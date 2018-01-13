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Трамп целенаправленно разваливает НАТО

Политика

Ядерная сделка с Ираном является лишь поводом обнулить отношения с ЕС и поставить существование блока НАТО под вопрос

Вашингтон, 13 января 2018, 00:14 — REGNUM  Вчера, 12 января, стало известно о том, что США готовы в одностороннем порядке выйти из международного соглашения по ядерной программе Ирана, если европейские союзники Вашингтона не согласятся на пересмотр условий сделки. Об этом говорится в распространённом заявлении главы Белого дома Дональда Трампа.

В Вашингтоне ожидают, что ключевые страны Евросоюза присоединятся к США для «исправления значительных недостатков соглашения, противостояния агрессии Ирана и поддержке иранского народа».

«Если другие страны не предпримут действий на этот раз, я прекращу сделку с Ираном», — заявил Дональд Трамп. При этом он отметил, что отказ других стран сотрудничать с США в данном вопросе будет расценен как «поддержка ядерных амбиций иранского режима и выступление против народа Ирана и всех миролюбивых стран».

Что означает данное заявление Дональда Трампа, пояснил шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик:

«С одной стороны, в рамках традиционной трактовки деятельности администрации США, данное заявление следует трактовать как неприкрытое давление на союзников, которые должны, как и ранее, одномоментно с озвучиванием приказа брать под козырек. Однако, на мой взгляд, действия Трампа больше укладываются в другую логику, а именно — разрушения всех прежних связей и союзов США.

Причина таких поступков заключается в том, что если ранее США для поддержания своего статуса мирового жандарма достаточно было погружать в хаос отдельные регионы мира, то теперь этого мало. Сопротивление односторонней и агрессивной политике США нарастает во всем мире. Поэтому чтобы остаться царем горы, в хаос надо погрузить весь мир. Чем Трамп и занимается.

Поэтому столь жесткое заявление Трампа по Ирану вызвано не тем, чтобы собрать воедино вновь кулак ЕС и НАТО против Ирана, а сделано с целью разрушить трансатлантическую солидарность и выйти из союза с ЕС. Причина очень проста — ЕС сегодня является главным политическим и экономическим конкурентом США. Разрыв этой связки должен обрушить не только экономику ЕС, но и ее способность быть технологическим конкурентом США».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США выйдут из сделки с Ираном, если ЕС не пересмотрит её условия

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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