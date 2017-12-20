Одна из проблем, связанных с существованием и эксплуатацией в некоторых городах России устройств для анонимного оставления детей («беби-боксов»), это отсутствие какого-либо централизованного учёта попавших туда детей. Дело в том, что «беби-боксы» находятся вне закона, и в лучшем случае хоть какие-то данные может представить учреждение, при котором они установлены. Поэтому понять, сколько детей было оставлено в «беби-боксах» с момента их появления в России можно только через запросы к тем, кто их обслуживает (а это не всегда государственные учреждения), а они вовсе не обязаны вести учёт, либо через публикации в СМИ, которые, как правило, появляются после каждого нового случая подкидывания.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Это большая проблема, потому что касается наших детей. Но, к сожалению, те, кому положено осуществлять контроль в сфере защиты и охраны детства, стараются её не замечать. «Беби-боксы» устанавливают в России с 2011 года. Они работают при больницах, родильных отделениях и даже при храмах, но не существует никакой структуры, которая хотя бы на элементарном уровне вела учёт их деятельности. А ведь речь идёт не о пунктах приёма цветного металла, а об устройствах для анонимного оставления детей. И потому на данный момент функцию «аудиторов» вынуждены выполнять представители общественности.

Так, активисты Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» ранее собрали подобную статистику. На начало 2016 года в России существовало более 20 «беби-боксов» в 12 регионах страны. За это время в них было оставлено 45 детей, причём 19 из них (это практически половина) — в единственном подобном ящике в Подмосковье (Люберцы). При этом во всех остальных устройствах по всей России в среднем оставляли по шесть детей в год. А вот, например, в единственный «беби-бокс» (открыт с весны 2014 года) в Екатеринбурге, который, кстати, работает при храме, за последние три года вообще не подкидывали детей.

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И вот на днях главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяна Мельник отчиталась о работе «беби-бокса», установленного при больнице в конце 2013 года. Она сообщила, что за четыре года в нем оставили порядка 40 малышей. И это практически единственный в России «беби-бокс», в который стабильно попадает по 10 новорождённых в год. В остальных регионах подобные устройства, судя по статистике, практически «простаивают», а вот в Люберцах нет, что уже вызывает вопросы.

Пытаясь разобраться в проблеме, я наткнулся на несколько интересных публикаций. В одной из них сообщалось, что осенью 2016 года в Березниках (Пермский край) с промежутком в один день в медицинские учреждения были подброшены два младенца, но ни одна из женщин не сумела воспользоваться «беби-боксом», установленным в здании детской больницы в этом городе. Можно ещё раз зафиксировать, что поведение женщин, которые пусть и безрезультатно, но всё-таки искали этот ящик для детей, — явно не поведение матери-убийцы. И даже не найдя устройство, они всё равно нашли возможность подкинуть ребёнка медикам без ущерба для здоровья малыша (при этом одна из них вернулась за новорождённым спустя три дня).

Chmee2 Беби-бокс

Не менее интересной оказалась публикация в «Московском комсомольце» также от 2016 года. Журналист издания отправилась с большой спортивной сумкой на поиски «беби-бокса» в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах, и это оказалось не так просто.

«Сложности начинаются уже на самой территории больничного комплекса. Скажем сразу: на то, чтобы отыскать «окно жизни», у корреспондента «МК» ушло около сорока минут. О нем не упоминается ни на одном информационном стенде, на территории нет ни одного указателя», — сообщает издание.

Далее журналист описывает, как безуспешно пытается выяснить местоположение ящика для детей у охранников, которые отправляли её то в «бокс для инфекционных больных», то в детское отделение.

«Но еще минут двадцать я плутала вокруг корпуса, пока женщины-санитарки не подсказали: искать нужно на заднем дворе. «Там такое небольшое окошечко будет, на котором написано: «Социальное окно». Это и есть беби-бокс». Они даже проводили меня», — сообщила журналист.

В принципе, ситуация знакомая для тех, кто приезжает в незнакомый крупный больничный комплекс. Порой не так просто отыскать нужное здание, а тут речь идёт об одном маленьком «окне». И потому возникает второй вопрос, каким образом выходит, что в подмосковных Люберцах те, кто подкидывает детей (причём напомню, что происходит это стабильно), находят окно «беби-бокса», а в Березниках далеко не всегда?

На мой взгляд, ситуация вопиющая: в ящик для детей в люберецкой больнице, который так просто не найти, ежегодно подкидывают детей больше, чем по всей стране в аналогичные устройства. При этом контролировать на государственном уровне работу устройства некому, так как все «беби-боксы» в России вне закона.

И эту проблему неоднократно поднимала заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

«Невозможно точно установить число детей, оставленных в «беби-боксах», и понять, какова их дальнейшая судьба», — заявляла сенатор.

Об этом же упоминалось в разработанных бывшим уполномоченным по правам ребёнка в России Павлом Астаховым положениях от 2015 года, в одном из пунктов которых указывалось, что «заинтересованность отдельных учреждений в беби-боксах может быть вызвана спросом на новорожденных детей со стороны потенциальных усыновителей».

В условиях существующего уровня коррупции в России и бесконтрольности данных устройств велика вероятность того, что так называемые лоббистами ящиков для детей «окна жизни» могут стать окнами возможностей для криминала. А статистика, представленная Татьяной Мельник по работе устройства, в сравнении с другими регионами, где установлены «беби-боксы», наводит на тяжёлые размышления.

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Более того, как-то по умолчанию считается, что в данные устройства ребёнка приносит мать. Но откуда мы можем это знать? Только в тех случаях, когда матери возвращаются. В остальных — нет никакой гарантии, что ребёнка принёс не отец или иной родственник, а может, и вовсе посторонний человек. Прецеденты, когда в «беби-боксы» подбрасывали детей мужчина и бабушка, уже были в России.

Chmee2 Беби-бокс

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И это — не единственный аргумент против. Наличие ящиков для детей провоцирует домашние роды, которые по определению небезопасны для здоровья матери и ребёнка. Сам «беби-бокс», как и любое механическое устройство, имеет свойство ломаться, а его неисправность в зимнее время может стать причиной смерти подброшенного туда ребёнка. И, к сожалению, нам известно о двух таких случаях, после которых впору назвать эти устройства не «окнами жизни», а окнами смерти.

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Есть ещё много аргументов против, которые ранее подробно освещались и будут освещаться впредь. До тех пор, пока органы государственной власти не примут по данному вопросу твёрдого решения на основе существующих обстоятельств, фактов и аргументов.

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Дети России — не мусор. Они нуждаются в нашей защите и заботе, а не в ящиках, куда их можно подбрасывать, как ненужные вещи.