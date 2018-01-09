Вопрос строительства ГЭС Монголии в бассейне реки Селенги, питающей Байкал, приостановлен. Такое сообщение появилось сегодня, 23 января, в информационном поле Бурятии. Безусловно, это известие не оставило равнодушными жителей Бурятии, да и Иркутской области, которые на слушаниях по проектам монгольских ГЭС весной 2017 года сошлись во мнении, что поиски энергетической независимости Монголии могут обернуться катастрофой для уникального озера Байкал.

Зимний Байкал

Экологическая безопасность Байкала в руках Монголии

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, глава республики Алексей Цыденов с 18 по 19 января побывал в столице Монголии — Улан-Баторе, где состоялась бизнес-конференция «Инвестиционный потенциал Республики Бурятия». Комментируя итоги своего визита, Цыденов отметил, что «диалог с руководством Монголии был очень конструктивным и деловым». В том числе стороны затронули вопрос поставки электроэнергии из России в Монголию, касающийся экологической безопасности озера Байкал.

«Мы как пограничная территория заинтересованы в расширении сотрудничества и налаживании максимально эффективного взаимодействия между Россией и Монголией. С президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой у нас состоялся предметный разговор по вопросам двухстороннего сотрудничества Монголии и Бурятии. В частности, обсуждался вопрос поставки электроэнергии из России (Республика Бурятия) в Монголию, что позволит, помимо экологической безопасности озера Байкал, решить сразу несколько вопросов по обеспечению надежного, безопасного и экономически выгодного энергоснабжения монгольских потребителей», — сказал Алексей Цыденов.

По мнению главы Бурятии, для региона поставки электроэнергии — это дополнительная выручка генерирующих компаний республики и увеличение прокачки электроэнергии по сетям. Он также обратил внимание на, что это позволит снизить энерготариф для потребителей Бурятии.

Glava.govrb.ru Алексей Цыденов во время визита в Монголию

«С российской стороны можно наращивать поставку электроэнергии постепенно, что создает условия для экономики Монголии создавать новые производственные мощности и реализовывать инвестиционные проекты в удобном для Монголии режиме. В первую очередь мы говорили об экономической целесообразности для монгольских потребителей. С учётом нашей аргументации планируется создать совместную рабочую группу, которая эти вопросы более предметно рассмотрит, оценит все плюсы и минусы для монгольской стороны, чтобы руководство страны могло принять соответствующее решение», — резюмировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Аргументы есть, эффекта — нет

«Аргументы об экономической нецелесообразности строительства монгольских ГЭС по сравнению с поставками электроэнергии из России озвучивались и озвучиваются российской стороной постоянно, из года в год. Но, к сожалению, большого эффекта они не оказывают. Причина проста: для Монголии возведение огромных плотинных ГЭС в бассейне крупнейшего притока Байкала — это прежде всего политический, а не экономический проект. С точки зрения монгольских властей именно гигантские гидроэлектростанции являются ключом к энергетической независимости страны, а вовсе не инновационные проекты ВИЭ (возобновляемые источники энергии — прим. ИА REGNUM ) в пустыне Гоби. Да, с нашей точки зрения такой подход представляется устаревшим, но именно его долгие годы целенаправленно поддерживает Всемирный банк, и крупные западные компании вряд ли откажутся от новых многомиллионных подрядов, если решение о строительстве ГЭС на Селенге будет принято», — сказал сегодня, 23 января, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Он отметил, что экокоалиция постоянно отслеживает ход работ по монгольским ГЭС и пока не обнаружила никаких признаков сворачивания или замораживания этих проектов:

«Скорее, наоборот, проектная работа стала более ощутимой. Совсем недавно монгольская сторона опубликовала сводный отчёт на трёх языках (монгольский, русский и английский) по результатам публичных слушаний в Монголии, а также отчёт о рассмотрении полученных жалоб с мая по ноябрь 2017 года. Так что можно ожидать, что в скором времени будет официально представлено техническое задание на выполнение региональной экологической оценки, и проект строительства монгольских ГЭС вступит в следующую стадию своего развития», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Для Байкала — ничего хорошего

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, озеро Байкал, согласно выводам специалистов, в настоящее время и так переживает маловодный период.

