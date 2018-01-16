В Литве как практически все центральные СМИ, так и оппозиционные консерваторы продолжают кампанию по дискредитации победившего на прошлых парламентских выборах председателя Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунаса Карбаускиса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 января. В СМИ за январь было опубликовано несколько десятков материалов о якобы непрозрачном бизнесе сельскохозяйственного предприятия, которым до избрания в парламент руководил Карбаускис. Последнюю порцию компромата, в которой Карбаускис на сей раз обвинён в служении России, вбросил экс-премьер Литвы, экс председатель «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Андрюс Кубилюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Многое было тщательно расследовано: от особенностей бизнеса, связанного с удобрениями, до трудностей владения землей площадью десятки тысяч гектаров; от миллионных подарков сыновьям до вексельной эпидемии, которая прогнала фермеров с земли; от измерений качества покупаемого зерна до вопросов, кто на самом деле владеет этим имуществом: сын Рамунас или отец Чесловас, который когда-то был не только председателем колхоза, но и депутатом Верховного Совета Литовской Советской Социалистической Республики и членом Президиума Содружества книжных товарищей СССР», — рассуждает на своей страничке в социальной сети Facebook Кубилюс.

European People's Party Андрюс Кубилюс

«Но особенности бизнеса Карбаускиса достойны внимания не только потому, что они рассказывают обо всех бедах нашего сельского хозяйства. Они достойны внимания и потому, что, возможно, они раскрывают и другие, куда более серьезные проблемы нашего государства. Я имею в виду нашу уязвимость в разных гибридных войнах, которые ведет Россия. Это отдельная тема, требующая куда более глубокого анализа и более широкого контекста», — уверен Кубилюс.

Дальше он подробно описывает, почему Карбаускис якобы действительно связан едва ли не с высшим руководством России. «Я имею в виду довольно широко обрисованную в прессе операцию, когда Agrokoncernas Карбаускиса в 2013 году стал уполномоченным продавцов комбайнов «Ростсельмаша» в Литве, вытолкнув из этого бизнеса предприятие Йонаса Юсиса Livila, которое успешно работало в этой сфере десятки лет. Эта история довольно хорошо рассмотрена литовскими СМИ», — пишет политик.

Фабула этой истории: компания Livila много лет была уполномоченным представителем «Ростсельмаша» в Литве, работала успешно, получала награды от «Ростсельмаша» как лучшая дилерская компания, пока в ноябре 2012 года в конце концов якобы не получила звонок от Agrokoncernas.

«Позвонили люди Карбаускиса и потребовали, что мы им продали дилерство. Это было скорее не предложение, а требование», — позже сокрушался в СМИ директор Livila.

И хотя владелец Livila отказался выполнить это требование, уже в декабре 2013 года Agrokoncerno technika стала вторым официальным представителем «Ростсельмаша» в Литве. «Вторым, который быстро убрал с дороги первого, потому что у него были возможности подавать технику «Ростсельмаша» по более низкой цене», — продолжает Кубилюс.

Липунов Г.А Продукция Ростсельмаша

По его мнению, «очевидно, что такие изменения, выгодные предприятию Agrokoncernas, не могли произойти без решения владельцев самого «Ростсельмаша» уступить прибыльные продажи своей продукции в Литве бизнесу Карбаускиса». «Вот здесь и начинаются самые интересные моменты бизнеса Карбаускиса, которые в Литве практически не расследовались. Но между тем они очень важны. Поэтому при рассмотрении бизнеса Карбаускиса, помимо земель, удобрений, векселей, не стоит забывать и о российских комбайнах», — уверен политик.

По его утверждению, Карбаускис перенял бизнес с российскими комбайнами в 2013 году. Это спустя год после прошедшего в 2012 году референдума «против Висагинской АЭС», в результатах которого якобы «был заинтересован не только «Росатом», но и сам Кремль». «Это хорошо видно в деле вотума недоверия в отношении Миндаугаса Бастиса (обвинённый в госизмене из-за знакомств с «Росатомом» литовский политик, который сейчас дожидается финальной стадии импичмента — прим. ИА REGNUM )», — пишет в Facebook Кубилюс.

«Что здесь общего с российскими комбайнами? Стоит вспомнить, что одними из самых больших энтузиастов против Висагинской АЭС были Карбаускис, его партия и член сейма Видмантас Жемялис, отец известного предпринимателя Гедиминаса Жемялиса. И вот в таком контексте нужно задать главный вопрос, на который до сих пор в Литве никто не пытался ответить: что связывает Рогозина, Карбаускиса и Жемялиса»? — задаётся вопросом Кубилюс и сам же в подробном размышлении рисует теорию заговора против Литвы.

