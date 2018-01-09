«Не изжили из себя «совок»: соцсети возмутила лекция для старшеклассников

Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM В социальных сетях набирает популярность обсуждение вводной лекции преподавателя Уральского федерального университета Константина Юрченко «Почему студенты выведут экономику из кризиса?», которую он провел для одиннадцатиклассников в рамках «Тест-драйва УрФУ». В своей лекции преподаватель отметил, что поколение людей, родившихся в 1965—1975 годах, — «одно из самых больших зол».

«Не похоже на научную лекцию. Терминология человека с обыденным сознанием, зацикленном на идеологических трюизмах», — отметила в Twitter Галина П.

«Вот ведь сволочь! Он детям про их родителей говорит. И потом этот человечек придет домой и с ненавистью будет смотреть на своих родителей, которые его вырастили. Это разжигание ненависти и прямая пропаганда насилия», — считает Григорий.

«Я — из «совка» и горжусь этим! Я родилась и выросла в Советском Союзе и не понимаю, почему это слово вдруг стало ругательным?! Я не коррупционер, не умею лгать, подставлять, не приписываю себе чужие заслуги — это самое большое зло? Не собираюсь изживать из себя «совка»!» — прокомментировала Лора.

Ректорат вуза согласился с подобным мнением и отметил, что лекция, которую преподаватель провел для старшеклассников, неприемлема.

«Ректорат считает высказывания Константина Юрченко относительно влияния конкретных возрастных групп на экономику неэтичными и неприемлемыми в стенах университета», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Напомним, накануне телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своём Twitter видеозапись отрывка лекции. В ходе своего выступления преподаватель вуза назвал людей, которые родились в 1965—1975 годах, «одним из самых больших зол». В частности, от отметил, что «они умеют хорошо врать, приписывать чужие заслуги и подставлять», являются «основой коррупции» и «не изжили из себя «совок».

"Дискриминационные рассуждения. На мой взгляд, совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране», — отметил Соловьев.

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