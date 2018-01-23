Курганскую область продолжает лихорадить. Объявление и отмена забастовки учителей, снятие с постов глав районов и областных чиновников, объявление о сносе памятника Ленину. Когда этот горшочек перестанет варить события?

Torchrelay.arch.articul.ru Курган

Губернатора Алексея Кокорина местный журналист ничтоже сумняшеся в ходе брифинга 19 января назвал «царем Зауралья». Реакции главы не последовало: в королевстве курганском давно беспокойно, и хоть местные акулы пера давно уже беззубые, есть еще те, кто нюх не потерял.

Крещение как «шоу»

Федеральные СМИ внимательно следили, как пройдет Крещение в Зауралье. По давней православной традиции, в Курганской области Крещение отметили 19 января. По сообщению регионального МЧС, к 18:00 по местному времени 11 тысяч курганцев окунулись в 50 купелей в 25 муниципалитетах вопреки циркуляру епархиального архиерея Курганской епархии, митрополита Курганского и Белозерского Иосифа «О крещенских купаниях» от 27 декабря 2017 года.

serzgej58 Крещенские купания

Митрополит Иосиф в сем циркуляре сообщил священникам и курганцам, что церковь православная неодобрительно относится к так называемым «крещенским купаниям» и называет их народной забавой, растиражированной СМИ.

«В некоторых местах существует обычай в праздник Крещения Господня купаться в реках; купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и прочее, суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих грехов. Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу этого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день Крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем», — цитирует митрополит Иосиф «Настольную книгу для священно-церковно-служителей» протоиерея Сергия Булгакова.

Но митрополита, судя по числу окунувшихся, мало кто из православных верующих услышал. На сообщение от Ura.ru о международном праздновании Крещения в селе Частоозерском, устроенном братьями-депутатами Александром и Дмитрием Ильтяковыми, которые являются одними из богатейших людей в Зауралье и основателями крупного мясокомбината «Велес», в социальных сетях откликнулись неодобрительно, назвав подобные крещенские купания «шоу».

Memento more в поликлинике

Люди не знают заранее, где их настигнет последний час. Явно не полагала об этом и 80-летняя пенсионерка, скончавшаяся в 17 января в поликлинике №2 города Кургана в очереди на приеме к врачу. По словам очевидцев, женщина перед смертью жаловалась на боль в сердце. На данный момент местная полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Цуканов М.В Сплошная прямая

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Инцидент буквально взорвал курганские социальные сети. Жители столицы Зауралья припомнили не только латинское изречение memento more (помни о смерти), но и вспомнили все то «доброе», что им пришлось пережить в поликлиниках Кургана.

«В наших больницах умереть от старости можно, пока в очереди ждешь», — пишет один пользователь.

«Старушка, возможно из последних сил добралась до поликлиники, в надежде на помощь, а там ни врачи, ни медсестры, ни люди в очереди, никто не помог, не пропустили без очереди. Все нелюди, а медперсонал особенно отличается! Приняли бы на 5—10 минут раньше и могли бы спасти», — сокрушается другой.

«Сама с 84-летней матерью натерпелась в этой поликлинике от всех, начиная от регистраторов до среднего медперсонала. Причем чем ниже должность, тем больше хамства и гонору. Такое впечатление, что все заражены вирусом человеконенавистничества в самой тяжелой форме. Всем плевать и на возраст пациентов, на их состояние и болезни. А какие реплики отпускают по любому поводу малейшего намека на лишнее движение или потребности заполнить лишнюю бумажку… Кошмар!!! И вообще довести своим хамством и упоротостью больного человека до точки — новый бренд курганских медиков. Так что законный финал этого бардака — смерть пациента», — сообщает возмущенная жительница Кургана.

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George Hodan George Hodan Врач

Отметим, что ранее ИА REGNUM сообщало об остром дефиците докторов в Курганской области. Столица Зауралья так же, как и вся территория региона, страдает нехваткой участковых врачей. Обеспеченность докторами в Зауралье составляет 23 врача на 10 тысяч населения, что в полтора раза ниже, чем по России, и гораздо ниже обеспеченности докторами по Уральскому федеральному округу, которая колеблется от 35 до 37 на тысячу населения. На сегодняшний день потребность во врачах в Курганской области составляет порядка 400 человек, и необходимы более 500 человек средних медицинских работников. Зауралью необходимы терапевты, педиатры, хирурги, психиатры, акушеры-гинекологи.

Забастовка учителей — «человеческий фактор»

Положительным моментом на минувшей неделе можно назвать отмену забастовки учителей курганских сёл и обещание им выплатить причитающиеся деньги. О вопиющей нищете зауральских педагогов написали не только федеральные СМИ, но и зарубежные. Напомним фабулу. Еще в марте 2017 года общественники из федерального центра провели мониторинг, в результате которого выяснили, что зарплаты курганских учителей в два раза меньше официальных показателей в среднем по отрасли, о которых рапортовало правительство региона. В ситуацию тогда вмешалась вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Но к сентябрю 2017 года на учителей Зауралья придумали новую напасть — замену 100% оплаты за ЖКУ сельским педагогам на фиксированную выплату в 1200 рублей в месяц. Губернатор Зауралья Алексей Кокорин в драконовских мерах обвинил Минфин РФ, который придумал для области план оздоровления экономики.

