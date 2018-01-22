США изучат, готовы ли соседние с Россией страны к войне

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Логистическое агентство минобороны США собирается изучить на предмет готовности к условиям военного времени инфраструктуру Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши, об этом говорится в документе военного ведомства, полученном RT.

В документе утверждается, что данное исследование потребовалось Пентагону для анализа транспортных сетей и понимания цепочек поставок различных товаров в этих государствах — для адаптации собственного промышленного комплекса к работе в условиях военного времени.

«Госорганы планирования должны иметь чёткое представление о работе международных логистических сетей, а также о вопросах, связанных с культурными особенностями, работой таможни, инфраструктурой, снабжением и тонкостями логистики, характерными для той или иной страны», — цитирует издание запрос ведомства.

Сообщается, что в результате исследования должны быть получены следующие данные: информация об источниках воды и продуктов питания, топлива, лекарств, оборудования и одежды, о строительных материалах и технике.

Кроме этого, в итоговом отчете должны быть сведения о местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях. Оборонное ведомство США также интересуют порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты и данные по мостам и паромным переправам.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, из рассекреченной версии новой Стратегии национальной обороны, обнародованной Пентагоном, следует, что соперничество национальных государств потеснило терроризм в списке основных угроз национальной безопасности США.

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В Стратегии речь идет о возрождении долгосрочной конкуренции держав, классифицированных как «ревизионистские».