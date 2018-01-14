Что обнажает переименование улиц в Свердловской области?

Алексей Банников, , 22:13 — REGNUM

Одним из самых скандальных событий уходящей недели в Екатеринбурге стало известие о намерении администрации переименовать в центре города улицу Володарского. Заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин заявил, что городские власти намерены вернуть этой улице историческое название — Богоявленская. Это произвело резонанс, за которым последовала не только волна возмущения простых горожан, но и негодование представителей творческой интеллигенции, у которой были свои планы.

История вопроса: переименуем всё равно!

Дело в том, что намерения о переименовании улицы Володарского появились ещё в 2016 году. Тогда городская комиссия по топонимике рассматривала инициативу граждан, которые предлагали дать новое название улице — Рок-клубовская. Дело в том, что в одном из зданий по улице Володарского располагался легендарный свердловский рок-клуб, в котором начинали свою карьеру такие известные на всю страну группы, как «Наутилус Помпилиус», «Чай-Ф» (ныне «Чайф») и «Агата Кристи». Но тогда это событие прошло практически незаметно, так как чиновники комиссии по топонимике города сослались на всестороннее изучение вопроса и учёт мнений жителей города. То есть дали понять, что если и будут переименовывать улицу, то не скоро.

И вот спустя полтора года жители города были практически поставлены перед фактом, при этом какие-либо опросы горожан о целесообразности переименования не предвидятся. Мэрия ведёт себя так, что всё уже решено. Реакция не заставила себя ждать.

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Жители города с возмущением отреагировали на данную инициативу. В Свердловском обкоме КПРФ заявили, что поднимут вопрос об антисоветских выпадах на ближайшем пленуме 20 января. Также не менее жёсткая реакция последовала со стороны тех, кто вовсе не против переименования улицы Володарского, но не в Богоявленскую, а в Рок-клубовскую.

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Так писатель и историк уральского рока Дмитрий Карасюк заявил, что ранее в администрации заявляли, что переименование возможно после опроса жителей, но теперь, учитывая то, что по улице Володарского нет жилых домов, опроса не требуется. Более того, он получил ответ на свой запрос, в котором ему сообщили, что переименование улицы Володарского в Рок-клубовскую не имеет достаточных оснований, так как события становления свердловского рок-клуба относятся к короткому периоду в истории города и относятся только к зданию дома культуры, в котором в период с 1986-го по 1990 год располагался рок-клуб.

«Но название Богоявленская возникло благодаря виду, который открывался с неё на Кафедральный собор. Сейчас собора нет, так что и оснований для возврата имени, по логике администрации, тоже не должно быть. Сейчас вид открывается на мэрию. Может, назвать улицу Мэроявленская?» — иронизирует Дмитрий Карасюк.

То есть вышло так, что название Богоявленская не устраивает не только тех, кто в принципе против переименований, но и тех, кто не против. Главный же посыл противников инициативы в том, что в очередной раз решение принимается кулуарно, без учёта мнения жителей города.

На данный момент не указывается, кто выступил автором идеи о возвращении дореволюционного названия улице, но если учесть опыт предыдущих переименований, то могут возникнуть определённые выводы.

Как переименовывали в последние годы

В конце 2014 года в Свердловской области власти Верхней Пышмы переименовали улицы Ленина и Советскую в проспект Успенский. С инициативой вернуть якобы историческое название выступил настоятель местного храма отец Валерий Лавринов, при этом он ссылался на то, что действует по поручению прихожан. Однако впоследствии выяснился ряд обстоятельств, которые полностью разрушили данную схему.

Как заявляли местные краеведы, в Верхней Пышме никогда не существовало не то что проспекта, но и улицы Успенской. Более того, в дальнейшем выяснилось, что прихожане, на которых ссылался в своих письмах в администрацию города Валерий Лавринов, вовсе не единодушны в своём мнении. Многие из них стали участвовать в многочисленных акциях протеста, требовали возвращения советских названий и даже зарегистрировали инициативную группу для проведения референдума.

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Но, как и во многих других случаях, местные депутаты «зарубили» проведение плебисцита, сославшись на то, что вопрос проведения референдума по подобным вопросам не входит в компетенцию представительного органа местного самоуправления. Попросту говоря, народные избранники нашли формальный повод, чтобы не брать на себя ответственность за проведение народного референдума.

В итоге жителям так и не удалось повлиять на решение местных властей. Пикеты, митинги и масштабный опрос жителей, который показал, что подавляющее большинство жителей улиц Ленина и Советская против переименования, были проигнорированы властями.

А вот аналогичная ситуация в Екатеринбурге ситуация получила иное развитие. В конце 2015 года стало известно, что по инициативе Екатеринбургской епархии мэрия намерена переименовать улицу Толмачёва в Царскую. Событие вызвало широкий общественный резонанс. Уже в конце того же года активисты регионального отделения всероссийского общественного движения «Суть времени» провели опрос, согласно которому большинство горожан против переименования. В итоге мэрия пошла на неожиданное решение: городскому избиркому было поручено провести опрос. При этом мнение спрашивали только у жителей улицы Толмачёва. Результаты оказались впечатляющими. Если против переименования по опросу «Сути времени» высказалось порядка 60% горожан, то среди жителей улицы против — порядка 80%.

В итоге улицу всё-таки переименовали, но только ту её часть, на которой нет жилых домов.

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А вот при переименовании остановок городские власти действовали более решительно. Так, в январе 2017 года остановка «Декабристов» была переименована «по просьбе преподавателей и студентов Уральского института управления», получив одноимённое с вузом название, а в апреле остановка «Площадь Малышева» переименована в «Храм Большой Златоуст».