Читайте также: Председателя главной правящей партии Литвы обвинили в работе на Кремль

ИА REGNUM переводит на русский язык тезисы экс-премьера, которые уже заинтересовали местные СМИ, дословно:

«1) Дмитрий Рогозин — хорошо известный российский политик, известный националист, который пропагандирует «Великую Россию», после оккупации Крыма попал в список первых семи лиц, в отношении которых США применили личные санкции. Рогозин с 2011 года занимает должность вице-премьера России, который «отвечает за военный промышленный комплекс, атомную энергетику, строительство кораблей, авиационную и радиоэлектронную промышленность, даже за пограничную политику» По словам известного эксперта по России Марюса Лауринавичюса, члены клана Рогозина были главными архитекторами оккупации Крыма

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

2) Известный литовский обозреватель Рамунас Богданас опубликовал текст: «Есть один способ остановить строительство Белорусской АЭС», в котором была написана такая новость о Рогозине и Висагинской АЭС: «Один высокопоставленный и опытный литовский политик мне рассказал, что нынешний вице-премьер России Дмитрий Рогозин ему открыто говорил, что их цель — разрушить любые проекты Литвы в сфере ядерной энергетики и построить нам свои АЭС».

3) Лауринавичюс в опубликованном тексте «Россия В. Путина. Агрессия на Украине. Что ждет ее архитекторов?» утверждает, что одна из трех основных организаций, финансировавших оккупацию Крыма — межрегиональная общественная организация «Вече» — тесно связана с людьми, приближенными к клану Рогозина — предпринимателем, совладельцем «Ростсельмаша» и связанных с ним других бизнес-структур Константином Бабкиным, Михаилом Делягиным и Максимом Калашниковым».

4) Константин Бабкин — не только владелец «Ростсельмаша», но еще активный националист, лидер «Партии дела», 10 марта 2014 года в центре Москвы вместе с Лимоновым и еще несколькими сотнями последователей устраивал демонстрации и сам публично требовал, чтобы референдумы были проведены не только в Крыму, но и в других регионах Украины. Неудивительно, что он финансировал и операцию Рогозина при оккупации Крыма.

5) В октябре 2012 года состоялся референдум «против Висагинской АЭС». Его результаты должны были обрадовать Рогозина, в обязанности которого входит и контроль над атомной энергетикой России. За такие результаты Кремль может отблагодарить того, кто значительно повлиял на такой исход референдума.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

6) Карбаускис, который активно выступал против Висагинской АЭС, уже в ноябре 2012 года начинает думать, как перехватить в Литве прибыльный бизнес «Ростсельмаша», которым владеет друг Рогозина Бабкин. И у Карбаускиса получилось. Друг Рогозина Бабкин решает, что в Литве технику «Ростсельмаша» будет продавать Agrokoncernas Карбаускиса. Бывают же такие совпадения, но как говорят классики — кто может отрицать, что???

7) Сын другого активного участника референдума Жемялиса, известный предприниматель, также был рад 2013 году. В тот год было объявлено, что компания Жемялиса Avia Solutions Group построит новый аэропорт возле Москвы, Раменское. В 2016 году в открытии этого аэропорта участвовал сам премьер России Медведев. На фотографии видно, что в этом празднике участвовал и Рогозин. Рогозин особое внимание к бизнесу Жемялиса продемонстрировал и в 2012 году, за четыре месяца до референдума, когда принял участие в церемонии начала строительства центра по ремонту и техническому осмотру самолетов в Ульяновске, который конструировала компания Avia Solutions Group. Неудивительно, что у Жемялиса успешно идут дела в России, потому что Рогозин, будучи вице-премьером, отвечает не только за атомную промышленность, но и за авиационную отрасль.

Читайте также: Литовские СМИ нашли связь победителя выборов с российским олигархом

Вот такие вот обстоятельства, из-за которых стоит глубже покопаться в бизнесе Карбаускиса, который внезапно перенял все продажи техники «Ростсельмаша» в Литве. В Литве кое-кому везет с исключительными правами на российские удобрения и комбайны. То помогают какие-то «старые армяне», то сподвижники Рогозина, владеющие в Ростове фабрикой комбайнов, делаются очень уступчивыми. Везет же кому-то! Может, здесь нет ничего плохого, но мысли возникают разные».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярность лидера Союза крестьян и зелёных Литвы ранее пытались «сбить» пространными заявлениями о его связи с владельцем «Акрон» Вячеславом Кантором, вменяли в вину, что его родной брат — Миндаугас Карбаускис — руководит театром Маяковского в Литве, а значит, «точно связан с властью», упрекали в якобы непрозрачной покупке земель и так далее.