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Как ранее отмечало ИА REGNUM, в Минфине почему-то не придумали сократить зарплату госслужащим, губернатору, депутатам областной думы. А именно девяти тысячам сельских педагогов. Мало того, учителя Звериноголовского района, изучив отраслевые документы и собственные платежки, обнаружили, что им с 2016 года недоплачивают стимулирующие выплаты и ежемесячно недодают положенных 3—5 тыс. рублей. После проверки выяснилось — учительские деньги пошли на зарплату техническим работникам школ. Скандалы и анонсы забастовок сотрясали курганское образование в 2017 году, продолжились и в 2018-м, когда учителя Звериноголовского района не увидели обещанных лично губернатором 2,7 млн рублей.

Anton Starikov Деньги

В течение недели заместитель губернатора Александр Карпов и советник губернатора Борис Куган практически жили в Звериноголовском районе, куда с разбирательствами отправились Следственный комитет и прокуратура региона. Выявился еще один фактор, годами не видимый для областных чиновников образования. В Звериноголовской «восставшей» школе у директора было шесть заместителей. В образовательном учреждении на 400 учеников. Подобные явления не наблюдаются в даже полуторатысячных городских школах. И все эти люди получали, помимо учительских зарплат, 25% ставки. Следователи, безусловно, проверят момент, начислялись ли им стимулирующие доплаты, сообщил местного отделения профсоюза «Учитель» Владимир Кочеулов. По крайней мере, он акцентировал внимание силовиков на этом моменте.

Губернатор Курганской области Алексей Кококрин на брифинге 19 января назвал ситуацию с зарплатами сельским учителям «человеческим фактором». Деньги из области поступали в полном объеме. В течении минувшей недели — 17 и 18 января — недели были уволены пять чиновниц — директор департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова, начальник управления образования Звериноголовского района Елена Визгина и начальник финансового управления района Ольга Костылева, начальник управления финансового обеспечения системы образования департамента образования и науки Курганской области Елена Никитина, директор звериноголовской школы Татьяна Аргинбаева. Новым директором департамента образования и науки Курганской области назначен Герман Хмелев, которого губернатор Алексей Кокорин охарактеризовал «не хамоватым».

Кроме того, глава региона заявил журналистам, что все пятеро уволенных покинули посты не из-за финансовых нарушений, а по причине плохой информированности педагогов.

«Если где-то что-то не срабатывает — это чисто человеческий фактор, что, на мой взгляд, крайне недопустимо, потому что вызывает социальное недовольство Если что-то не получается, то нужна разъяснительная работа. Это, на мой взгляд, в районе отсутствовало, что и вызвало конфликт. Нужно вводить единую систему оплаты труда в каждом муниципальном образовании, чтобы всё было абсолютно прозрачно», — считает Алексей Кокорин.

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Khabar 24 Кресло руководителя

Между тем обещание на брифинге снять трех глав районов заставило курганских журналистов называть губернатора не только «царем Зауралья», но и «альфа-самцом». Начало положено — прокуратура занялась главой Петуховского района Сергеем Герасименко, который неоднократно (!) срывал отопительный сезон. И народные волнения в районе были, и уголовное дело заводилось на данного господина, но властная длань его не касалась. Однако перед выборами президента, намеченными на 18 марта 2018 года, его снимают. Причем прокуратура слезно просит местных парламентариев удалить ненавистного главу района, который поражал живучестью при всех своих проделках.

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За хаотичными отставками в департаменте науки и образования области после слов губернатора не просматривается никакой логики. Деньги учителям перечислялись. В Звериноголовском районе, по признанию следователей, финансы расходовались не по назначению. И первыми это обнаружили еще в декабре 2017 года сотрудники департамента. В чём их вина?

«За громкой отставкой директора департамента науки и образования Бобковой прошла незамеченной отставка главного финансиста этого же департамента Никитиной. Никитина известна как грамотный специалист. Функций контроля за расходованием финансов в Звериноголовском районе за департаментом и, значит, за Никитиной, не было. Если Бобковой пытаются ставить в вину всякие прочие прегрешения, то о Никитиной тишина. Так же рассказывают, что уход финансиста не был инициативой Бобковой. В самом департаменте обсуждается такая версия: Никитина жестко выполняла установку Бобковой ограничивать необоснованные финансовые аппетиты ИРОСТа (Института развития образования и социальных технологий), который возглавляет давний начальник тогда еще главного управления образования Курганской области Борис Куган. Вот, похоже, откуда ветер дует», — пишет телеграмм-канал «Курганский дед».

И в финале недели решили добить уже уставшую от катаклизмов общественность Зауралья представители Российского союза промышленников и предпринимателей. Доброе дело затеяли — приняли решение о совместном финансировании установки памятника знаменитому зауральскому промышленнику Балакшину, передает «Область 45». Но два момента смущает, портал не уточняет, какому именно из знаменитых иркутских купцов Балакшиных поставят памятник. Степану или Василию? В Зауралье прославился Александр Балакшин, который был главным маслоделом в Сибири. Второй момент — предприниматели предложили поставить памятник купцу вместо монумента Владимиру Ленину в Кургане. Шутки шутками, но, казалось бы, что у предпринимателей, в отличие от чиновников, должна быть голова на плечах, ибо чиновник может себе позволить пустозвонно просиживать штаны, но бизнес чужд глупостей. Оказывается, в Курганской области всё иначе.