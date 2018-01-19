Литва обвинила Россию в «очередной» кибератаке

Вильнюс, , 14:39 — REGNUM В Литве разразился очередной скандал в котором без всяких доказательств в очередной раз обвиняется Россия в кибератаке на прибалтийскую республику, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 января.

Вечером 18 января на сайте коммерческого ТВ-канала TV3 появилась и пять минут просуществовала информация о том, что министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сексуально домогался ведущего новостной радиостанции Žinių radijas Ридаса Ясюлёниса. Также утверждалось, что на домогательства министра пожаловалась ещё группа неназванных дипломатов.

В телекомпании объявили о взломе сайте, литовские органы начали расследования, а литовские эксперты в настоящий момент в различных интернет-СМИ Литвы в один голос рассказывают о «новой атаке Кремля».

При этом единственный аргумент о якобы взломе литовского телеканала — ip-адрес «взломщика», который якобы ведёт в Санкт-Петербург. Литовские ведомства фактически закончили расследование не начав, объявив, что Россия не сотрудничает в расследованиях подобного рода и ждать от Москвы правовой поддержки не имеет смысла. Эксперты также в один голос удивляются грамотным литовским языком лже-публикации и наличием подробностей. По их мнению, масштаб «подготовки России» впечатляет: хакеры, дескать, знают, что есть в Литве такая радиостанция Žinių radijas, в ней работает некий ведущий Ридас Ясюлёнис, он интервьюирует в том числе и министра обороны Кароблиса.

Отметим, что подобные обвинения без всяких доказательств в Литве возникают регулярно. Самый громкий случай произошёл в 2016 году, когда практически одновременно из строя были выведены порталы правительственных ведомств, а также сайт Сейма Литвы. Тогда в литовском парламенте в конференции участвовали подконтрольные официальному Киеву организации крымских татар, которые в прямом эфире рассказывали о «притеснениях татар в Крыму» и всяческих нарушений прав человека. Выведенный из строя портал сейма сразу же связали с Россией. Якобы атака непременно велась оттуда, а силы задействованы настолько могущественные, что удалось обойти защиту всей электронной системы парламента Литвы, которая обошлась налогоплательщику в 5 млн евро.

Однако спустя некоторое время выяснилось, что хакерскую атаку организовали трое несовершеннолетних: двое граждан Литвы, и один Дании. Правда, эта новость сухо прошла в сводках правоохранительных органов, а литовские СМИ в то время, как и сейчас, старались не акцентировать на ней внимание.

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