По данным Федерального агентства водных ресурсов, на 22 января текущего года уровень воды в озере Байкал составляет 455,91 м ТО. По состоянию на 1 декабря 2017 года уровень воды в Байкале составлял 456,11 м ТО. Напомним, в конце декабря прошлого года глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в начале 2018 года уровень воды в озере Байкал станет меньше на один сантиметр.

По данным Росгидромета, приток воды в озеро в летние месяцы 2017 года был близок к наименьшим за период 1960—2017 годов: составив за июнь 3200 м3/с (63% нормы), за июль — 2400 м3/с (47% нормы), за август — 2100 м3/с (50% нормы), что является наименьшими показателями за период с 1960 года.

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По словам руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, эколога и геолога Евгения Кислова, усугубило проблемы Байкала то, что в конце декабря 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности — нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой.

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В документе говорится, что это позволит избежать угрозы чрезвычайной ситуации и обеспечить водо-, тепло‑ и энергоснабжение населения и объектов экономики и социальной сферы региона. Однако, по мнению Кислова, решение принято в пользу промышленников и во вред озеру.

«Медведев подписал постановление об увеличении пределов колебаний Байкала. Озеро разрешили сливать, как воду из бачка унитаза», — написал эколог на своей странице в соцсети.

Учитывая существующие проблемы, 2017 год Бурятия и Иркутская область, на территории которых и расположен Байкал, прожили под флагом борьбы с проблемой потенциальной. Проблемой планируемого строительства ГЭС в бассейне Селенги на территории Монголии.

«Ситуация в целом. В Монголии собираются построить: ГЭС на реке Селенга — это Шурэнская ГЭС; водохранилище на реке Орхон с водоотводным каналом в пустыню Гоби. Орхон — это правый приток реки Селенга. Также есть ещё один проект — строительство ГЭС на реке Эгийн-гол, это левый приток реки Селенга, который вытекает из озера Хубсугул», — объяснила бурятский эколог Наталья Тумуреева.

По её словам, при реализации данных проектов ничего хорошего для Байкала не произойдёт.

«Орхонское водохранилище строится для того, чтобы воду безвозвратно отводить в пустыню Гоби, то есть эта вода уже не будет питать реку Селенга, а Селенга, соответственно, меньше воды принесет в Байкал. При запуске Шурэнской ГЭС первые 3—6 лет будет наполняться водохранилище, то есть и река Селенга будет перекрыта на это время. Затем, уже при работе ГЭС, летом также будут наполняться водохранилища, а зимой для большей выработки электроэнергии эти водохранилища будут спускаться. Для нас, жителей Бурятии, это значит, что летом воды будет меньше, а зимой, наоборот, больше, что грозит заторно-зажорными явлениями — когда потоком воды выталкивает лёд на пойму. При наполнении водохранилища в Монголии будет затоплена огромная площадь сельскохозяйственных земель и пастбищ. И в первое время вся смытая грязь потечёт по Селенге к нам в Байкал. Популяция омуля, которая нерестится в Селенге, может вообще исчезнуть. Так как для того, чтобы из икры вылупились мальки омуля, нужен определённый тепловой режим, а он будет нарушен тем, что изменится внутригодовой сток реки Селенга (летом река обмелеет, зимой, наоборот будет воды много)», — написала она в марте 2017 года на своей странице в Facebook, предупредив также, что «при прорыве плотины поток огромного объема и скорости может устремится в Бурятию».

В марте 2017 года в Бурятии, а затем в мае 2017 года в Иркутской области состоялись общественные слушания по проектам строительства монгольских ГЭС. На слушаниях жители обоих российских регионов сошлись во мнении, что строительство ГЭС Монголии обернётся для Байкала катастрофой.

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По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, озеро уже мелеет на фоне засухи, и «строительство гидроэлектростанции, безусловно, ухудшит состояние озера Байкал».

Fanzuga Байкал

В июне 2017 года власти Монголии заверили, что приступят к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если учёные придут к заключению, что негативного эффекта не будет, добавив, что обсуждается создание совместной исследовательской группы для анализа возможных последствий для экологии Байкала от строительства ГЭС. Впрочем, Александр Колотов тогда отметил, что это обещание не стоит переоценивать, так как это «лишь дипломатическая беседа, не более того»:

«Монголия не отказывается ни от одного из своих проектов ГЭС».

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