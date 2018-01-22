Объявленное Пентагоном исследование о том, готовы ли соседние с Россией страны к войне, которое понадобилось для адаптации собственного промышленного комплекса к работе в условиях военного времени, стало настоящим подарком для Прибалтики. И о том, что Прибалтика не готова и «на передовую» «линию фронта» с Россией надо срочно влить как можно больше денег, Дональду Трампу 23 января в Давосе (если он туда, разумеется, доедет после всех передряг вокруг «закрытия» правительства и госучреждений) смогут доложить лично премьеры Эстонии и Латвии с президентом Литвы.

Lrp.lt Какая встреча!

И если главы правительств Эстонии и Латвии, Юри Ратас и Марис Кучинскис, на Всемирный экономический форум едут всё же с экономической повесткой, то о войне с удовольствием поговорит президент Даля Грибаускайте. Война и «российская угроза» — это её конёк. По словам старшего советника Грибаускайте Нериюса Алексеюнаса, президент Литвы «будет стремиться обратить внимание на прошедшие в прошлом году военные учения России».

«Я считаю, что на самом деле Давос — это прекрасная арена, где можно представить позицию Литвы в сфере безопасности, влияние и вклад нашего региона в безопасность и политику всей Европы, и вместе с тем это возможность обратить внимание на такие вопросы, как Украина и прошедшие в прошлом году учения «Запад», — сказал литовскому агентству Elta Алексеюнас.

По его словам, если смотреть с перспективы региона Восточной Европы, Россия является «одним из самых серьезных вызовов, которые мы видим».

Стоит пояснить: осенние российско-белорусские учения «Запад-2017» с января прошлого года в Литве рекламировали как самую большую угрозу и репетицию вторжения. При этом на полном серьёзе утверждалось, что осенью 2017 года российские танки таки вторгнутся в Прибалтику. Когда ничего подобного, разумеется, не произошло, официальный Вильнюс заявил, что Россия, дескать, в последний момент испугалась: слишком решительной весь год выглядела Литва. И американцы, кажется, действительно беспокоились. Или делали вид, в угоду собственным целям. Иначе зачем столько визитов из Пентагона и Белого дома понадобилось в Прибалтику в 2017 году? И госсекретарь, и генералы, кого только не было.

«Запад-2017» прошёл, но лишиться интереса к собственной персоне — если и не смерти подобно, то грозит затягиванием поясов и голодной жизнью. Стало быть, миф об угрозе перед США нужно поддерживать любыми способами. Вот и перед Давосом из Литвы громко, в том числе и в англоязычный мир, прокричали о вероломной хакерской атаке с вбросом порочащей информации на министра обороны Литвы. Заголовки в литовских СМИ до сих пор пестрят этой историей. Мол, это очередное звено в цепи актов агрессии со стороны России перед вторжением.

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И, казалось бы, у всех трёх стран Прибалтики в этом году (раньше — только у Эстонии) военный бюджет свыше 2% от ВВП, и с дорогами в разной степени всё неплохо. Портов — множество. Rail Baltica, которая может быстро доставлять военные грузы «на передовую», строится. Оружие закупается. Батальоны НАТО размещены. Истребители с авиабаз в Литве и Эстонии не пропускают ни одного российского военного борта над Балтикой без сопровождения. Но это всё военные «игрушки».

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Но тут — логистическое агентство минобороны США, которое задалось целью изучить на предмет готовности к условиям военного времени инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши. Литвы, Латвии и Эстонии в перечне нет, но власти Прибалтики такой подарок не упустят. Сообщается, что в результате исследования должны быть получены следующие данные: информация об источниках воды и продуктов питания, топлива, лекарств, оборудования и одежды, о строительных материалах и технике. А как раз всего этого в Прибалтике прямо сегодня пусть и хватает, но уже в недалёкой перспективе, когда прекратятся дотации ЕС, позволить смогут себе далеко не всё. А как же быть «передовой» «линии фронта» крепкой, если голодно и холодно, а вместо дележа очередных внешних вливаний придётся разбираться с недовольством населения?