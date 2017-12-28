Ученые ожидают снижение уровня воды в Байкале

Улан-Удэ, , 15:42 — REGNUM В начале 2018 года уровень воды в озере Байкал станет меньше на один сантиметр. Об этом сообщил на пресс-конференции 28 декабря глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что уровень воды опустится на сантиметр с 1 января. Это может повлечь за собой принятие определенных экономических решений.

Речь идет о возможных изменениях в работе гидроэлектростанций, пояснил Вильфанд. Он обратил внимание на то, что в соответствии с постановлением правительства РФ уровень воды в Байкале не подлежит изменению.

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Напомним, уникальное озеро Байкал — самое глубокое на планете (1637 м), оно является крупнейшим естественным резервуаром пресной воды. Состояние озера — предмет беспокойства ученых и экологов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября были обнародованы результаты гидрохимического анализа воды из Байкала. Эксперты назвали их «не очень радостными» — в ряде мест было обнаружено превышение концентрации металлов: меди, цинка и свинца. В частности такая картина наблюдается в месте впадения в озеро Селенги.

В целом Байкал можно считать чистым водоёмом. Но каковы масштабы проблемы и насколько сильно загрязнено озеро, сказать сложно, сообщила руководитель проекта «Байкальская экспедиция» Марина Рихванова.

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