Скандал в Екатеринбурге, связанный с «тест-драйвом» преподавателя Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина» (УрФУ) Константина Юрченко «Почему студенты выведут экономику из кризиса», который он провёл для старшеклассников в стенах вуза, набирает обороты. Известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, который обратил внимание на проблему и тем самым вывел её на федеральный уровень, в эфире радиопередачи «Полный контакт» подверг критике тех, кто решил заступиться за преподавателя.

Urfu.ru Константин Юрченко

Стоит напомнить, что в ходе лекции Константин Юрченко допустил дискриминационные высказывания в адрес целого поколения, представители которого, окончив школы и вузы, получили путёвку в жизнь в «лихие 90-е». Речь идёт о гражданах России 1965—1975 годов рождения.

«Случились вот эти лихие 90-е года, когда эти люди вынуждены были как-то приспосабливаться. Они научились грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться — давать взятки, брать взятки. Вот это тот опыт, который они накопили за 90-е годы», — заявил преподаватель, пояснив, что именно сегодня все эти люди занимают ключевые посты директоров заводов, их заместителей, являются ректорами вузов и занимают государственные посты.

«Недолюди» в нацистской пропаганде

Для наглядности лекция сопровождалась визуальным рядом, на котором были запечатлены основные тезисы преподавателя:

«Люди 1965—1975 годов рождения — одно из самых больших зол. Они хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса. Они основа коррупции. И они не изжили из себя «совок».

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Подобные высказывания и тезисы действительно возмутительны, как и любая попытка оправдать сказанное. А ведь именно это и началось, после того как скандальные высказывания Константина Юрченко были преданы огласке. За него стали заступаться студенты вуза, многочисленные комментаторы в интернет-пространстве, а также сам преподаватель, который в интервью местному изданию, по сути, подтвердил заявленные в лекции тезисы.

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Тем не менее члены университетской комиссии по этике в ходе заседания признали высказывания преподавателя, приведенные во фрагменте, противоречащими кодексу этики УрФУ. Особо отмечено то, что изложение в ходе лекции непроверенной информации недопустимо для преподавателя Уральского федерального университета.

Действительно, Константин Юрченко, который называет себя макроэкономистом, связывает подъём российской экономики в самом начале XXI века и кризис последних лет с приходом во власть управленцев указанной им возрастной категории. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: для добросовестного исследователя данное утверждение недопустимо. Каждый, кто знакомился с работами специалистов в данной отрасли, вспомнит, что подобные исследования учитывают характер сложившейся экономики, состояние внутреннего и внешнего рынка, политическую и экономическую ситуацию в стране и мире и много других факторов. И, на мой взгляд, наиболее объективные исследователи сложившийся за последние годы экономический кризис в России не сводят к глобальным проблемам и санкциям против нашей страны. Они обозначают внутренние системные проблемы экономики, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то из них рассуждал о возрасте управленцев.

Геббельс

Тут впору задуматься о компетентности Константина Юрченко, а не только об этичности его высказываний. Тем более что лекция для школьников об одном «из самых больших зол», по сути, разжигает рознь между детьми и их родителями 1965—1975 годов рождения.

В 1984 году Тенгиз Абуладзе снял фильм «Покаяние», повествующий о том, как сын осквернил могилу собственного отца, потому что посчитал собственного родителя одним «из самых больших зол». Вскоре началась перестройка, в ходе которой требующей «перемен» молодёжи из каждого утюга рассказывали, что их отцы и деды «неправильно жили», «не за то умирали» и вообще шли «по тупиковому пути». И я до сих пор помню, как в конце 80-х годов страна с энтузиазмом изживала из себя «совок». Всё это кончилось развалом СССР, ограблением и унижением народа, экономическим коллапсом и «русским крестом».

Кстати, в своей передаче «Полный контакт» Владимир Соловьёв совершенно справедливо задаёт вопрос: что значит изжить «совок»? В чём смысл этого явно не научного термина? Кто и каким образом будет определять: изжил из себя человек «совок» или нет?

Ближайший пример страны, в которой после государственного переворота в феврале 2014 года железом и кровью изживают «совок», — это многострадальная Украина. Возникает вопрос к тем гражданам, которые предлагают нечто подобное устроить в России, причём это происходит во время лекций перед детьми. Для тех, кто подзабыл, следует напомнить, что евромайдан начали студенты, родившиеся и выросшие на Украине после развала СССР, то есть даже не затронутые «совком». И уже впоследствии к ним присоединились неонацисты и бандеровцы. Те, кто предлагают изжить «совок» в России, хотят устроить нечто подобное?

axelle b Концлагерь Освенцим

Самое неприятное в том, что проблема не в конкретном Константине Юрченко и его конкретной лекции. Вся система настроена на толерантность к сегрегации, по каким-либо признакам (социальным, возрастным или каким-то иным). Как с возмущением отметил Владимир Соловьёв, стоит заменить в лекции «поколение, родившееся в 1965—1975 годах», на «евреи», и мы получим классику нацистской Германии.

При этом мы не слышим возмущённых заявлений коллег Константина Юрченко, родителей, чьим детям, прошу прощения, промывают мозги на таких «тест-драйвах». Да и комиссия по этике, по сути, пожурила преподавателя, которого, на мой взгляд, на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям, и повторю — надо поставить вопрос о его профессиональной компетентности. Ничего этого нет.

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Более того, в регионе с 2014 года продолжается ползучая десоветизация. Время от времени по инициативе политиков разного калибра на повестку дня всплывает вопрос о переименовании Свердловской области. Продолжается переименование «советских» улиц и названий остановок. А губернатор Евгений Куйвашев заявляет о том, что не расстроится, если однажды не увидит на центральной городской площади 1905 года памятник основателю советского государства Владимиру Ленину, и тем самым даёт соответствующий посыл.

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Александр Макаров Советские пионеры на слете пионеров в лагере «Артек» имени В.И. Ленина

Проблема в том, что десоветизация — это война против собственной истории. Это акт неуважения к советской государственности, под флагом которой советские люди (совки?) осуществили неслыханную в истории человечества индустриализацию за десять лет, одержали победу в Великой Отечественной войне, во многом благодаря тысячам новых, советских заводов и фабрик, которые ковали «меч Победы». Это акт неуважения к достижениям советской науки и техники, к первому советскому человеку в космосе и первому атомному ледоколу. При этом надо понимать, что от неуважения к советской государственност, до неуважения к государственности вообще — рукой подать. А дети, которые по определению не знают советскую эпоху, совершенно справедливо переносят всю транслируемую «чернуху» на современную Россию. И не надо удивляться, что после лекции в УрФУ те же школьники вполне могут оказаться на несанкционированном уличном мероприятии против существующего в России «режима».

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Вся эта десоветизация проводится теми же людьми, которые продолжают выделять и осваивать средства на патриотическое воспитание молодёжи, которые во время государственных праздников с высоких трибун говорят правильные слова о единстве народа.

Уральский федеральный университет

И не надо искать корень всех зол в американских посольствах. Безусловно, власти США, как и все остальные наши противники, желают посеять раскол в нашем обществе, ослабить нашу государственность и поставить Россию в прямую зависимость. Это было и сто лет назад, и во времена СССР. Но развал Российской империи в феврале 1917 года, равно как и развал СССР в 1991 году — «заслуга» отечественных элит. Это плоды деятельности тех, кто всякий раз призывал изжить из себя очередной «совок». И результатом деятельности очередных «изживателей» ничто, кроме развала России, стать не может.

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Если эта аксиома не будет воспринята элитами российского общества, то с большой долей вероятности всем нам следует ожидать впереди «не лучшие времена».