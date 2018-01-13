Долгожданное заявление президента США Дональда Трампа по Ирану оказалось радикальнее предыдущих: он поставил такие условия сохранения ядерной сделки с Тегераном, в которых страны Европейского союза вынуждены будут выбирать между «плохо» и «очень плохо». Да и в самом Вашингтоне не все в восторге от вердикта.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Как пишет издание Politico, 12 января 2018 года Трамп заявил, что ядерная сделка будет сохранена. На этом все положительные моменты его решения заканчиваются и начинается характерная для Трампа тактика, которую можно назвать сжиганием мостов — с ЕС, с Тегераном, а также с Москвой и Пекином.

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

В день, когда подошел срок очередного «отчета» Вашингтона по соблюдению Ираном ядерной сделки, Трамп заявил, что у конгресса и европейских законодателей осталось 120 дней, чтобы сформулировать поправки к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), называемому на Западе ядерной сделкой.

Трамп не намерен продолжать взаимодействие по Ирану в том формате, который предполагает действующий с 2015 года договор. Президент США дал понять европейцам, что они или ужесточат условия для Тегерана — или Вашингтон выйдет из договора.

«Это последний шанс, — сказал Трамп. — Или будут признаны катастрофические изъяны сделки, или Соединенные Штаты выйдут из нее».

Таким образом, если ЕС используют «последний шанс», то Трамп согласится снять с Ирана часть экономических санкций, правда, уже на новых, более жестких условиях.

«Никто не должен сомневаться в моем слове, — сказал Трамп. — Призываю ключевые европейские страны присоединиться к Соединенным Штатам, чтобы устранить существенные недостатки в сделке, противостоять иранской агрессии и поддержать иранский народ. Если другие страны ничего не предпримут в течение этого времени [120 дней], я прекращу нашу сделку с Ираном».

В заявлении Трамп пояснил, каких поправок он ждет от конгресса США: например, положения, требующего «немедленного» доступа международных инспекторов к иранским объектам. Также Трамп хочет, чтобы иранская программа баллистических ракет и его ядерная программа рассматривались «неотделимо» друг от друга.

Реакцию ЕС на слова американского лидера можно условно назвать бравадой. В Брюсселе, Берлине, Париже заявили, что считают СВПД важным соглашением. Причем Брюссель и Берлин «подстраховались», уточнив, что нужно «скоординироваться».

"ЕС принимает к сведению сегодняшнее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о ядерной сделке Ирана, — говорится в сообщении Европейской службы внешних действий. — Мы по-прежнему привержены продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий».

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Макрон высказался резче, о чем сообщили в Елисейском дворце после его телефонного разговора с Трампом:

«Президент напомнил о важности сохранения иранского ядерного соглашения и необходимости соблюдения всеми сторонами своих обязательств в рамках этого соглашения».

Однако, беседуя с Трампом, Макрон признал важность вопроса создания баллистических ракет Ирана и необходимость «обеспечения стабильности на Ближнем Востоке».

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Наиболее однозначно на демарш Трампа отреагировали в Пекине и в Москве. 13 января официальный представить МИД Китая заявил, что договор по Ирану нужно не только соблюдать, но и высоко ценить, потому что в свое время на него было затрачено немало совместных усилий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Позиция Москвы, высказанная заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, заключается в следующем: Вашингтон проявил себя так, как того и следовало ожидать.

«Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», — заявил Рябков.

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Наконец, в самих США решение Трампа не находит полного одобрения. Как отмечает издание Politico, объявленное «продление ядерной сделки» — это «временная победа» тех членов команды Трампа, «которые несколько месяцев пыталась убедить презирающего ядерную сделку президента», что отказ от нее станет «катастрофой его внешней политики».

«Ряд воинственно настроенных членов и советников администрации США надеялся на то, что протесты в Иране, которые начались в декабре, но по большей части прекратились после введения жестких мер со стороны режима [то есть Тегерана], могли подтолкнуть президента США Дональда Трампа к тому, чтобы разорвать ядерную сделку, — пишет издание. — Тем не менее с другими рекомендациями выступали высокопоставленные официальные лица его администрации, занимающиеся вопросами обороны, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер».

Грубо говоря, по их мнению, выход из соглашения слишком дорого обойдется — как в переносном смысле, так и в прямом.

В итоге вырисовывается картина, при которой Трамп довольно-таки неумело «разбирается» со своими врагами. Политик выглядит как практически ни к кому не прислушивающийся психопат: «Никто не должен сомневаться в моем слове!» Картину дополняют его высказывания о Гаити и слухи о проблемах со здоровьем.

Эксперты не первый день говорят о том, что на самом деле Трамп — это таран, разрушающий международные институты. Так, выступая на заседании клуба «София» в ноябре 2017 года, вице-президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр» Юрий Бялый сказал, что с помощью политики Трампа Вашингтон подрывает такие структуры как ООН, ВТО, Трансатлантическое (ТТИП) и Транстихоокеанское торговые партнерства (ТТП), соглашение НАФТА, ЕврАзЭС, ШОС, МЕРКОСУР, БРИКС.

США, по мнению эксперта, «мешают все международные организации, которые устанавливают и контролируют хоть какие-то общие правила, международные правовые обязательства, хоть какой-то закон». Эксперт предложил гипотезу по поводу того, «что есть Трамп, который очень неожиданно выскочил на политическую авансцену», победил и «неожиданно для многих сохраняет позиции».

«Думаю, что он создан как политический субъект определенным — ну я не знаю, существуют ли эти сто хозяев мира, или четыреста тысяч хозяев мира, о которых часто говорится, — политическим слоем «делателей королей», кингмейкеров, которые хотят при помощи этого ограниченного, но очень решительного человека максимальным образом доломать мировую систему норм, права и правил», — сказал Бялый.

Gage Skidmore Дональд Трамп выступает перед своими избирателями

Также есть мнение, что разрыв соглашения по Ирану — это атака на НАТО и ЕС:

«Столь жесткое заявление Трампа по Ирану вызвано не тем, чтобы собрать воедино вновь кулак ЕС и НАТО против Ирана, а сделано с целью разрушить трансатлантическую солидарность и выйти из союза с ЕС. Причина очень проста — ЕС сегодня является главным политическим и экономическим конкурентом США. Разрыв этой связки должен обрушить не только экономику ЕС, но и его способность быть технологическим конкурентом США», — считает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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В свете всего сказанного слова Трампа о «последнем шансе» для ЕС звучат как «предложение, от которого невозможно отказаться».