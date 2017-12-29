Министерство по развитию Дальнего Востока — «самое слабое звено»?

Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока не способно отчитаться о 88% проделанной работы. К такому выводу пришли эксперты ОНФ, проведя мониторинг портала государственных программ. Портал создан правительством РФ в 2015 году для обеспечения прозрачности своей работы и контроля исполнения 32 госпрограмм. Финансируется из федерального бюджета. В аутсайдеры попали также ключевые для ДФО министерства — Минфин и Минэнерго, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперты ОНФ обнаружили, что затрат на свое содержание портал не отрабатывает: только в III квартале 2017 года федеральные министерства не отчитались по исполнению госпрограмм на невообразимую сумму — в 3,46 трлн рублей!

Это почти половина всех бюджетных средств, которые государство тратит на реализацию государственных программ. Главная страница портала сообщает, что на госпрограммы тратится 70% бюджета Российской Федерации.

Эксперты ОНФ пришли к выводу, что портал не обеспечивает прозрачности исполнения госпрограмм, не дает возможности гражданам России следить за процессом исполнения и оценивать результаты.

Минэкономики РФ в отчете от 1 ноября 2017 года указало, что все данные по всем программам получены. Однако раздел портала «Сводная аналитика» показывает, что за I квартал 2017 года федеральные министерства не предоставили отчетность по 30 госпрограммам из 32, за II квартал нет отчета по 15 программам, за III — по 14.

Самым безответственным оказалось Министерство по развитию Дальнего Востока. Ведомство не отчиталось за 88% проделанной работы, причем с 2015 по 2017 годы! Министерство почти 3 года ничего не делало, но зарплату получало исправно? Например, глава Минвостокразвития Александр Галушка в 2016 году заработал от щедрот налогоплательщиков 7 млн 123 тыс.рублей. А отработал, получается, только 12% от этой суммы?

Минфин не разместил 67% отчетов, Минэнерго — 63%. У Минпромторга России нет 55% отчетов. Да что там говорить — у самого заказчика и оператора портала государственных программ — Минэкономразвития России — нет 35% отчетности.

Все федеральные ведомства ничего не делают?

«Отличников» в мониторинге ОНФ нет. Лучшим «хорошистом» оказалось Минприроды — у него не хватает лишь 9% отчетности. Примерно по 13% — «недостача» у Минкультуры, Минюста, МЧС, МВД, Минсельхоза, Минтранса и Минспорта России.

Но и на этом открытия «фронтовиков» не закончились.

На портале, финансируемом из федерального бюджета, обнаружилась недостоверная информация. Например, в соответствующем разделе значится, что госпрограмма «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013—2025 годы» находится в стадии разработки. Между тем программа работает с 2013 года, в 2017 году на нее выделялись средства из федерального бюджета. Как они потрачены? Куда их расходовали? Гражданам России этого не узнать.

Еще один вопиющий факт: данные на портале о том, какие суммы выделены на ту или иную программу, не соответствуют суммам, заложенным в бюджете РФ. Например, на портале сказано, что на госпрограмму «Развитие авиационной промышленности на 2013—2025 годы» выделено 49,5 млрд рублей, а в бюджете РФ указана большая сумма — 58,9 млрд.

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«На все госпрограммы, не считая «Обеспечение национальной безопасности», государство в 2017 году выделило 7,37 трлн рублей. Но ведомства не отчитались и за половину этих средств. Например, в III квартале министерства не отчитались по исполнению 14 госпрограмм на сумму 3,46 трлн рублей. О какой прозрачности работы органов власти, о каком контроле за расходованием средств бюджета можно говорить?» — обратила внимание член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Наталья Костенко.

Что касается деятельности Министерства по развитию Дальнего Востока, то тот факт, что данное ведомство, согласно мониторингу ОНФ, стало худшим в стране, дальневосточников вряд ли удивило. По итогам 2015 года Федеральная программа по развитию Дальнего Востока и Забайкалья была признана самой провальной из всех госпрограмм России. Ее эффективность составила всего 45,5%, между тем средства, отпущенные на ее реализацию в 2015 году, были освоены на 97%.

Дни Дальнего Востока, с помпой и шиком прошедшие в Москве, лишь добавили недоумения жителям ДФО по поводу деятельности московских «развивателей» Дальнего Востока, которые крабы, икру и прочие морские и таежные деликатесы называли «повседневной едой дальневосточников», между тем как сами дальневосточники кричали в социальных сетях, что их повседневная еда вовсе не крабы и трепанги, а пельмени из магазина.

Минвостокразвития сообщает в своих релизах о создании тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест уже сегодня, сейчас. Но уровень нетрудоустроенных граждан в ДФО доходит до 8,1%. Это намного больше, чем в среднем по стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на базе ТОГУ прошла экспертная сессия на тему «Зелёная папка для губернатора: мифы и реальность». Ее участники — ученые, политологи, социологи, экономисты и общественные деятели — пришли к единому мнению по поводу «московской прописки» Министерства по развитию Дальнего Востока:

«Способы решения проблем Дальнего Востока готовятся не на Дальнем Востоке. И это очень плохо», — выразил общее мнение главный научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН Александр Демьяненко.