Москву. Между тем, на содержание ведомства, созданного специального для того, чтобы Дальний Восток вконец не обезлюдел, тратятся огромные бюджетные деньги. На аренду одних только престижных иномарок на 2018 год Минвостокразвития тратит 65 млн рублей, еще 90 млн — на поддержку автоматизированных рабочих мест, еще 56 млн на обеспечение бесперебойной работы информационных систем. И это не считая высоких зарплат сотрудников министерства, командировочных расходов. И это — не считая огромного количества квартирующих в Москве структур, связанных с Минвостокразвития — Корпорации по развитию Дальнего Востока, которая даже куртки себе покупает за бюджетный счет, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое тоже находится в Москве.

А результат непомерных затрат — демографический взрыв на Кубани. Туда ежегодно переезжают до 200 тыс. жителей ДФО и Сибири. Сибирь ведь тоже — развивают из Москвы?

«Если сложить вместе все протоколы о намерениях по строительству и созданию на Дальнем Востоке всего, чего угодно — получится гора, размером с Эверест. Но сколько из этих проектов было реализовано? Крайне мало. Люди не видят никаких улучшений. А ухудшения видят. Звучат предложения, ничего, кроме обиды и возмущения у дальневосточников не вызывающие: платить приезжим миллион, строить для приезжих жильё, обеспечивать приезжих работой. Много приехало людей из других регионов? Нет. Потому, что в тех самых, других, регионах местные жители, те же кубанцы, калининградцы, сочинцы, петербуржцы и москвичи видят же все эти толпы дальневосточников, которые бегут с Дальнего Востока в поисках лучшей доли. Так кого и в чем пытаются убедить чиновники Минвостокразвития?», — сказал Сергей Пушкарев.

Между тем, Краснодарские СМИ, судя по всему, решили всерьез остановить поток мигрирующих в регион дальневосточников и сибиряков. Вот еще одна статья, в которой открытым текстом говорится:

«Не надо сюда ехать!»:

«Городу нужна антиреклама! Нужно много и часто, очень подробно рассказывать о том, что в Краснодаре очень плохо, некомфортно, неудобно и что здесь вообще плохо жить. Давайте хвалить Воронеж, Тулу, Липецк, все, что угодно — только не Краснодар!», — пишет кубанское издание KUBIZ.ru.

Что поделать, если на пенсию дальневосточника в ДФО не выжить? А на Кубани — вполне. И пенсионеры уезжают, бросая даже северные надбавки, которых заботливое наше государство лишает людей, отпахавших на северах по 30 и 40 лет, в случае отъезда. А на Кубани все растет, тепло, на пенсию в 12−15 тыс. вполне прожить можно. Едут не только пенсионеры — едет молодежь, семьи с детьми. И ещё приедут.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год население Дальнего Востока сократилось более, чем на 12 тысяч человек. Данные пока неуточненные. Речь, подчеркнем, только о тех, кто уехал в другие регионы РФ, выписавшись с прежнего места жительства. Если же подсчитать всех, кто уже живет и работает в других регионах, не имеет пока там жилья и прописан в ДФО, цифру можно смело умножать на 5.

Пенсионеры — дальневосточники не поняли слов премьера Дмитрия Медведева о том, что «деньги на пенсии в ПФР есть» — копеечных пенсий на Дальнем Востоке не хватает даже на нормальную еду. На том же Сахалине, в островном регионе, где все дороже, чем на материке, средняя пенсия составляет всего 17 391 рубль. Кило свинины при этом стоит 550 рублей, буханка хлеба — от 66 рублей.

По последним данным Росстата, ЕАО вошла в число беднейших регионов России — за чертой бедности там живут 25% населения. При этом губернатор ЕАО Александр Левинталь не устает твердить об «экономическом буме». Статистика, между тем, говорит о всё увеличивающейся демографической яме — область в 2017 году потеряла 1449 человек. Такое явное несоответствие остряки в региональных социальных сетях назвали «левинтализацией экономики».

Министр по развитию ДФО Александр Галушка в интервью СМИ, заявил, что, по сравнению с 2013 годом, его ведомству удалось снизить отток населения в два раза.

Однако слова министра опровергает статистика: 1 января 2015 года в ДФО проживало 6 211 021 человек. 1 января 2016 года — уже 6 194 969. За год — в минусе 16 052 дальневосточника. На 1 января 2017 года в ДФО проживало 6 182 689 человек. Что имеем? По сравнению с данными на 1 января 2016 года — минус 12 290. Увидим данные на 1 января 2018 года — ужаснемся еще раз.

Кубанцам грех жаловаться — жаловаться надо дальневосточникам. Потому, что уезжают из ДФО, помимо пенсионеров, хорошие кадры. Вместо них регион получает мигрантов из Центральной Азии — с плохим образованием и начальными трудовыми навыками.

2018 год Дальний Восток встретил в повышением цен на топливо, повышением акцизов, подорожанием цен на авиабилеты, несмотря на многословные заявления о необходимости их удешевления.

Эксперты ОНФ назвали Минвостокразвития «самым безответственным министерством РФ» — на портале государственных программ ведомство не смогло отчитаться о 88% своей работы с 2015 года.