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Решение о переименовании остановки было принято городской комиссией по наименованиям на основании обращения Екатеринбургской епархии. Епархия, в свою очередь, ссылалась на «интересы прихожан», которым ранее якобы было непросто найти храм Большой Златоуст, расположенный на площади Малышева.

Ползучая десоветизация: есть ли издержки?

Вопросы топонимики, названия городских улиц, остановок или их переименования уже давно стали политическими. После государственного переворота в феврале 2014 года на Украине и принятия в этой стране законов о «декоммунизации» вопрос отношения к советским названиям городов и улиц в России приобрёл не просто острополитический, но во многом и моральный характер.

Дело в том, что власть в Киеве захватили не просто «политические противники» бывшего президента Виктора Януковича, а идейные сторонники гитлеровских прихвостней Бандеры и Шухевича. И для силового переворота они использовали как таран современных украинских неонацистов. Впоследствии именно они развязали гражданскую войну на востоке Украины, и они же начали неистово переименовывать города и улицы с советскими названиями, связав воедино оба процесса.

Учитывая это, российским «борцам с наследием СССР» следовало бы задуматься и самим объявить мораторий на переименования советских улиц для того, чтобы максимально дистанцироваться от политики киевских властей и тем самым сохранить респектабельность в глазах собственного народа. Это могло бы выглядеть так: «Мы, конечно, являемся противниками Советской власти и готовы отстаивать иные ценности, но СССР — это часть нашей истории, и когда ей объявили войну неонацисты и палачи собственного народа, мы готовы «наступить на горло собственной песне» и выступить единым фронтом против этого абсолютного зла».

Увы, ничего подобного мы не наблюдаем. Наоборот, многие представители власти на местах вообще ведут себя так, как будто ничего не произошло. С одной стороны, они не забывают транслировать дежурные фразы о патриотизме, а с другой стороны, продолжают последовательно проводить политику десоветизации, подыгрывая, таким образом, бандеровскому режиму в Киеве.

Свердловская область — один из важнейших регионов России на стыке Европы и Азии. Все мы заинтересованы в стабильности политических процессов на Среднем Урале. Именно поэтому любые инициативы в Свердловской области и Екатеринбурге, которые неизбежно ведут к разделению общества, вызывают особую озабоченность. Но ведь этот процесс не уникален для Урала.

Не менее важными являются Крым и город-герой Севастополь, которые в 2014 году после вышеупомянутых событий на Украине «вернулись в родную гавань», явно не желая мириться с победившими в Киеве неонацистами. Но и так местные власти не оставляют попыток «реформировать» герб Севастополя, желая заменить на нём Красную звезду на двуглавого орла. Несмотря на то, что данные потуги встречают яростное сопротивление со стороны общественных и ветеранских организаций, власти Севастополя продолжают заниматься тем, чем до них занимались украинские власти, которые на самом деле процесс десоветизации страны начали вовсе не в 2014-м, а в 1991 году. Просто ранее эти процессы встречали активное сопротивление, а после госпереворота и победы пробандеровских сил всякое сопротивление было подавлено жестокими репрессиями, которые продолжаются по сей день.

Десоветизация топонимики — война с историей России

Возвращаясь к проблемам Урала, необходимо отметить, что несмотря на кровавые события на Украине процессы десоветизации идут полным ходом начиная с 2014 года. Особую озабоченность вызывает то, что в них принимают активное участи представители РПЦ, которая после разгрома всего советского на Украине теперь сама подвергается гонениям в этой стране.

Учитывая то, что победу в Киеве одержали именно неонацистские силы, следует помнить, кто же имеет победительный опыт борьбы с этим лютым врагом? Такой опыт имеет СССР, у истоков создания которого стояли люди, чьи имена сейчас стараются вычеркнуть из топонимики Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Владимир Ленин — основатель первого в мире государства рабочих и крестьян (без олигархов, кстати). Именно он заложил основы государства, которое по итогам Великой Отечественной и Второй мировой войн стало сверхдержавой, поломав планы руководства США на единоличную гегемонию.

Николай Толмачёв — родился в Екатеринбурге, участник Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны. Геройски погиб, отстаивая независимость Советской России в боях с белогвардейцами и иностранными интервентами. Похоронен в Санкт-Петербурге на Марсовом поле.

Иван Малышев — сын рабочего-железнодорожника из Верхотурья. Участник Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны. В 1918 году во время антисоветского мятежа чехословацкого корпуса лично руководил боевыми операциями, был ранен, взят в плен и убит. Похоронен в братской могиле на центральной площади Златоуста.

В. Володарский (Моисей Гольдштейн) — деятель российского революционного движения. В 1918 году — комиссар печати, пропаганды и агитации в Союзе коммун Северной области. Погиб от рук террориста 20 июня 1918 года.

Зная всё это, возникает совсем иная картина событий столетней давности, чем нам пытаются её навязать через различные телесериалы. Выясняется, что большевики не горстка заговорщиков, а партия, которая отстаивала независимость государства и действовала в интересах народа. Сами большевики шли на смерть ради своих идеалов. Они не только не были террористами, но и сами становились жертвами террора (Володарский — далеко не единственный в этом списке).

Но самое главное — они создали в начале XX века самое справедливое на тот момент государство — «Весну человечества», которое пусть и не стало совершенным (а разве мы имеем живые примеры совершенства?), но именно за него сражались бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в 1941—1945 гг. И именно они, вдохновлённые подвигами героев Гражданской войны, отстаивая самую лучшую в мире страну, переломали хребет нацистской гадине.

На мой взгляд, в условиях, когда неонацизм поднимает голову не только на Украине, вымарывать имена этих героев — преступление против истории России. И если не остановить процессы десоветизации в нашей стране сегодня, «завтра» может просто не наступить…

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